«Фридом Финанс»: Котировки Brent растут после встречи ОПЕК+

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги на Московской бирже 2 июня проходят в красной зоне. К 17:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,02%, до 2350,39 пунктов. РТС упал на 1,41%, до 1205,00, индекс голубых фишек просел на 1,22%.

В лидеры роста во второй половине дня вышли Русал (+5,60%), Распадская (+3,79%) и Транснефть п. (+2,89%).

Акции Распадской растут на фоне сообщения металлургического бюллетеня, что согласно сводке Росстата, апрельские цены на коксующийся уголь выросли к марту на 36,9% и в среднем составили 12600 рублей за тонну, что по курсу ЦБ составляет около $173. Начиная с апреля экспортные цены на российский коксующийся уголь Федеральная Таможенная Служба не публикует.

В аутсайдерах оказались акции Алроса (-3,11%), НЛМК (-2,88%) и ВТБ (-2,41%).

Бумаги НЛМК снижаются на фоне общей ситуации в российском сталелетейном производстве. Помимо снижения экспорта на фоне ограничений, внутренний спрос тоже снижается, так как основной потребитель строительный сектор снижает заказы. К этому можно добавить еще и ограничение наценки для внутреннего рынка, которую установил Минпромторг. По данным всемирной ассоциации стали, внутреннее потребление в России в текущем году упадет на 20%, до 35,1 млн тонн, против 43,9 млн тонн в прошлом году.

Котировки Brent растут на 0,21%, до $116,50 после встречи стран участниц сделки по увеличению добычи ОПЕК+. Они договорились увеличить объемы добычи нефти на 648 тыс. баррелей в месяц в июле и августе. Решение отклониться от плана по увеличению на 432 тыс. в месяц должно было оказать давление на котировки черного золота, но они уже учитывали такое развитие событий благодаря множеству спекуляций в СМИ на эту тему. После этого вышло официальное подтверждение того, что шестой пакет мер против РФ принят юридически и в него вошло нефтяное эмбарго российской нефти, перевозимой по морю.

Пара USD/RUB в моменте растет на 0,59%, до 61,64. EUR/RUB растет на 5,14%, до 68,71.



Сегодня до конца текущей сессии прогнозируем диапазон 60,00–63,00 рублей за доллар и 67,30–70,00 рублей за евро.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2280–2450 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1130–1280 пунктов.

Прогноз по стоимости Brent коридор $113,00-117,00 за баррель.