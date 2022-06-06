«Фридом Финанс»: Инфляционные опасения усиливаются

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 2 июня основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 1,84%, закрывшись на отметке 4176 пунктов. Индексы Nasdaq и Dow Jones прибавили 2,69% и 1,33% соответственно. 10 из 11 секторов, входящие в S&P 500, закрылись на положительной территории. Лучше остальных выглядели эмитенты из отраслей циклических потребительских товаров (+3,03%) и материалов (+2,68%).

Microsoft (MSFT: +2,16%) понизила гайденс EPS на четвертый квартал с $2,28–2,35 до $2,24–2,32. Пересмотр был вызван неблагоприятными для компании валютными колебаниями. Tesla (TSLA: +4,68%) может прекратить набор персонала, а также сократить штат на 10%. Ранее на этой неделе Илон Маск попросил сотрудников Tesla вернуться в офис или покинуть компанию. Ford (F: +2,51%) объявил об инвестиционной программе в размере $3,7 млрд, предполагающей создание более 6,2 тыс. рабочих мест на Среднем Западе для расширения мощностей по производству электромобилей.

Данные рынка труда свидетельствуют о том, что майский прирост числа рабочих мест недотянул до рыночных ожиданий, несмотря на почти рекордный уровень вакансий. Согласно отчету ADP, количество занятых увеличилось на 128 тыс. в прошлом месяце по сравнению с пересмотренными 202 тыс. в апреле при консенсусе на уровне 300 тыс. За неделю, завершившуюся 28 мая, число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 200 тыс. в сравнении с пересмотренными 211 тыс. Прогноз экспертов предполагал нулевую динамику показателя. Темпы роста производственных заказов в апреле также могут замедлиться. Число повторных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 21 мая, сократилось на 34 тыс., до 1,3 млн — самого низкого уровня с 27 декабря 1969 года. Эти данные подтверждают напряженную ситуацию на рынке труда, связанную с дефицитом рабочей силы. Конкуренция за сотрудников вынуждает компании повышать зарплаты, что усиливает инфляционные опасения. Как следствие, не исключено, что замедление темпов роста цен произойдет не так быстро, как хотелось бы населению, экономистам и представителя м органов власти.

Рынок казначейских облигаций демонстрировал предсказуемую динамику после публикации смешанных макроданных и заявления члена ФРС Лаэль Брейнард о том, что сейчас нет оснований для приостановки темпов повышения ставок в сентябре. Доходность 10- и двухлетних облигаций снизилась на 2 б.п., до 2,91% и 2,64% соответственно. Показатель для 30-летних бумаг увеличился на 1 б.п., до 3,01%.

Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $116 за баррель. Золото торгуется по $1868 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4050–4100 пунктов.

Сегодня в 15:30 мск будут опубликованы данные безработицы в США за май (консенсус: 3,5%, предыдущее значение: 3,6%).

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на 2 пункта, до 39.

На прошедшей неделе S&P 500 продолжил демонстрировать боковую динамику после пробоя уровня 4100 пунктов 31 мая. В случае пересечения отметки 4200 пунктов, где расположено ближайшее сопротивление, индекс может продолжить укрепление. Индикаторы RSI и MACD не подают четких сигналов.