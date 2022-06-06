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«Фридом Финанс»: Геополитика опять привела на рынок «медведей»

Аналитики «Фридом Финанс»:

В пятницу, 3 июня, продавцы вновь доминировали на российских фондовых площадках: индекс Мосбиржи к вечеру упал на 1,96%, РТС снизился на 2%.

В пятницу вступили в силу новые санкции Евросоюза против России, в том числе частичное нефтяное эмбарго с небольшими исключениями для сырья, поступающего в ЕС по трубопроводу. В пакете ограничительных мер предусмотрено отключение от SWIFT Сбербанка и МКБ, а также санкции против КАМАЗа, группы «Соллерс» и топ-менеджеров Северстали и Яндекса, что оказало в пятницу значительное негативное воздействие на котировки указанных компаний.

Лидерами роста на падающем рынке вновь стали акции Русгидро (+5,3%), что, по всей видимости, обусловлено ожиданиями объявления дивидендов за 2021 год. Также на рекомендации совета директоров по распределению прибыли между акционерами за 2021 год прибавили в цене бумаги ТГК-1 (+4%). Позитивную динамику продемонстрировали ранее недооцененные акции СК «Ренессанс» (+1,7%).

В аутсайдерах фондового рынка оказалась Северсталь из-за включения ее основателя Алексея Мордашова в санкционный список ЕС (-12,7%). Также существенно потеряли в цене депозитарные расписки ЕМС (-12%) и перевозчика грузов Глобалтранс (-11,4%).

Котировки Brent в моменте прибавляли 1,12%, поднимаясь до $118,96 за баррель, на новостях о частичном нефтяном эмбарго ЕС против России. Однако в связи с тем, что указанные ограничения не затронули трубопроводное сырье и вступят в силу только через полгода, нефтяные цены растут менее значительно, чем ожидалось.

Золото в пятницу подешевело, снизившись на 0,55%, до $1861,45 за тройскую унцию. Рубль на Московской бирже, несмотря на негативный геополитический фон, снова укреплялся. К вечеру пары USD/RUB и EUR/RUB скорректировались до 61,62 и 65,41 соответственно.

Наш прогноз для индекса Мосбиржи на понедельник предполагает, что бенчмарк будет двигаться в коридоре в 2250–2400 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 61–64 и 65–67 соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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