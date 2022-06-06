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«Фридом Финанс»: Металлурги попали под давление

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В пятницу преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста на падающем рынке стали акции Русгидро (+6,16%). Бумаги Северстали (-11,91%) продолжили снижение. Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 61.

Акции металлургического сектора оказались под давлением на фоне санкций в отношении Северстали. Ограничения не затрагивают бизнес компании напрямую, хотя она экспортирует около 50% своей продукции. В случае реализации консервативного сценария производство может сократиться на 15%, но государство намерено поддержать сектор. Тем не менее инвесторы опасаются, что все отраслевые игроки могут оказаться под санкционным давлением, что со временем приведет к снижению экспорта и рентабельности. По всей видимости, в текущем году металлургические компании откажутся от дивидендов.

На фоне введенных ограничений Северсталь может столкнуться с невозможностью перечислять выплаты по еврооблигациям во внешние депозитарии, но мы полагаем, что это не окажет негативного влияния на экспорт. Нерезиденты могут согласиться и на оплату в рублях: это проще, чем пытаться блокировать экспорт. Акции компании, на наш взгляд, сильно перепроданы, в ближайшее время можно ожидать отскок. Кроме того, наращивать позицию в бумагах CHMF будут не только частные инвесторы, но и пассивно управляемые фонды в ходе ребалансировки портфелей. 

Ожидаем боковую динамику. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2300–2350 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 61–63.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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