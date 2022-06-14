«Фридом Финанс»: Пара USD/RUB обновляет локальные минимумы

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В пятницу торговая динамика была смешанной. Лидерами роста в отсутствие новостей стали акции Юнипро (UPRO 1,266, +5,41%) и Транснефти (TRNFP 136 000, +4,53%). Бумаги ГМК Норильский никель (GMKN 19 468, -4,14%) скорректировались на фоне закрытия реестра на дивиденд. Пара USD/RUB опустилась ниже 57.

Пара USD/RUB торгуется на минимуме с 25 мая. Снижение ключевой ставки не вызвало значительного спроса на валюту. Более того, укрепление рубля провоцирует экспортеров, получивших послабления в вопросе продажи валютной выручки, активнее ее сбывать. Доллар слабеет также к евро и другим основным валютам в преддверии заседания ФРС. Резкое повышение ставки американским регулятором может развернуть общий тренд, но на динамике пары USD/RUB заседание FOMC не отразится.

Ожидаем рост в пределах 2%. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2300–2350 пунктов. На внешних площадках наблюдается отскок после сильного падения, что, скорее всего, станет поводом для роста и на Московской бирже. Лидерами повышения могут стать бумаги нефтегазового сектора на фоне увеличения нефтяных цен, а также акции банков и горнодобывающих компаний. Не исключено продолжение укрепления рубля, ориентир для пары USD/RUB: коридор 55,5–57,5. Хотя ревальвация нацвалюты негативно отражается на финансовых метриках экспортеров, это не окажет давления на их котировки в краткосрочной перспективе. Сильный рубль способствует оживлению импорта, а снижение ставок — улучшению потребительского спроса, поэтому вслед за акциями банков будут расти бумаги ретейлеров.