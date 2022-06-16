Комментарии «Открытие»: Для владельцев депозитарных расписок российских компаний появились надежды Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтрально позитивным. Нефть вернулась к росту, доллар продолжает слабеть, азиатские рынки торгуются разнонаправленно. Проблемы с газопроводом «Северный поток» обещают высокие цены на энергоносители в долгосрочной перспективе. Отечественные акции могут продолжить рост за счёт акций нефтегазового сектора и бумаг IT компаний. Рубль, скорее всего, стабилизируется на текущих значениях. Для владельцев депозитарных расписок российских компаний появились надежды Российский рынок смог завершить день в плюсе. Этому способствовало небольшое ослабление рубля и ряд важных новостей, включая сообщение о возможности конвертации депозитарных расписок российских компаний. Внешний фон был довольно позитивным, хотя его влияние на отечественные активы крайне слабое. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 31,609 млрд рублей по сравнению с 30,573 млрд рублей днём ранее. Основные обороты пришлись на вторую половину дня, что было связано с потоком новостей.

По итогам торгов 15 июня индекс МосБиржи - 2318,96 п. (+1,28%), а индекс РТС - 1280,38 п. (+0,58%). Лидеры роста на 18:50 мск: Petropavl 3,48 15,45% VK-гдр 300,8 11,82% OZON-адр 825 6,25% Новатэк ао 847 5,95% ЛУКОЙЛ 4 115 5,74% Лидеры снижения на 18:50 мск: Полюс 10 152 -1,44% НЛМК ао 128,78 -0,82% Система ао 12,46 -0,71% Татнфт 3ао 424,5 -0,63% ЭН+ГРУП ао 535 -0,56% 9 секторов российского рынка повысились и лишь один показал отрицательную динамику. Сектор транспорта снизился на 0,05%. Лидером среди отраслевых индексов был потребительский сектор (+1,99%)

Рост депозитарных расписок российских компаний во второй половине дня во многом связан с поступившими новостями. Владельцы депозитарных расписок российских компаний смогут конвертировать их в акции без обращения к иностранным депозитариям, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на информацию в пресс-службе Банка России, который участвовал в подготовке поправок в закон о прекращении программ депозитарных расписок. Расписки тех владельцев, чьи права учтены в российском депозитарии, будут конвертированы в акции автоматически, а если эмитент расписок или их владелец находятся под санкциями, конвертация будет проходить в заявительном порядке.

Бумаги VK Group были среди лидеров. Голландская Prosus планирует продать российский интернет-сервис размещения объявлений Avito. Ранее данный бизнес оценивали почти в $6 млрд, но те благоприятные времена ушли и сегодня можно осуществить продажу лишь с очень солидным дисконтом. В СМИ пишут о слухах, что возможным приобретателем Avito может стать VK Group, так как это способно дополнить линейку направлений работы IT-компании. Более того, интеграция с социальными сетями может существенно увеличить востребованность Avito. На актив может претендовать структура, связанная с Владимиром Потаниным. Также VK Group начинает сотрудничество с НСПК по развитию онлайн-платежей и с Lesta Games в сфере киберспорта.

Бумаги ВТБ дорожали более чем на 2%, но к вечеру смогли оставить в плюсе лишь 0,6%. Глава кредитной организации Андрей Костин обещал вернуться к прибыльности уже в 2023 году. Работа в Крыму планируется через РНКБ, а осенью может быть завершено слияние с Банком «Открытие».

Акции «Русгидро» подорожали на 1,2%. Компания планирует провести допэмиссию на 10 млрд рублей, чтобы консолидировать АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — Генерация Сети» Мы привыкли к тому, что «Русгидро» регулярно размывает доли акционеров за счёт дополнительной эмиссии, но на сей раз прослеживается четкая связь между желанием получить финансирование и выкупить необходимые активы для расширения. .

Бумаги «Газпрома» подешевели на 0,47%, хотя весьма неплохо повышались днём. К вечеру компания сообщила, что ещё одна турбина Siemens будет поставлена на ремонт с полуночи из-за истечения срока безремонтной эксплуатации. Таким образом, транспортировка газа по «Северному потоку» упадёт уже до 40% от его мощности, или 67 млн кубометров в сутки. То есть при таких сокращениях прокачки «Газпром» может не рассчитывать на существенную компенсацию объёмов подорожавшим сырьём. В период с января по середину июня добыча компании упала на 6,4%. Рубль показал некоторую слабость, но она может вновь стать временной. Торговый объём в паре EUR-RUB был минимальным в текущем месяце. То есть можно говорить о слабом влиянии продаж газа за рубли. Однако в последующие сессии спрос на российскую валюту будет нарастать по мере приближения налоговых платежей.

Согласно данным Росстата, в России вновь зафиксирована недельная дефляция. На неделе до 10 июня цены снизились на 0,14% по сравнению с 0,1% снижением неделей ранее. Событие столь неординарное, что в публикациях новостных агентств постоянно путаются понятия дефляции и инфляции. Годовые темпы прироста цен снизились до 16,7%. Это побудило министра экономического развития Максима Орешкина заявить о возможности снижения прогнозов по росту цен на конец года. Впрочем, он также заявил, что крепкий рубль является проблемой для экономики, а ещё более значимой проблемой является спад потребления. Однако именно крепкий рубль заставляет цены постепенно снижаться, что благоприятно скажется на активности потребителей. При этом бюджет страны не испытывает каких-либо сложностей, так как период с января по май был завершён с профицитом более 1,4 трлн рублей. Впрочем, оставим экономические дискуссии для более специализированных публикаций.

ФРС не стал обманывать ожидания крупнейших банков и повысил ставку на 75 базисных пункта. На этом фоне индекс доллара отыграл свою дневную слабость. Непосредственной реакцией казначейских обязательств США заключалась в росте доходностей, хотя президент ФРБ Канзаса Эстер Джордж решила голосовать за повышение лишь на 50 базисных пункта. В любом случае, от дневного укрепления евро ничего не осталось и пара EUR-USD упала ниже $1,04. Впрочем, дальнейшие события уже развивались против американской валюты. По состоянию на 23:40 мск: DXY - 104,595 (-0,71%),

EUR-USD - $1,0449 (+0,31%),

GBP-USD - $1,2174 (+1,47%),

USD-JPY - 133,7 (-1,31%),

USD-RUB – 56,96 (+0,64%),

EUR-RUB – 59,79 (+1,09%). ФРС решительно борется с инфляцией После неуверенной реакции на решение ФРС повысить ставку сразу на 75 базисных пункта, американские индексы завершили день существенным ростом. Примечательно, что доходность по 10-летним обязательствам США упала ниже 3,3%, хотя ещё днём ранее повышалась почти до 3,5%.

Ожидания членов ФРС указывают, что ставка может подняться до 3,4% уже до конца года, а в 2023 году составить 3,8%. Рост экономики может замедлиться до 1,7% в 2022 году. Многие экономисты уже не ждут столь же агрессивного повышения в июле, ссылаясь на охлаждение рынка недвижимости и потребительской активности.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор не пытается погрузить экономику США в рецессию, но был весьма обеспокоен майскими данными по инфляции, которые намекают о том, что рост цен может выйти из-под контроля. Впрочем, участники рынка допускают рецессию в экономики и разворот в политике Центробанка раньше, чем это полагают Пауэлл и его коллеги. Сам Пауэлл не исключил повышения ставки на 75 базисных пункта в рамках следующего заседания.

Розничные продажи в США упали за май на 0,3% при ожиданиях роста на 0,2%. Без учёта автомобилей рост продаж составило 0,5%. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка поднялся до -1,2 п. в июне с -11,6 п. в мае, хотя ожидался рост до 3,0 п.

Компания Apple (+2,01%) заключила контракт на 10 лет с Американской Футбольной Лигой (MLS) на эксклюзивный показ матчей на Apple TV за $2,5 млрд.

Бумаги Moderna поднялись на 5,7%. Администрация по контролю за продовольствием и медикаментами одобрила использование вакцины компании от COVID-19 для детей от 6 до 17 лет.

Boeing (+9,46%) провёл совместные тестовые полёты B737 Max с китайской China Southern. На рынке полагают, что подобные испытания могут снять вопросы относительно вины компании в недавнем крушении подобного самолёта.

10 отраслевых индексов S&P 500 выросли. Снизился лишь сектор энергетики (-2,13%). Наиболее сильный рост показал сектор цикличных товаров (+3,02%). По итогам торгов: DJIA - 30668,53 п. (+1,0%),

NASDAQ - 11099,16 п. (+2,5%),

S&P 500 - 3789,99 п. (+1,46%). Рынки Азии преимущественно повышались, отыгрывая состоявшееся решение ФРС. Иена вновь слабеет, поддерживая интерес к бумагам японских экспортёров, а в Китае инвесторы подбирают чрезмерно перепроданные акции, но рынок чувствует себя неуверенно.

Государственные СМИ цитируют заявление китайского правительства о том, что власти будут предпринимать необходимые шаги по стимулированию экономики, но не будут заниматься чрезмерной эмиссией денег. Соответственно, внимание будет обращено на развитие здоровой экономики. Сектор недвижимости был под давлением. Цены на жильё в Китае показали снижение на 0,1% в мае после роста на 0,7% в апреле. Однако рост более 2% присутствовал в таких отраслях, как здравоохранение, производство полупроводников и новая энергетика. Традиционная энергетика теряла более 3%.

Японский рынок также повышался. Накануне иена укреплялась ниже 134 за доллар, но вновь вернулась к ослаблению до 134,3 за доллар. Тревожные ожидания на рынке сменились широкими покупками. Бумаги Fast Retailing повышались на 3,4%, Toyota Motor на 3,5%, Sony на 1,9%. Экспорт Японии в мае вырос на 15,8% при ожиданиях 16,4%, а импорт увеличился на 48,9% при ожиданиях 43,6%. По состоянию на 8:45 мск: NIKKEI 225 - 26480,46 п. (+0,59%),

Hang Seng - 21020,60 п. (-1,35%),

Shanghai Composite - 3290,77 п. (-0,44%). США продолжают разорять свои стратегические резервы нефти Нефть вновь дорожает на фоне более слабого доллара и дефицита на рынке. Производство в Ливии пока не восстанавливается, а в Европе формируется будущая энергетическая катастрофа. Siemens не может вернуть газовые турбины «Газпрому», у которого возникают проблемы с обслуживанием «Северного потока». Поставки по данному трубопроводу сократились на 60%. При этом американский СПГ терминал Freeport LNG восстановит свою работу лишь осенью. То есть европейский рынок оказывается в ситуации вполне реального дефицита поставок, которые невозможно восполнить физически.

Американские коммерческие запасы продолжают восполняться за счёт стратегических резервов. По данным Минэнерго, на неделе до 10 июня коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,96 млн бар. Запасы бензина снизились на 0,7 млн бар., а дистиллятов увеличились на 0,7 млн бар. Стратегические резервы нефти сократились на 7,7 млн бар. до 511,6 млн бар. То есть доступность коммерческих резервов продолжает обеспечиваться из государственных хранилищ. По состоянию на 9:05 мск: Brent - $118,96 (+0,38%),

WTI - $113,65 (+0,50%),

Алюминий - $2615,5 (+0,89%),

Золото - $1833 (+0,74%),

Медь - $9199,92 (+0,23%),

Палладий - $1840 (+0,31%). info4

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