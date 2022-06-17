«Открытие»: Российские акции уверенно прибавили в цене по итогам четверга

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research».

Российские акции уверенно прибавили в цене по итогам четверга, 16 июня. Позитиву не помешал ни полный разгром на фондовых площадках Европы и США, ни вернувшийся к укреплению рубль. Все 10 отраслевых индексов завершили день в плюсе, пять из них растут с начала июня и пока только отраслевой индекс «Химии и нефтехимии» растет с начала года (+12,75%). Все представители ТОП-46 акций по объему торгов завершили торги в четверг в зеленой зоне. Статистику подпортили префы «Мечела», которые расположились на 47 строчке рейтинга, но подешевели на 0,8%. Собственно, в ТОП-50 по объему преф «Мечела» оставался единственной подешевевшей бумагой.

На 19:00 мск:

· Индекс МосБиржи — 2 369,75 п. (+2,19%), с нач. года -37,4%

· Индекс РТС — 1 316,75 п. (+2,84%), с нач. года -17,5%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 8,0 %. Индекс торгуется с коэффициентом 4,0 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 3,4 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).

Ключевые события дня

· Переходить на рубли в контрактах на поставку нефти пока не планируется, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Он пояснил: в газовой отрасли один экспортер, а в нефтяной отрасли у нас экспортеров много, здесь рынок достаточно либерализованный, поэтому там гораздо сложнее реализовать такой механизм. Российские нефтяные компании поставляют в очень большое количество разных стран, у них очень много контрактов, в том числе и контракты, продаваемые на тендере, в постоянном режиме относительно каждой танкерной позиции, меньше долгосрочных контрактов. Поэтому в каждом случае коммерческие организации определяют самостоятельно валюту платежа, как им выгодно, вместе с теми компаниями, которые являются покупателям.

· Правительственная комиссия приняла решение разрешить российским резидентам зачислять средства от продажи иностранных акций на брокерские счета за рубежом без получения соответствующего разрешения комиссии Минфина, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Итоги российского рынка

В лидерах роста среди индексных бумаг опять мы видим расписки российских эмитентов. Они восстанавливают потери, поскольку долгое время были в аутсайдерах после санкций к НРД и неопределенности относительно конвертации в акции.

Бумаги «ФосАгро» росли на дивидендных новостях. Напомним, в мае совет директоров компании решил отложить вопрос выплаты промежуточных дивидендов. Однако глава «ФосАгро» Михаил Рыбников заявил, что 30 июня акционеры все-таки рассмотрят вопрос о дивидендах за 4 квартал 2021 года. При этом новый совет директоров компании после избрания рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за первое полугодие 2022 года. С учетом рыночной конъюнктуры на горизонте маячат очень приличные выплаты.

По итогам дня из 43 акций индекса МосБиржи: 41 подорожала и 2 подешевели.

16,3 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 20,9 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 9,3 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Внешний фон

Европейские акции падали до минимума с февраля 2021 г., если судить по панъевропейскому индексу StoxxEurope 600.

Дивидендная доходность Stoxx Europe 600 составляет 3,6 %. Индекс торгуется с коэффициентом 14,5 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 11,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).

Далее из состава Stoxx Europe 600: 18,2 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 21,3 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 22,6 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Национальный банк Швейцарии сегодня неожиданно повысил ставку на 50 б.п. до -0,25% и сигнализировал возможное ужесточение денежно-кредитной политики в будущем из-за инфляционных рисков. Швейцарский фондовый индекс упал до минимумов с декабря 2020 года.

Банк Англии сегодня также повысил ставку: на 25 б.п. до 1,25%. Это было пятое повышение ставки кряду. При этом регулятор озвучил ясный сигнал, что в будущем темпы повышения ставок могут стать более масштабными, если это потребуется для сдерживания инфляции. В этом году у Банка Англии, как и у ФРС, осталось 4 заседания, а денежный рынок рассчитывает увидеть ставку к концу года на уровне 3%. Это подразумевает, что три раза ставку надо повысить с шагом 50 б.п. и еще один раз с шагом 25 б.п. Такого агрессивного цикла в истории Великобритании не было.

Два крупнейших британских интернет-магазина модной одежды сообщили о замедлении продаж, что является еще одним сигналом того, что кризис увеличения стоимости жизни в стране подрывает потребительскую активность. Компания Asos Plc сократила свой прогноз прибыли и продаж, а Boohoo Group отметила первое в истории снижение онлайн-продаж в Великобритании. Акции первой компании упали до минимума с 2010 года, а второй – до минимума с 2016 года.

На 19:00 мск:

· Индекс MSCI EM — 1 020,10 п. (+0,22%), с нач. года -17,2%

· Stoxx Europe 600 — 402,88 п. (-2,47%), с нач. года -17,4%

· DAX — 13 038,49 п. (-3,31%), с нач. года -17,9%

· FTSE 100 — 7 044,98 п. (-3,14%), с нач. года -4,8%

Американские акции сильно дешевели по итогам вчерашнего решения ФРС повысить ставку на 75 б.п. В фокусе рынка теперь рецессия, которую, как опасаются инвесторы, собственными руками спровоцирует ФРС, чтобы не упустить из-под контроля инфляцию. Индекс широкого рынка достигал минимума с декабря 2020 года.

Аналитики JPMorgan добавили пессимизма, опубликовав аналитическую записку, согласно которой динамика индекса S&P 500, согласно используемой банком модели, указывает на вероятность рецессии в экономике США на уровне 85%.

Меж тем отметим и позитивные сигналы. Сейчас всего 4,8% компаний из состава S&P 500 торгуются выше своей 50-дневной скользящей средней линии. Последний раз бы могли наблюдать этот параметр ниже 5% в марте 2020 года, а до этого – в конце 2018 года. И каждый раз после этого мы наблюдали возобновление бычьего тренда.

Только 10,3% компонентов S&P 500 сейчас торгуются выше своей 100-дневной МА. Падение показателя ниже 10% также является исторически экстремальным, сообщая о сильнейшей перепроданности рынка. Также ретроспективная оценка показывает, что если всего лишь 20% компаний S&P 500 торгуются выше своей 200-дневной МА, то это первая ласточка о том, что американские акции слишком дешевы. Сейчас у нас только 18% компаний торгуются выше 200-дневной средней.

Возможно, рынок сгущает краски. Экономика в США замедлится – это не секрет. Факт замедления с учетом реализованного повышения ставок ФРС и ожидаемого в июле и сентябре повышения еще на 1% могут в совокупности дать признаки стабилизации инфляции, отбирая у ФРС необходимость в будущем действовать настолько агрессивно, чтобы окунуть экономику в рецессию. Сценарий мягкой посадки остается вероятным, но акции торгуются уже с учетом фактически наступившей рецессии. Поэтому мы близки к тому, чтобы утверждать, что американский рынок перепродан.

Акции Kroger Co падали на 1,7% до $50,04. Инвесторам не понравилось предупреждение со стороны компании о том, что более высокие затраты негативно сказываются на марже.

Акции Revlon Inc упали на 7% до $2,1. Компания подала заявление о банкротстве. Кризис в цепочке поставок стал переломным моментом, который обремененный долгами гигант косметической отрасли, увы, пережить не смог. Компания торговалась с 1996 года. Стартовала примерно от $249,4, затем поднималась до абсолютного максимума почти $516 в апреле 1998 года. Однако в том же году акции компании резко подешевели, в 1999 году смогли восстановиться почти до $300, но вновь возобновили снижение и к 2002 году уже падали до $17. Пару дней назад котировки падали до $1,08.

На 19:10 мск:

· S&P 500 — 3 673,44 п. (-3,08%), с нач. года -22,9%

· VIX — 33,15 п. (+3.53 пт), с нач. года +15.93 пт

· MSCI World — 2 556,67 п. (+1,22%), с нач. года -20,9%

Цены на нефть также продемонстрировали реакцию на серию повышений ставок ФРС, Банка Англии и ЦБ Швейцарии. Рынки предполагают, что Банк Японии завтра также может удивить в более ястребином ключе, однако тут, все же, о повышении ставок пока речь не идет. Рынок нефти опасается снижения спроса на нефть из-за замедления глобальной экономики на фоне желания мировых центральных банков побороть инфляцию.

Несмотря на дешевеющую Brent американская WTI пыталась подрастать в четверг, хотя торговалась примерно на 8 долларов за баррель ниже недельного максимума. При этом бэквордация стала сокращаться. Спред между двумя ближними контрактами сократился до месячного минимума.

На 19:10 мск:

· Brent, $/бар. — 118,17 (-0,29%), с нач. года +51,9%

· WTI, $/бар. — 115,78 (+0,41%), с нач. года +53,9%

· Urals, $/бар. — 83,90 (-1,43%), с нач. года +9,3%

· Золото, $/тр. унц. — 1 847,11 (+0,72%), с нач. года +1,0%

· Серебро, $/тр. унц. — 21,85 (+0,76%), с нач. года -5,2%

· Алюминий, $/т — 2 511,00 (+2,59%), с нач. года -10,6%

· Медь, $/т — 9 112,00 (+1,15%), с нач. года -6,3%

· Никель, $/т — 25 340,00 (-0,03%). с нач. года +22,1%

Российский рубль

Рубль в четверг укрепился против доллара, евро, но остался стабильным по отношению к китайскому юаню.

· Торговый объем в паре доллар/рубль составил 53 млрд рублей по сравнению с 38,9 млрд рублей в предыдущий торговый день. До этого 3 дня подряд мы наблюдали объемы свыше 100 млрд рублей.

· Торговый объем в паре евро/рубль составил 60,3 млрд рублей против 66,7 млрд рублей в предыдущий день. Здесь мы уже 11 дней видим объемы ниже 100 млрд рублей, хотя в период с 19 по 31 мая мы привыкли к объемам выше 100 млрд. Видимо, платежи за газ в рублях подбрасывают объемы выше 100 млрд. Без них рынок не справляется.

· Торговый объем в паре юань/рубль составил 17 млрд рублей против 22,6 млрд рублей в предыдущий день. Среднестатистически - объем очень неплохой. Но как-то в последние дни были более привычными цифры ближе к 20 млрд и выше.

Одной из главных тем дня был ПМЭФ и рубль там был удостоен очень пристального внимания высокопоставленных чиновников.

В первые три часа торгов российская валюта предприняла несколько попыток подешеветь к доллару, поскольку глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках ПМЭФ заявила утром, что власти категорически не собираются конфисковывать валютные вклады, а также вводить запрет на обращение доллара, евро и любых других валют.

Также госпожа Набиуллина намекнула, что в текущих условиях нужно переосмыслить ценность экспорта, переориентировать производство на внутренний рынок. Это читалось, с одной стороны, как решение проблемы крепкого рубля за счет сокращения экспорта, с другой стороны, своего рода «алаверды» Максиму Решетникову, который советовал Центробанку быстрее снижать ставку, чтобы оживить кредитование и побыстрее восстановить импорт.

Глава Минфина Антон Силуанов, напомнил, что раньше проблему решало бюджетное правило, которого теперь нет, а в будущем, если оно будет, то покупка доллара и евро из-за санкций в любом случае будет невозможной. А без бюджетного правила проблему крепкого рубля должно решить восстановление цепочек поставок импорта. Иными словами – ждите несколько месяцев. В итоге глава ЦБ также подчеркнула, что курс надо оставлять плавающим, отмена валютных ограничений проблему не решит (конечно, отменять запрет на продажу и вывод активов нерезидентов никто не собирается), и курс будет определяться тем, как будет восстанавливаться импорт.

Во второй половине дня в своеобразную дискуссию вокруг рубля вступило и правительство. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил, что без ущерба для внутреннего рынка России все равно нужно ориентироваться на экспорт и искать новые экспортные поставки. Неприемлемо сокращать экспорт из-за переукрепившегося рубля.

Послушав все это рынок вспомнил про налоговый период и вернулся к укреплению российской валюты. Крепкий рубль не нравится никому, но пока не восстановится импорт, то: нравится, не нравится – «красавице» придется терпеть.

На 19:10 мск:

· EUR/USD — 1,0529 (+0,81%), с начала года -7,4%

· GBP/USD — 1,2329 (+1,22%), с начала года -8,9%

· USD/JPY — 131,85 (-1,49%), с начала года +14,6%

· Индекс доллара — 103,94 (-1,16%), с начала года +8,6%

· USD/RUB (Мосбиржа) — 56,5 (-0,81%), с начала года -24,8%

· EUR/RUB (Мосбиржа) — 59,01 (-1,31%), с начала года -31,0%