«Фридом Финанс»: Параллельный импорт повышает спрос на евро

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 20 июня индекс Мосбиржи вырос на 0,72%, до 2370,87 пункта. РТС поднялся на 1,31%, до 1332,63, а индекс голубых фишек прибавил 0,57%. В лидеры повышения в первой половине дня вышли акции Росбанка (+7,27%), Новатэка (+4,25%) и Фосагро (+3,77%). В аутсайдерах оказались бумаги Headhunter (-4,23%), Лукойла (-0,65%) и Магнита (-0, 53%).

Котировки Росбанка растут на фоне выставления оферты компании Интеррос Капитал на покупку акций эмитента. Цена приобретения — 115 руб. за бумагу, до которых и поднялись сегодня котировки, а сроки принятия обязательного предложения составят 80 дней. Оферта распространяется на 483 093 акции.

Бумаги Новатэка дорожают на вчерашних новостях об отправке первой в текущем навигационном году партии СПГ с Ямала напрямую на азиатский рынок, а также на фоне заявлений главы компании. Леонид Викторович Михельсон вчера подтвердил, что первую линию СПГ-2 запустят, как и планировалось, в 2023 году, проблем с финансированием проекта компания не испытывает. При этом эмитент сохраняет прогноз роста газодобычи в текущем году на 2-3% и продолжает выплачивать промежуточные дивиденды.

Котировки Brent корректируются на 0,16%, до $112,92 за баррель, без какого-либо инфоповода. Повышения волатильности сегодня не ожидается, так как в США праздничный выходной день: американские биржи закрыты, а объемы торгов невелики. Полагаем, что до конца дня нефтяные цены поднимутся до $115–118 за бочку смеси в рамках технической коррекции.

Пара USD/RUB в моменте снижается на 0,62%, до 56,05. EUR/RUB дорожает на 4,66%, до 59,13, поскольку параллельный импорт способствует повышению спроса на евро. Сегодня до конца сессии основные валютные пары, на наш взгляд, будут двигаться в диапазонах 55,0–57,5 и 58,0–62,3 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгового дня: зона 2280–2450 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1285–1390 пунктов.