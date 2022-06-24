«Фридом Финанс»: Укрепление рубля стимулирует дефляцию

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 23 июня индекс Мосбиржи вырос на 0,39 %, до 2382,81 пункта, РТС на фоне укрепления рубля поднялся на 0,82%, до 1414,80, а индекс голубых фишек прибавил 0,22%.

В лидеры роста вышли ГК ПИК (+5,49%), VK (+5,26%), X5 Retail Group (+3,69%) и ЛСР (+3,62%). В аутсайдерах оказались бумаги Полюса (-3,27%), Магнита (-2,10%) и НЛМК (-0,93%).

Котировки X5 Retail Group могли поддержать данные о дефляции в РФ, которая с 11 по 17 июня составила 0,12%. Снижение цен способствует повышению покупательной способности населения, что позволяет ретейлерам рассчитывать на дополнительную выручку.

Бумаги ПИКа и ЛСР продолжают отыгрывать уверенным ростом снижение ставки по льготной ипотеке до 7%, так как на этом фоне ожидается увеличение продаж девелоперов.

Акции НЛМК движутся вниз, реагируя на негативную конъюнктуру в секторе металлургии из-за снижения объемов экспорта. Руководство компании сократило план производства стальной продукции на 26% по итогам второго полугодия и на 15% за весь 2022 год.

Бумаги Полюса корректируются вслед за золотом, которое с начала сегодняшних торгов опустилось в цене на 0,50%, до $1829,35 за тройскую унцию. Дополнительный негативный импульс котировкам Полюса придают ожидания эмбарго на ввоз драгметаллов из России в ЕС, которое может быть включено в седьмой пакет европейских санкций. Впрочем, в случае введения этого запрета мировые цены на золото могут перейти к росту.

Brent теряет 0,88% и торгуется по $110,75 за баррель, до конца текущей сессии прогнозируем котировки в диапазоне $108,50–113,00.

Пара USD/RUB в моменте снижается на 0,11%, до 53,09, EUR/RUB падает на 3,80%, до 55,89. В преддверии налогового периода не исключено продолжение роста котировок отечественной валюты, так как экспортеры переводят выручку из евро и доллара в рубли. К завершению сегодняшней сессии прогноз для пары USD/RUB: 51,80–53,80, для и EUR/RUB: 54,85–57,50.

Ориентиры для индексов Мосбиржи и РТС на закрытие текущей сессии: зона 2280–2450 и 1390–1470 пунктов соответственно.