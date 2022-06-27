«Фридом Финанс»: В фокусе динамика инфляции

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 23 июня основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 прибавил 0,95%, закрывшись на отметке 3 796 пунктов. Nasdaq и Dow Jones поднялись на 1,62% и 0,64%, соответственно. Из 11 входящих в S&P 500 секторов семь закрылись на положительной территории. В лидерах роста оказались представители индустрии здравоохранения (+2,22%) и коммунальных услуг (+2,35%). Аутсайдерами стали энергетические компании (-3,75%).

Вакцина Novavax (NVAX: +13,92%) Nuvaxovid от COVID-19 получила разрешение на экстренное применение на Тайване для взрослых.

Центры по контролю и профилактике заболеваний одобрили вакцину Moderna (MRNA: +5,28%) против коронавируса для пациентов от шести до 17 лет.

FedEx (FDX: -0,29%) отчиталась за квартал прибылью $6,87 на акцию, тогда как консенсус закладывал этот результат на уровне $6,91. За последние четыре квартала EPS компании всего один раз превзошла прогнозы.

Интенсивное повышение ставок ФРС оказывает существенное давление на стоимость активов. При этом регулятор ужесточил условия прохождения ежегодных стресс-тестов для банков. По данным Федрезерва, более 30 из них в случае развития экономического кризиса, в результате которого образовался бы убыток в размере $612 млрд, продолжат удовлетворять минимальным требованиям к достаточности капитала. Прошедшие стресс-тесты банки в ближайшие дни планируют объявить ориентиры в отношении своих дивидендов и программ обратного выкупа акций. Barclays прогн озирует совокупные выплаты JPMorgan (дивиденд и buy back) в сумме около $19 млрд, притом что за 2021 год банк вернул акционерам более $30 млрд. Bank of America и Wells Fargo направят на эти цели более $15 млрд, что, впрочем, значительно меньше, чем в прошлом году. Morgan Stanley и Citigroup замыкают топ-5 по объему дивидендов и обратного выкупа. Goldman Sachs, как ожидается, перечислит своим инвесторам $6–8 млрд.

Число первичных заявок на пособие по безработице на неделе к 18 июня сократилось на 2 тыс., до 229 тыс., при консенсусе 230 тыс. после роста на 5 тыс. за предыдущую пятидневку. Безработица в Штатах остается крайне невысокой, что позволяет рассчитывать на продолжение увеличения занятости в несельскохозяйственном секторе в июне.

Доходность 10-летних облигаций накануне повысилась до 3,05%, а у «двухлеток» выросла до 2,97%.

Торги 23 июня на площадках Юго-Восточной Азии завершились в зеленой зоне. Китайский CSI 300 прибавил 1,17%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,08%, а японский Nikkei 225 поднялся на 1,23%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $110 за баррель. Золото торгуется по $1824 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3780–3880 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные о продажах новых домов в США за май (консенсус: 595 тыс. против 591 тыс. месяцем ранее)

Индекс настроений от Freedom Finance остался без изменений.

S&P 500 продолжает восходящую тенденцию последних четырех дней. RSI остается вблизи нейтральных значений. MACD указывает на ослабление активности «медведей», но они по-прежнему преобладают на рынке. Уровнем ближайшей поддержки для индекса широкого рынка служит диапазон 3600–3660 пунктов.