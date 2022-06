Комментарии «Открытие»: Строительный и IT секторы подняли индекс МосБиржи до трехмесячного максимума Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Нефть дорожает, но азиатские рынки торгуются неуверенно. Кроме того, в российских бумагах строительных компаний и IT сектора может пройти небольшая фиксация прибыли. Рубль будет торговаться относительно стабильно. Строительный и IT секторы подняли индекс МосБиржи до трехмесячного максимума Российский рынок смог показать рост по итогам понедельника. Среди аутсайдеров были акции золотодобывающих компаний на фоне инициативы G7 по запрету экспорта российского золота. Напротив, в строительном и банковском секторе продолжают отыгрывать внутреннюю идею роста ипотечного и потребительского кредитования. IT сектор также в центре внимания благодаря правительственным инициативам. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 32,260 млрд рублей. По итогам торгов 27 июня: Индекс МосБиржи - 2417,06 п. (+1,07%);

Индекс РТС - 1428,07 п. (+0,93%). Главной новостью дня можно вновь считать санкционную тематику. Страны G7 обсудили очередные меры ограничений для РФ. В первую очередь речь идёт о запрете экспорта российского золота. Американский Минфин первым объявил о запрете поставок в США. Также участники саммита обсудили вопрос потолка цен на российские поставки нефти, но пока механизм реализации данной меры остаётся неясным. 9 отраслевых индекса российского рынка выросли и один показал снижение. Аутсайдером стал сектор металлов и добычи на фоне слабости бумаг золотодобывающих компаний и сталеваров. Лидерами дня были секторы информационных технологий (+7,64%) и строительных компаний (+8,76%). Слабость бумаг золотодобывающих компаний связана с намерениями G7 ограничить экспорт российского золота. Однако подобная мера может оказаться бессмысленной, так как рынки Азии остаются открытыми для российского металла. Более неприятная ситуация с металлургами, где ожидается существенный спад в II полугодии. Кроме того, ФАС озаботилась ростом цен на продукцию сталеваров по оборонным заказам, что может грозить компаниям очередными штрафами. Сектор информационных технологий заметно вырос на фоне оживления онлайн торговли товарами параллельного экспорта. Кроме того, бумаги VK Group подорожали на 4,43%. Минэкономразвития РФ и VK запустили программу поддержки предпринимателей по всей России по итогам успешного пилотного проекта в нескольких регионах. МЭР и VK будут работать над повышением цифровой грамотности предпринимателей. В центрах «Мой бизнес» предприниматели смогут удвоить рекламный бюджет на продвижение в соцсети «Вконтакте». VK и центры «Мой бизнес» будут помогать предпринимателям использовать цифровые инструменты для запуска и развития бизнеса в интернете. Как минимум, это позволит VK заметно увеличить выручку за счёт сотрудничества с малым и средним бизнесом в условиях, когда западные компании приостановили свою деятельность, или вовсе ушли из России. Акции «ЛУКОЙЛ» завершили день без изменений. Однако к вечеру стало известно, что вице-президент Леонид Федун решил покинуть свой пост в компании. Вероятно, данный шаг также связан с попыткой обеспечить дополнительную защиту «ЛУКОЙЛ» от вероятных санкционных действий Запада. Рост в секторах финансов, потребительском и строительных компаний можно связать с одной главной неделей роста кредитования. Ещё на прошлой неделе Сбербанк сообщал об удвоении числа потребительских кредитов в июне по сравнению с маем. Льготная ипотека сделала сектор строительных компаний самым активно растущим в июне. Естественно, что на фоне снижения ставок также выигрывают банки, которые столкнулись с резким падением спроса на кредиты в период заградительной ставки ЦБ РФ. В ЦБ уже допускают дальнейшее смягчение денежной политики на фоне регулярной недельной дефляции. Соответственно, банки также закладывают более активное восстановление спроса на кредиты со стороны населения. Рубль завершил день разнонаправленно, укрепившись против доллара США, и, ослабнув против евро. С одной стороны, его продолжает поддерживать торговый баланс и налоговый период, но также можно говорить об активизации параллельного импорта, что видно на примере роста ассортимента онлайн магазинов. То есть в июне начали появляться признаки появления новых каналов поставки импортных товаров, что должно улучшить ситуацию со спросом на валюту. Объёмы торгов по итогам дня: В паре USD-RUB - 91,604 млрд рублей по сравнению с 90,324 млрд рублей 24 июня;

В паре EUR-RUB – 56,420 млрд рублей по сравнению с 43,610 млрд рублей 24 июня. На рынках облигаций возобновился рост доходностей. В США вышли неожиданно сильные данные по заказам на товары длительного пользования, что привело к падению казначейских обязательств. Доходность по 10-летним бумагам выросла более чем на 6 базисных пункта до 3,20%. Однако более внушительный рост состоялся в Европе. По 10-летним бондам Германии доходность поднялась на 10 базисных пункта до 1,547%, по итальянским почти на 8 базисных пункта до 3,517%, а по испанским на 11 базисных пункта до 2,656%. Рынок ждёт оценки инфляции в еврозоне за июнь. Вероятно, что ускорение роста цен продолжилось и это ставит перед ЕЦБ задачу более агрессивного ужесточения денежной политики. По состоянию на 19:40 мск: DXY - 103,692 (-0,26%),

EUR-USD - $1,0581 (+0,26%),

GBP-USD - $1,2267 (-0,04%),

USD-JPY - 135,47 (+0,2%),

USD-RUB – 53,385 (-0,03%),

EUR-RUB – 56,30 (+0,4%). Рынок США скорректировал бурный рост предыдущей недели Чем сильнее статистика, тем хуже для рынка. Индексы США в очередной раз отработали в рамках данной парадигмы. Объём заказов на товары длительного пользования неожиданно вырос за май на 0,7% вместо предполагаемого роста на 0,3%. Более того, объём незавершённых сделок по продаже недвижимости вырос на 0,7% за май при ожиданиях падения на 3,7%. Таким образом, инвесторы вновь вынуждены действовать в ситуации, когда статистика поддерживает ожидания активных действий ФРС по охлаждению инфляции. Акции интернет-брокера Robinhood подорожали на 14%. Криптобиржа FTX, как сообщают финансовые СМИ, готовит предложение о покупке Robinhood. Однако сам интернет брокер пока не подтверждает эту информацию. Акции крипто биржи Coinbase упали почти на 11%. Goldman Sachs снизил рекомендации по бумаге до «нейтрально», указывая на необходимость повышения эффективности работы для сокращения расходов. Бумаги BioNTech и Pfizer подорожали на новостях о том, что разработанная ими вакцина против Omicron штамма коронавируса вызывает сильный иммунный ответ. 8 отраслевых индексов S&P 500 снизились и три выросли. Наиболее сильный рост показал сектор энергетики (+2,78%). Самым слабым был сектор цикличных товаров (-1,08%). По итогам торгов: DJIA - 31438,26 п. (-0,20%),

S&P 500 - 3900,11 п. (-0,30%),

NASDAQ - 11524,55 п. (-0,72%). Китайский рынок слабо реагирует на вербальные стимулы Азиатские рынки корректировались на торгах во вторник вслед за индексами США. В Китае обещают новые механизмы поддержки экономики, но рынок пока не реагирует на вербальные убеждения. В Японии акции традиционно повторяют динамику американских индексов. Власти КНР в очередной раз обещают инструменты обеспечения экономической стабильности и занятости. Глава Народного Банка также транслирует позицию осуществления поддерживающей денежной политики. Однако на рынке подобные заявления уже не вызывают волну оптимизма. В последнее время власти довольно часто говорят о мерах стимулирования, но пока не предпринимают конкретных шагов. Сектор недвижимости терял почти 2%, а вот автомобилестроения повысился почти на 3%. В Гонконге корректировались акции технологичных компаний после бурного роста накануне. Кроме того, бумаги Tencent теряли около 5%, реагируя на заявления голландской Prosus NV о планах продажи своей доли в китайском интернет гиганте. Японский рынок торговался в минусе в первой половине дня. Уровень 27000 по индексу Nikkei 225 пока кажется инвесторам избыточным оптимизмом. Кроме того, ориентиром для японских инвесторов выступают фьючерсы на американские индексы, которые на азиатских торгах также находились в минусе. Наиболее активные покупки осуществлялись в энергетике и недвижимости. Продажи преобладали в технологиях и промышленности. Бумаги производителя оборудования для полупроводниковой продукции Tokyo Electron теряли около 1,8%. Потери около 0,8% были в бумагах инвестора в технологичные компании SoftBank Group на фоне слабости соответствующих бумаг китайских корпораций. Впрочем, слабая иена остаётся поводом для роста автомобилестроителей. Бумаги Mitsubishi Motors повышались более чем на 4%, а Nissan на 2,5%. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 26957,84 п. (+0,32%),

Hang Seng - 22090,72 п. (-0,62%),

Shanghai Composite - 3383,66 п. (+0,13%). Американские стратегические запасы нефти на минимуме с 1986 года Попытки G7 остановить рост цены нефти пока остаются без успеха. Как мы уже отмечали на прошлой неделе, Минэнерго США отложило публикацию отчёта по запасам. Однако в СМИ проникла информация о том, что американские стратегические резервы продолжают активно сокращаться и их объём уже упал ниже 500 млн бар., что является минимальным значением с 1986 года. Однако именно стратегические резервы позволяли выпускать относительно нейтральные данные по коммерческим запасам в последнее время. Нефтяные стратеги уже говорят о том, что любое форс-мажорное событие, связанное с ураганами в Мексиканском заливе, или ситуацией на Ближнем востоке, может разогнать котировки до новых рекордов. Появились также слухи о том, что в рамках общения лидеров G7 прозвучала информация об отсутствии существенных резервных мощностей у Саудовской Аравии. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил, что его страна производит нефть почти на максимуме своих возможностей. То есть надежды президента США Джо Байдена на визит в Саудовскую Аравию могут оказаться несбыточными. В мире просто нет лишней нефти. К тому же в Ливии готовы в очередной раз объявить форс-мажор по поставкам с терминалов Сирта из-за новых вооруженных столкновений. В администрации президента Франции Эммануэля Макрона даже готовы поступиться принципами, дабы снять санкции с Ирана и Венесуэлы, чтобы компенсировать выпадающие российские поставки. По состоянию на 8:45 мск: Сентябрьский Brent - $112,07 (+0,98%),

WTI - $110,59 (+0,93%),

Алюминий - $2488 (-0,30%),

Золото - $1826,8 (+0,11%),

Медь - $8287,2 (-0,09%),

Палладий - $1879,5 (+1,11%).

