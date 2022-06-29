«Фридом Финанс»: Лидеры роста — ГК ПИК, TCS Group и VK

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 28 июня индекс Мосбиржи упал на 0,86 %, до 2396,18 пункта. РТС опустился на 0,22%, до 1424,92, а индекс голубых фишек снизился на 1,06%. В лидеры роста в первой половине дня вышли акции ГК ПИК (+4,27%), TCS Group (+4,24%) и VK (+4,30%). В аутсайдерах оказались бумаги Алросы (-5,18%), Petropavlovsk (-3,37%) ГМК Норникель (-2,49%).

Акции ПИК дорожают после публикации финансовых результатов за 2021 год. Выручка эмитента выросла на 28%, до 487,8 млрд руб. EBITDA и чистая прибыль с учетом корректировок увеличились на 57% и 86%, до 143,8 млрд и 103,6 млрд руб. соответственно.

Бумаги Petropavlovsk дешевеют на фоне перевода компании из первого котировального списка Московской биржи в третий. Из-за этого вводится ограничение доступа на покупку акций для неквалифицированных инвесторов и пенсионных фондов. Продажи бумаг при этом разрешены.

Котировки Brent в моменте растут на 1,48%, до $116,99. Сегодня прогнозируем движение цены актива в диапазоне $110–120 за бочку с большей вероятностью роста к его верхней границе.

Пара USD/RUB в моменте снижается на 0,33%, до 53,05. EUR/RUB падает на 0,38%, до 55,91. Вчера прошел пик налоговых выплат, теперь предложение валюты на бирже снизится, на этом фоне курс рубля может скорректироваться. Противовесом станет дорожающая нефть. Сегодня к концу текущей сессии основные валютные пары, на наш взгляд, будут торговаться в диапазонах 52,8–53,8 и 55,4–57,5 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов: зона 2350–2460 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1390–1470 пунктов.