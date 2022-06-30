«Фридом Финанс»: В ожидании выступления Джерома Пауэлла

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 28 июня основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 упал на 2,01%, до 3821 пункта, Dow Jones потерял 1,56%, Nasdaq скорректировался на 2,98%. 10 из 11 входящих в индекс широкого рынка секторов показали снижение. Исключением стал энергетический сектор, прибавивший 2,70%. Среди лидеров падения оказались производители товаров длительного пользования (-4,03%) и технологические компании (-3,01%).

По мнению аналитиков, QUALCOMM Incorporated (QCOM: +3,48%) может остаться основным поставщиком модемных чипов для Apple Inc (AAPL: -2,98%) в 2023 году. Berkshire Hathaway Inc (BRK-A: -1,32%) сообщила о покупке еще 794,4 тыс. обыкновенных акций Occidental Petroleum Corporation (OXY: +4,77%). В первом квартале количество бронирований отелей на платформах Trip.com Group Limited (TCOM: +10,79%) за пределами Китая превысило допандемийный уровень.

Пекин и Шанхай впервые с февраля сообщили об отсутствии новых случаев заболевания COVID-19, что вселяет надежду на полное открытие экономики Китая. Кроме того, некоторые крупнейшие банки США увеличили свои планы по дивидендам и выкупу акций после стресс-теста ФРС. Однако, похоже, данные позитивные факторы нивелируются выпущенным вчера индексом потребительского доверия за текущий месяц: показатель упал до 98,7 против ожидаемого значения в 101 пункт. Это самый низкий уровень с февраля 2021-го и значительно меньше 127,3 пункта в июне год назад. Дополн ительное давление на рынок акций оказало заявление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса о том, что ФРС может повысить ставку на июльском заседании на 75 б.п. Также сегодня с речью выступит председатель Федрезерва Джером Пауэлл. Возможно, глава американского финрегулятора попытается несколько успокоить рынок, что позволит инвесторам пересмотреть ожидания по поводу перспектив ВВП США в сторону улучшения: с неминуемости рецессии до временного снижения темпов экономического роста.

Доходность десяти- и двухлетних трежерис накануне выросла на 1 б.п. по сравнению со значениями на 20 июня, до 3,21% и 3,14% соответственно. Показатель для 30-летних облигаций достиг 3,31%.

Торги 29 июня на площадках Юго-Восточной Азии завершились в красной зоне. Японский Nikkei 225 снизился на 0,91%, гонконгский Hang Seng потерял на 1,88%, а китайский CSI 300 опустился на 1,54%. EuroStoxx 50 с открытия сессии корректируется на 0,87%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $117,98 за баррель. Золото торгуется по $1817,5 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3810–3860 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные динамики ВВП США за первый квартал. Ожидается, падение на 1,5% кв/кв в соответствии с показателями, наблюдаемыми месяцем ранее.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился на один пункт, до 29.

S&P 500 продолжает коррекцию в рамках нисходящего тренда. RSI приблизился к нейтральному уровню. MACD сигнализирует о возможном развитии восходящего движения.