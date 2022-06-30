«Открытие»: Российские инвесторы фиксируют прибыль в секторе строительных компаний

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед началом торгов в России достаточно противоречивый. Китайский рынок демонстрирует рост на фоне сильных данных по деловой активности в июне. Однако на прочих рынках настроения заметно хуже. Нефть незначительно растёт после продаж предыдущего дня. Поэтому внешний фон не транслирует повышенной уверенности российским акциям. Вероятно, что продолжится выход из акций застройщиков, а также банков. Поддержку рынку окажут металлурги, которые традиционно позитивно реагируют на улучшение деловой активности в Китае. Рубль способен предпринять попытку вернуться к укреплению, так как валютные интервенции пока осуществляются лишь вербально.

Российские инвесторы фиксируют прибыль в секторе строительных компаний

Российский рынок снизился по итогам торгов в среду. Фиксация прибыли пришла в сектор строительных компаний. Также заметные потери были в финансовом секторе и отраслевом индексе информационных технологий. Великобритания ввела очередные санкции против Владимира Потанина и Саида Гуцериева. Под угрозой возможных санкций TCS Group, так как структурам Владимира Потанина принадлежит 35% финансовой организации. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 39,630 млрд рублей по сравнению с 43,643 млрд рублей днём ранее.

По итогам торгов 29 июня индекс МосБиржи - 2378,55 п. (-1,25%), а индекс РТС - 1413,01 п. (-3,59%).

9 отраслевых индексов российского рынка снизились и лишь один вырос. Рост показал сектор химии и нефтехимии (+2,27%) за счёт повышения акций «Акрон» и «ФосАгро».

Самое заметное снижение было в секторе строительных компаний (-7,02%). После того, как сектор поднялся на 38,06% с начала месяца можно было ожидать фиксации прибыли. Ещё накануне бумаги строительных компаний резко подорожали, но в течение дня лишь теряли свои позиции. Сектор явно перегрет на идее программы льготной ипотеки.

Сектор финансов упал на 3,53%). Как и в случае со строительными компаниями, бумаги банков дорожали в предыдущие дни на фоне роста потребительского и ипотечного кредитования вслед за снижением ставки ЦБ РФ. Однако многие участники торгов пока не готовы к долгому удержанию бумаг и пользуются возможностями для фиксации прибыли. В бумагах TCS Group дополнительным фактором служит рост рисков внешних санкций в связи с тем, что 35% организации принадлежит структурам Владимира Потанина, который вошёл в очередной санкционный список Великобритании.

Потребительский сектор снизился на 0,42%. Бумаги «М.Видео» потеряли 3,47%. Владелец пакета акций холдинга SFI Саид Гуцериев объявил о своём намерении продать его, а также выйти из состава директоров холдинга и его структур. Холдингу также принадлежит пакет акций «М.Видео».

Привилегированные бумаги «Транснефти» потеряли более 0,8%. Меж тем совет директоров компании рекомендовал акционерам одобрить финальные дивиденды за 2021 год в размере 10497,36 рублей на акцию.

Рубль в начале дня укреплялся до 50,01 за доллар и 52,70 за евро. Однако затем начал активно слабеть на фоне дискуссии ЦБ РФ и Минфина в рамках съезда РСПП. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула нежелание регулятора влиять на курс, тем более, его ослаблять, так как это может спровоцировать его активную девальвацию и войти в противоречие с основной целью снижения инфляции. В Минфине РФ занимают противоположную позицию. Начальник российских финансов Антон Силуанов даже допустил валютные интервенции по покупке валют дружественных стран, дабы сдержать укрепление рубля, а то и ослабить его. На наш взгляд, финансовое ведомство живёт прошлым и готово допустить уже сделанные ошибки. Вместо финансирования бюджетов других стран стоит сделать упор на инвестировании дополнительных валютных доходов в развитие собственной промышленности, а также активно стимулировать импорт. Для этих целей относительно крепкий и стабильный рубль является предпочтительным. К тому же текущий рубль позволяет тормозить инфляцию.

Согласно данным Росстата, на 24 июня годовые темпы прироста цен снизились до 16,2% по сравнению с 16,4% неделей ранее. Соответственно, замедление инфляции позволит ЦБ РФ продолжить цикл смягчения денежной политики, а это является позитивом для экономического роста и потребительской активности.

На внешних рынках облигаций происходило падение доходностей. По 10-летним обязательствам США доходность упала более чем на 7 базисных пункта до 3,107%, а по германским аналогичным бондам почти на 11 базисных пункта до 1,519%. Инфляция в Германии неожиданно замедлилась в июне до 7,6% с 7,9% в мае, хотя ожидался её рост. Рост разрыва доходности германских и американских облигаций привёл к давлению на евро, который слабел до $1,0442.

По состоянию на 23:40 мск:

DXY - 104,843 (+0,56%),

EUR-USD - $1,0442 (-0,75%),

GBP-USD - $1,2122 (-0,52%),

USD-JPY - 136,6 (+0,33%),

USD-RUB – 53,24 (+2,78%),

EUR-RUB – 56,00 (+2,66%).

Председатель ФРС Джером Пауэлл не гарантирует мягкой посадки

Попытки американского рынка продолжить ралли прошлой недели проваливаются уже третью сессию подряд. Впрочем, среду индексы США завершили разнонаправленно. Стратегия покупки рынка при «плохой» статистике всё же проявляет себя.

Падение ВВП США, по окончательной оценке, составило 1,6% в I квартале по сравнению с 1,5% в предыдущем отчёте и первоначальном варианте 1,4%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл выступал на форуме ЕЦБ. По его словам, он видит путь возвращения к инфляции на уровне 2% при сохранении сильного рынка труда. Однако нет гарантий, что всё это произойдёт при «мягком» приземлении.

Экономисты JPMorgan полагают, что уже в текущем году есть вполне обоснованные риски рецессии в США. Они также допускают замедление глобальной экономики на фоне повышения ставок центральных банков.

Акции китайского производителя электромобилей Neo упали на 2,24%. Grizzly Research утверждает, что компания использует внутренние контракты с дочерними предприятиями, дабы показать более сильные финансовые результаты. Руководство Neo отвергает подобные домыслы и указывает на множество неточностей в вышедшем материале, который предлагает агрессивно продавать акции китайской компании.

Бумаги розничной сети Bed Bath & Beyond обвалились на 23,6%. Компания отчиталась хуже ожиданий, включая более крупный убыток в последнем отчётном квартале. Также было объявлено об увольнении главного исполнительного директора Марка Триттона.

Акции оператора круизов Carnival провалились на 14,1% на фоне свежих рекомендаций Morgan Stanley. Целевая цена по бумаге была снижена вдвое, а также аналитики указывают на вероятность компании не пережить ещё один провал спроса из-за крайне высокой долговой нагрузке. Провал акций Carnival поддержали бумаги других операторов круизных лайнеров.

Акции Tesla упали на 1,8%. Компания закрыла один из своих офисов в Силиконовой долине, уволив 200 сотрудников, которые были заняты в проектах автопилотного управления автомобилем.

Бумаги General Mills подскочили на 6,4%. Компания отчиталась лучше ожиданий благодаря росту продаж продуктов для завтрака, как, например, хлопья. Однако менеджмент пока выдал более слабый прогноз на весь финансовый год из-за негативного влияния инфляции.

6 отраслевых индексов S&P 500 показали рост и 5 снизились. Наиболее активное снижение показала энергетика (-3,43%). Самый сильный рост был в здравоохранении (+0,83%).

По итогам торгов:

DJIA - 31029,31 п. (+0,27%),

S&P 500 - 3818,83 п. (-0,07%),

NASDAQ - 11177,89 п. (-0,03%).

Китайская экономика демонстрирует сильный выход на рост после освобождения от карантинных ограничений

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Китайские инвесторы закладываются на сильное восстановление, а вот в Японии реагируют на неожиданный провал промышленного производства в мае.

Сводный индикатор деловой активности КНР в июне подскочил до 54,1 п. с 48,4 п. в мае. Индекс промышленной активности вырос до 50,2 п. с 49,6 п., но основной прирост оказался в сфере услуг, где индикатор поднялся до 54,7 п. с 47,8 п. в мае. Примечательно, что июнь оказался одним из лучших месяцев для китайских акций с середины лета 2020 года. Ликвидация почти всех коронавирусных ограничений в Шанхае и Пекине позитивно сказалась на акциях сектора туризма, который повышался более чем на 4%. Также рост почти на 4% демонстрировал сектор производителей алкогольной продукции.

Японский рынок торговался в минусе. Министерство экономики страны выпустило отчёт по промышленному производству за май. Падение составило 7,2% при ожиданиях существенно более скромного сокращения. Даже компания Toyota не смогла выполнить свой заниженный производственный план в мае из-за проблем с поставками комплектующих. Самым слабым был сектор энергетики, а бумаги нефтеразведочной Inpex теряли более 3%. Впрочем, главными аутсайдерами стали акции Japan Exchange Group и Screen Holdings Co., которые теряли более 5%. Акции компании интернет услуг DeNA подорожали почти на 2% на новостях о программе обратного выкупа в объёме 8,44% её акций.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 26382,55 п. (-1,57%),

Hang Seng - 21961,61 п. (-0,16%),

Shanghai Composite - 3405,92 п. (+1,32%).

Рост производства в США не компенсирует активное сокращение общих запасов

Нефть накануне корректировалась после выхода отчёта по запасам. Производство нефти в США выросло, как и выросли запасы топлива, но стратегические резервы сокращаются угрожающими темпами.

Согласно данным Минэнерго США, на неделе до 24 июня коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,76 млн бар. до 415,6 млн бар. Запасы бензина выросли на 2,65 млн бар., а дистиллятов на 2,56 млн бар. В сравнении со средними показателями за пять лет запасы нефти на 13% ниже, бензина на 8,8% ниже, а дистиллятов на 18%. Стратегические резервы сократились за прошедшую неделю на 6,9 млн бар. до 497,9 млн бар., а это уже минимум с середины 80-х годов. Запасы на терминале в Кушинге также на минимуме с 2000 года. Добыча в США выросла на 0,1 млн бар. до 12,1 млн бар. в сутки.

Новый день нефть встречает ростом. Оперативные достижения нефтепереработчиков США не меняют того факта, что американские запасы нефти продолжают сокращаться достаточно высокими темпами. При этом свободной нефти на рынке почти нет. В Ливии остановлена отгрузка с двух терминалов, включая порт Сирт. В Эквадоре также почти остановлена нефтедобыча на фоне общественных протестов, которые спровоцированы высокой инфляцией. На встрече ОПЕК+, которая началась накануне, могут прозвучать сигналы о достижении потолка возможностей по добыче. Собственно говоря, даже вероятное объявление о повышении производства на 600 тыс. бар. и завершении ограничительных мер соглашения не гарантирует резкое увеличение предложения, так как участники сильно отстают от графика восстановления производства.

По состоянию на 8:45 мск:

Brent - $112,97 (+0,46%),

WTI - $110,14 (+0,33%),

Алюминий - $2461,5 (-0,38%),

Золото - $1816,2 (-0,07%),

Медь - $8310,35 (-0,29%),

Палладий - $1967 (+1,05%).