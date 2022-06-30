«Фридом Финанс»: Минфин не исключает валютных интервенций

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В среду преобладала слабонегативная динамика. Лидерами роста на фоне корпоративных новостей стали бумаги X5 Group (+3,61%). Скорректировались после ралли акции строительных гигантов ГК ПИК (-7,22%) и Самолета (-7,00%). Пара USD/RUB почти достигла психологически значимой отметки 50 впервые с 2015 года.

Минфин не исключил валютных интервенций. На фоне стремительного приближения котировок пары USD/RUB к отметке 50 заявления главы ведомства Антона Силуанова о возможности интервенций на рынке подействовали на игроков, и курс отскочил в район 53. Укрепление рубля приводит к снижению налоговых поступлений от экспорта даже на фоне того, что в долларовом выражении экспорт пока, по некоторым данным, не снижается. Проведение интервенций в отдельные дни может быть не менее эффективным, чем возобновление покупок на постоянной основе. Но, на наш взгляд, не стоит ожидать резкого отскока курса даже в этом случае. Дисбаланс спроса и предложения ранее был оценен в $130 млрд, государство не будет выкупать этот объем в условиях санкционных рисков. Однако можно предположить, что валютная политика станет более активной. Ожидаем, что пара USD/RUB в июле будет двигаться преимущественно в диапазоне 50–56.

Ожидаем смешанную динамику. Будет проведено ГОСА Газпрома, основной вопрос повестки — утверждение дивиденда в размере 53,52 руб. на акцию. Мы полагаем, что будет принято положительное решение и акции газового гиганта усилят рост. Ориентир для индекса Московской биржи: рост в диапазон 2400–2450 пунктов. Пара USD/RUB может отскочить в коридор 53–55. Повторное приближение к отметке 50 сегодня, на наш взгляд, маловероятно.