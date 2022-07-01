«Фридом Финанс»: Главный ньюсмейкер — Газпром

Аналитики «Фридом Финанс»:

К вечеру 30 июня индекс Мосбиржи рухнул на 6,84%, РТС упал на 5,64%. Главной причиной обвала стало решение акционеров Газпрома отказаться от выплат дивидендов за 2021 год, а полученную по итогам года рекордную чистую прибыль направить на газификацию российских регионов и выплату повышенного НДПИ на газ. Кроме того, ГОСА Сбербанка утвердило рекомендацию совета директоров компании не выплачивать дивиденды по всем классам акций за 2021 год. Такие решения, особенно в случае Газпрома, от которого подобного не ожидалось, способствовали обвалу акций и самой газовой компании, и рынка в целом.

На общем негативном фоне уверенную позитивную динамику демонстрировали бумаги Самолета (+5,7%), Headhunter (+4,5%) и НОВАТЭКа (+1,83%). Лидерами снижения стали акции Газпрома (-29,75%). Также сильнее широкого рынка корректировались бумаги золотодобытчиков Petropavlovsk (-8,6%) и Polymetal (-7,8%), по всей видимости, в связи с введенным эмбарго на поставки в страны Запада золота из России.

Котировки Brent в четверг упали на 3,6%, до $108,47 за бочку, после того как министры стран —участниц соглашения ОПЕК+ объявили ожидаемое решение об увеличении добычи нефти, как и в прошлом месяце, на 684 баррелей в сутки.

Золото в четверг снижалось на 0,35%, до $1811,25 за тройскую унцию. Рубль вновь демонстрировал укрепление к доллару и евро. К вечеру пары USD/RUB и EUR/RUB упали до 51,35 и 53,62 соответственно.

Завтра, на наш взгляд, индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2200–2300 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 51–53 и 55–57 соответственно.