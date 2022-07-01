Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

На фондовом рынке сильное снижение. Из топ-40 бумаг на положительной территории закрылись только акции Самолета (SMLT 2 655,0, +1,45%) и НОВАТЭКа (NVTK 1 024,0, +0,49%). Возглавили падение акции Газпрома (GAZP 207,00, -30,46%), потащившие за собой на отрицательную территорию остальной рынок. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 51,5–53,5.

Акционеры Газпрома (GAZP 207,00, -30,46%) не утвердили дивиденд. Решение было принято в отсутствие соответствующих сигналов от руководства компании или контролирующего акционера спустя всего полтора месяца после рекомендации о максимальных за всю историю выплатах — более 52,5 руб. на акцию. Стоит отметить, что и прибыль компании за прошлый год была рекордной: она более чем вдвое превышала результат за любой прошлый год. Мотивом отказа от дивидендов называют решение сфокусироваться на инвестиционной программе в условиях рисков. По всей видимости, планы государства повысить НДПИ почти до 1,3 трлн руб. поставят под угрозу реализацию инвестпрограммы при условии выплаты дивидендов. Возможно, принято во внимание и сокращение экспорта в Европу, а также санкционные риски в отношении газа. Нельзя исключать, что совет директоров вернется к обсуждению дивидендного вопроса позднее в этом году. Событие, на наш взгляд, не фатально для рынка, просто инвесторы будут меньше внимания обращать на дивиденд как фактор принятия решений.

Рассчитываем на смешанную динамику. Вероятнее всего, снижение продолжится, но не превысит 1,5%. Ориентир для индекса Московской биржи: 2200–2220 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 51–54. Негативная динамика на фондовом рынке увеличивает шансы этой пары на отскок.