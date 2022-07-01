«Открытие»: Миноритарии вновь в проигрыше из-за решения главного акционера «Газпрома» по дивидендам

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед началом торгов в России негативный. Азиатские индексы снижаются, сырьевые контракты дружно дешевеют. То есть поводов для оптимизма на российском рынке мало. Впрочем, в акциях «Роснефти» может состояться отскок, так как накануне они просели на опасениях отказа от дивидендов, но этого не произошло. В остальном, сырьевые секторы российского рынка будут под давлением, а рубль может сдать часть позиций перед выходными.

Миноритарии вновь в проигрыше из-за решения главного акционера «Газпрома» по дивидендам

Российский рынок значительно упал на торгах в четверг. Начинавшийся спокойно день испортило решение акционеров «Газпрома» не выплачивать дивиденды за 2021 год. Также поступили акционеры ряда других компаний. Лишь после окончания торгов акционеры «Роснефти» порадовали инвесторов одобрением дивидендных выплат. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 112,712 млрд рублей по сравнению с 39,630 млрд рублей днём ранее. Объём торговли акциями «Газпрома» составил 69,716 млрд рублей.

По итогам торгов 30 июня индекс МосБиржи - 2204,85 п. (-7,30%), а индекс РТС - 1345,01 п. (-4,81%).

Все секторы российского рынка закрыли день в минусе. Самые большие потери были в секторах финансов (-6,10%), а также нефти и газа (-6,47%) Наименьшие потери показали телекоммуникации (-1,64%) и строительные компании (-1,17%).

Примечательно, что в начале дня бумаги строительных компаний были главными кандидатами на коррекцию. Однако «сюрприз» от «Газпрома» привёл к тому, что истории в секторе строительных компаний и телекоммуникаций оказались наиболее внятными в сложившейся ситуации. К примеру, бумаги МТС (-0,73%) обладают дивидендной доходностью на уровне около 12% и это одни из самых щедрых выплат на текущий день.

ГОСА Газпрома приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. По словам финансового директора, приоритеты компании – инвестпрограмма (в т.ч. газификация РФ), подготовка к зиме 2022-23 гг. и выплата повышенных налогов (НДПИ). Мы допускали такую возможность, но надеялись на лучшее. К сожалению, заявление CFO говорит о реализации неприятного для инвесторов сценария, пишет Главный аналитик по нефтегазовому сектору «Открытие Инвестиции» Алексей Кокин.

Если принимать буквально приоритеты компании – инвестпрограмма и подготовка к зиме – выводы из них следующие. В условиях падающих потоков в Европу и фактической невозможности построить комплекс СПГ и газохимии на Балтике речь может идти только о проектах, ориентированных на Китай и на внутренний рынок. Оба этих направления отличаются низкими по сравнению с ЕС ценами продаж. Так, Китай в этом году заплатит за трубопроводный газ не больше 30%-40% от цен в ЕС. В РФ регулируемые цены – около $90/тыс. куб. м благодаря сильному рублю, но все равно меньше 10% от европейских. Сворачивание поставок в ЕС будет сопровождаться ростом инвестиций, ориентированных на менее привлекательные рынки. В худшем варианте Газпром становится компанией, потерявшей основной рынок (ЕС) и не имеющей возможности в ближайшие два года увеличить поставки на другие рынки.

Акционеры Сбербанка также решили не выплачивать дивиденды за 2021 год, но данное решение было ожидаемым. Акционеры «Россети» решили не выплачивать дивиденды за 2021 год, так как у компании отсутствует чистая прибыль. От дивидендов отказались акционеры Группы «ГАЗ».

Лишь акционеры «Роснефти» (-5,71%) решили не добивать рынок и проголосовали за дивидендные выплаты. Итоговый дивиденд составит 41,66 рублей на акцию с учётом выплат за I полугодие. Это соответствует политике выплаты акционерам 50% от прибыли по МСФО. Вероятно, что бумаги «Роснефти» покажут резкий отскок на торгах в пятницу.

Бумаги «Яндекс» теряли более 4%. Компания останавливает деятельность своего подразделения в Ирландии Yandex Finance. Подразделение было зарегистрировано всего шесть месяцев назад. Однако к вечеру стало известно о более позитивном событии. Компания приобретает права на использование технологической платформы сервиса для чтения и прослушивания книг по подписке Bookmate на территории СНГ. Учитывая значительную аудиторию сервисов «Яндекс», подобное приобретение может получить более высокую востребованность при интеграции, чем в качестве отдельного бизнеса.

Рубль провёл довольно волатильные торги, но всё же укрепил свои позиции по итогам дня. ЦБ РФ предпринял очередной шаг по сдерживанию, разрешив переводы за границу до $1 млн в месяц с прежних $150 тыс. Впрочем, на наш взгляд данная мера не окажет сколь-либо значимого воздействия на курс. Во-первых, текущие финансовые потоки в большей степени направлены в Россию, так как состоятельные граждане могут опасаться заморозки своих заграничных счетов. Соответственно, без либерализации рынка наличной валюты и закупки её в других странах будет сложно обеспечить частный спрос. Также правительство не торопится с использованием валютных доходов для развития производств по замещению импорта. Параллельный импорт наращивается, но пока его объёмы остаются скромными и покрывают все потребности частных лиц. Во всяком случае, ассортимент онлайн магазинов пополняется импортными товарами, но также параллельно увеличивается предложение локальных производителей, или поставщиков из СНГ.

На внешнем рынке облигаций происходили существенные движения в пользу падения доходностей облигаций. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала ниже 3%. ФРБ Атланты выпустил очередной макроэкономический прогноз в котором, по сути, объявил, что экономика США уже находится в рецессии. Прогноз ВВП на II квартал составляет -1,0% по сравнению с 0,0% на 15 июня. Также снижались доходности стержневой и периферийной Европы. Пара EUR-USD опускалась до $1,0383, но к вечеру смогла выйти в плюс. ЕЦБ намерен использовать доходы от истекающих бондов Германии, Франции и Голландии для покупки облигаций Италии, Испании, Португалии и Греции, дабы не допустить взрывной рост стоимости их заимствований.

Собственно говоря, к вечеру индекс доллара ушёл в минус на фоне падения его доходности и снижения ожиданий максимальной ставки ФРС. Даже иена смогла отыграть у американца почти 0,7%, так как сократился разрыв в доходностях облигаций Японии и США. Ещё в начале июня доходность по 10-летним американским обязательствам поднималась до 3,48%.

По состоянию на 23:30 мск:

DXY - 104,48 (-0,35%),

EUR-USD - $1,0484 (+0,38%),

GBP-USD - $1,2173 (+0,43%),

USD-JPY - 135,71 (-0,65%),

USD-RUB – 51,45 (-3,36%),

EUR-RUB – 53,69 (-4,13%).

S&P 500 завершил худшее с 1970 года I полугодие

Первое полугодие 2022 года оказалось худшим для S&P 500 с 1970 года. Падение S&P 500 составило 20,6%, NASDAQ 29,5%, а Dow Jones 15,3%. ФРБ Атланты изменил прогнозную оценку ВВП в II квартале с нулевой динамики до падения на 1,0%. Примечательно, что ещё 1 июня рост оценивался на уровне 1,3%. Соответственно, для рынка это уже не вопрос пределов роста ставки ФРС, а варианты снижения корпоративных доходов.

При этом индекс цен личного потребления (PCE) сохранил темпы годового прироста на уровне 6,3% в мае. Core PCE замедлил рост до 4,7% с 4,9% в апреле, а месячный показатель даже снизился на 0,4%. Также инвесторам не понравился рост расходов американцев всего на 0,2% за май, а при учёте инфляции расходы вовсе упали на 0,4%. На фоне замедления роста стержневых цен личного потребления и прогнозов рецессии доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала почти на 12 базисных пункта до 2,97%, хотя ещё в начале июня поднималась до 3,48%.

Динамика внутри дня была достаточно волатильной. Акции начали день слабо, чтобы в середине дня показать сильный отскок. Однако в финальный час торгов ситуация вновь резко испортилась.

Акции производителя мебели RH потеряли 10,6%. Компания снизила свой прогноз на II полугодие и ожидает дальнейшее ухудшение спроса на фоне инфляции и неопределённости рынка труда.

Бумаги аптечной сети Walgreens Boots Alliance упали на 7,3%. Компания сильно отчиталась за последний квартал, сохранила свой прогноз на финансовый год, но… Поскольку бумага относится к дивидендным аристократам, то от неё ждали увеличение дивидендов, о котором объявлено не было.

Бизнес Pfizer и BioNTech (+5,0%) в полном порядке, а бумаги американского фармацевтического гиганта выросли на 3,1%. Партнёры получили государственный контракт в США на поставку 105 млн доз вакцины против COVID-19-Omicron с дополнительной опцией на поставку ещё 195 млн доз.

8 отраслевых индексов S&P 500 снизились. Рост показали секторы недвижимости (+0,03%), промышленности (+0,28%) и коммунальных услуг (+1,1%), то есть традиционные защитные активы. Наиболее сильное падение было в энергетике (-2,04%).

По итогам торгов:

DJIA - 30775,43 п. (-0,82%),

S&P 500 - 3785,38 п. (-0,88%),

NASDAQ - 11028,74 п. (-1,33%).

Власти КНР планируют докапитализировать ключевые проекты на 300 млрд юаней

Азиатские рынки начали новый квартал со снижения на фоне беспокойств по поводу замедления глобальной экономики. Поскольку азиатский регион сфокусирован на экспорте, то спад потребительской активности в Европе и США непосредственно угрожает падением доходов корпораций.

Индекс производственной активности КНР от Caixin поднялся в июне до 51,7 п. с 48,1 п. в мае при прогнозе 50,1 п. Однако это уже результаты за июнь, а впереди может ждать рецессия в США. Кабинет министров Китая объявил о том, что выделит 300 млрд юаней на докапитализацию ключевых проектов, дабы обеспечить их активную реализацию и своевременное завершение. Новость послужила поводом для покупок в секторах инженерных услуг, инфраструктуры и производства цветных металлов. В секторе туризма случилось падение на 4%, но он всё ещё прибавляет более 8% с начала недели. То есть мы имеем дело с обычной коррекции перекупленных бумаг. Торги в Гонконге не проводятся в связи с праздником дня образования Гонконга.

Поводом для слабости японских акций служил не только пример американских индексов, но и укрепление иены до 134,9 за доллар, хотя ещё полтора дня назад она торговалась по 136,5 за американскую единицу. Среди падающих бумаг традиционные розничный продавец Fast Retailing и производитель оборудования для полупроводниковой индустрии Tokyo Electron, чьи бумаги теряли более 2% и 3% соответственно. Под сильным давлением были торговые дома на фоне слабости сырьевых контрактов. Бумаги Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co. Теряли более 5%. Частичное давление на бумаги оказывали новости о том, что РФ желает, по сути, полностью национализировать проект Sakhalin Energy Investment, где у японских компаний есть доли. Рост случаев заболеваемости коронавирусом в Японии вновь негативно отразился на динамике бумаг, связанных с путешествиями. И немного статистики. Безработица в Японии неожиданно выросла в мае до 2,6% с 2,5% в апреле. Производственный PMI зафиксирован в июне на уровне 52,7 п., что говорит о расширении.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 25893,37 п. (-1,89%),

Shanghai Composite - 3387,71 п. (-0,32%).

Страхи глобального спада доминируют на сырьевом рынке

Сырьевые контракты встретили начало нового квартала широким падением. Главной идеей является высокая вероятность рецессии в США, а также спад темпов роста мировой экономики. Хотя в нефти дефицит поставок всё ещё остаётся.

Накануне участники ОПЕК+ приняли решение о повышении добычи в августе на 648 тыс. бар. в сутки. Однако фактические объёмы добычи могут быть заметно ниже, так как у России производство сократилось из-за проблем со сбытом в Европе, а многие другие участники соглашения не могут нарастить производство из-за слабых инвестиций в предыдущие годы.

Президент США Джо Байден намерен в июле посетить несколько арабских стран. По его словам, он не собирается напрямую просить главу Саудовской Аравии увеличить добычу. Впрочем, если отслеживать его выступления, то в его словах постоянно звучит директива «я обратился к ним, поскольку они должны увеличить добычу». Однако никакие просьбы не смогут пробурить новые скважины и создать инфраструктуру доставки нефти на побережье, если инвестиции в такую работу не вкладывались. По различным оценкам, в ОПЕК осталось не более 1,0 млн бар. в сутки в качестве резерва.

По состоянию на 8:55 мск: