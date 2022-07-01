«Фридом Финанс»: Макроданные усиливают нестабильность

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 30 июня основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 потерял 0,88%, закрывшись на отметке 3785 пунктов. Nasdaq и Dow Jones опустились на 1,33% и 0,82% соответственно. Восемь из 11 секторов, входящих в S&P 500, завершили день на отрицательной территории. Лучше рынка выглядели компании сегмента недвижимости (+0,33%) и коммунальных услуг (+1,10%), а также представители промышленности (+0,28%).

Meta Platforms* (META: -1,6%) сообщила о вероятном снижении темпов роста финансовых показателей во втором полугодии из-за ухудшения макроэкономической ситуации и проблем с конфиденциальностью данных.

Apple Inc (AAPL: -1,8%) почти на 20% подняла стоимость iPhone в Японии, тем самым пытаясь нивелировать эффект изменения валютного курса и роста инфляции в стране.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена по основаниям осуществления экстремистской деятельности.

Рост потребительских цен в еврозоне за июнь, по данным Евростата, ускорился с 8,1% до 8,6% при консенсусе 8,4%. Эта динамика главным образом объясняется рекордными уровнями цен на энергоносители, хотя заметно дорожают также продукты питания и услуги. Так, стоимость топлива поднялась на 41,9%, а расходы на продукты питания увеличились на 11,1%. Инфляция без учета цен эти две категории товаров ускорилась с майских 4,4% до 4,6%, что по-прежнему более чем вдвое превышает таргет ЕЦБ на уровне 2%. Впрочем, показатель, исключающий алкоголь и табак, с 3,8% опустился на 3,7%. Европейский регулятор, продолжает удерживать ключевую ставку на минимуме, хотя другие центробанки несколько месяцев назад запустили программы ужесточения монетарной политики. В планах ЕЦБ начать цикл повышения ставок в июле (по предварительным данным, на 25 б.п.). В то же время статистика за июнь, свидетельствующая о продолжающемся ускорении инфляции, служит основанием поднять ставку на 50 б.п. в сентябре.

В Германии зафиксировано увеличение числа безработных на 133 тыс., до 2,4 млн, хотя аналитики ожидали снижения этого показателя на 5 тыс. В свою очередь, в США количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 25 июня, сократилось на 2 тыс., до 231 тыс., при консенсусе 234 тыс. На наш взгляд, рост занятости в Штатах практически прекратился, поэтому в предстоящие недели статистика отразит ухудшения в этом сегменте. Впрочем, безработица остается низкой.

Доходность двух- и десятилетних трежерис сократилась на 14 и 12 б.п — до 2,93% и 2,97% соответственно.

Торги 1 июля на большинстве площадок Юго-Восточной Азии завершились в красной зоне. Китайский CSI 300 потерял 0,41%, японский Nikkei 225 опустился на 1,73%, хотя гонконгский Hang Seng остался без изменений. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $108 за баррель. Золото торгуется по $1794 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3750–3800 пунктов.

Сегодня публикаций важной статистики не планируется.

Индекс настроений от Freedom Finance остался без изменений.

С начала года S&P 500 скорректировался вниз на 26%, в том числе на 19% за второй квартал. Это стало одним из худших результатов за всю историю ведения данной статистики. Однако в ближайшие недели рынок может начать отыгрывать ребалансировку в акциях портфельными управляющими. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка находится в диапазоне 3600–3660 пунктов.