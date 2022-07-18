«Фридом Финанс»: Котировки Brent не закрепились ниже $100 за баррель

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 18 июля Индекс МосБиржи упал на 0,89%, до 2090,68 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,20%, до 1163,83, а индекс голубых фишек опустился на 1,06%. В лидеры роста в первой половине дня вышли акции Ozon (+4,74%), X5 Retail Group (+4,31%) и ФСК ЕЭС (+2,46%). В аутсайдерах оказались бумаги Интер РАО (-3,60%), Россетей (-2,30) и Норникеля (-2,03%).

Котировки X5 Retail Group повышаются после публикации финансового отчета за второй квартал 2022 года. Выручка эмитента поднялась на 18,6%, а средний чек увеличился на 11%.

Акции ФСК ЕЭС растут, а бумаги Россетей дешевеют на фоне сообщений о реорганизации. В состав ФСК войдет ряд сестринских компаний (АО «ДВЭУК», ОАО «Томские магистральные сети» и АО «Кубанские магистральные сети»), а также материнское ПАО «Россети». Акционеры, которые не согласны с трансформацией структуры холдинга, смогут продать бумаги Россетей и ФСК по 0,6058 за привилегированную акцию и 0,0904 за единицу соответственно.

Котировки Brent растут на 2,28%, до $103,47 за баррель, на сообщениях Саудовской Аравии о невозможности нарастить объемы нефтедобычи выше 13 млн баррелей в сутки из-за отсутствия дополнительных производственных мощностей. До конца рабочего дня актив, на наш взгляд, будет торговаться в коридоре $100,0–107,2 за бочку.

Пара USD/RUB в моменте снижается на 0,54%, до 56,62. EUR/RUB падает на 0,78%, до 57,18, на фоне низкого спроса на иностранную валюту на Московской Бирже. Через неделю компании начнут совершать налоговые отчисления в бюджет. Для этого экспортеры будут конвертировать валютную выручку в рубли, повышая тем самым на них спрос. Мы полагаем, что до конца текущей сессии основные валютные пары будут двигаться в диапазонах 53,80–58,00 и 54,50–60,00 соответственно.

Прогноз для Индекса МосБиржи на закрытие торгов: зона 2050–2150 пунктов. Ориентир для Индекса РТС: коридор 1085–1200 пунктов.