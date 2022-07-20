«Фридом Финанс»: Рубль укрепляется

Аналитики «Фридом Финанс»:

В ходе торгов 19 июля российский фондовый рынок вновь демонстрировал негативную динамику. В результате к концу сессии индекс Мосбиржи потерял 1,9%, а РТС снизился на 0,2%.

В лидеры роста на новостях о рекомендации совета директоров компании к собранию акционеров выплатить высокий (9,69 руб. на бумагу) дивиденд за первое полугодие вышла Трубная металлургическая компания (+9,6%). На сообщениях о планах слияния с ФСК ЕЭС уверенную позитивную динамику показали обыкновенные акции Россетей (+5,3%). Котировки Полиметалла (+5,1%) поддержала информация о том, что компания может продать российские активы и сосредоточиться на бизнесе в Казахстане. В аутсайдерах ввиду предстоящих 20 июля дивидендных отсечек оказались привилегированные акции Сургутнефтегаза (-13,1%) и Транснефти (-9,1%), а также обычка Ростелекома (-8,2%).

Цена на нефть марки Brent после активного роста скорректировалась на символические 0,08%, до $106 за баррель. Влияние на движение котировок энергоносителей оказало заявление Министерства энергетики Саудовской Аравии о том, что у королевства достаточно ресурсов для увеличения добычи нефти, однако не хватает перерабатывающих мощностей. Золото также дешевеет на незначительные 0,07%, до $1708,95 за тройскую унцию, после ралли накануне.

В России стартовал налоговый период, что традиционно оказывает сильную поддержку рублю. В свою очередь, его укрепление выступает причиной падения фондового рынка. В курс отечественной валюты к доллару прибавляет 0,54 руб., до 55,8, а к евро растет на 0,12 руб., до 57,03. Прогнозируем колебания пар USD/RUB и EUR/RUB в интервале 55,5–59 в ходе торгов 20 июля.

Наш ориентир для индекса Мосбиржи на предстоящую сессию: коридор 2000–2100 пунктов.