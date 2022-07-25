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Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Группы М.Видео-Эльдорадо объемом 5 млрд руб.

21 июля 2022 года завершился сбор заявок на выпуск облигаций ООО «МВ ФИНАНС» серии 001Р-03 со сроком обращения 3 года, купонным периодом 91 день, ставкой купона 12,35% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,93% годовых. Эмиссионным поручителем эмитента выступает ООО «МВМ» – основная операционная компания Группы М.Видео-Эльдорадо, которой присвоен кредитный рейтинг A+(RU) от «АКРА».

На момент открытия книги заявок ориентир максимальной ставки купона составлял 12,60% годовых, предельный ориентир по доходности к погашению – 13,21% годовых, планируемый объем размещения – 5 млрд рублей. Спрос инвесторов в ходе букбилдинга позволил эмитенту улучшить параметры размещения: ставка купона была снижена до 12,35% годовых (доходность к погашению 12,93%). Участие в выпуске принял широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

Техническое размещение на Московской Бирже состоится предварительно 26 июля 2022 года.

Ранее Россельхозбанк выступал организатором размещений облигаций Группы М.Видео-Эльдорадо, состоявшихся в 2021 году в объеме 19 млрд руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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