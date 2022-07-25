«Фридом Финанс»: Восстановление после коррекции

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В пятницу большинство основных акций закрылось на положительной территории. Лидерами роста без новостей стали бумаги ТКС (+6,51%). В аутсайдерах оказался Polymetal (-4,71%). Пара USD/RUB после заседания Банка России поднялась выше 58.

Банк России снизил ключевую ставку до 8% годовых. Реакция рынка на это оказалась позитивной. Подскочили котировки финансового и нефтегазового секторов, а также некоторые бумаги металлургических и горнодобывающих компаний и потребительского сектора. Смягчение денежно-кредитной политики благотворно влияет на промышленный и потребительский спрос, на кредитный бизнес банков. Снижение ставок на розничном рынке можно ожидать в августе. На дальнейшее смягчение монетарной политики в третьем квартале, на наш взгляд, рассчитывать не приходится из-за высокого инфляционного давления на экономику. Сильнее всего снижение ставки повлияет на рынок розничного кредитования. Спрос на ипотеку ограничивает сейчас не ее стоимость, а высокие цены на жилье. Можно рассчитывать на повышение котировок банковского сектора и компаний розничной торговли на горизонте недели. Динамика бумаг девелоперов будет смешанной.

Прогнозируем рост в пределах 1%. Ориентир для индекса Московской Биржи: диапазон 2100–2150 п. Пара USD/RUB, вероятно, будет торговаться в пределах 55–57. Ослабление рубля после снижения ставки, на наш взгляд, будет непродолжительным.