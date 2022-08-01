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Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Евразийского банка развития объемом 10 млрд руб.

28 июля 2022 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 003Р-001 со сроком обращения 3 года и купонным периодом 182 дня.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9.55% годовых, а объем выпуска – 5 млрд руб. Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту увеличить объем выпуска до 10 млрд руб. и снизить ставку купона до 9.35% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.57%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая банки, управляющие компании, а также розничных инвесторов.

Расчеты на Московской Бирже запланированы на 2 августа 2022 года.

Россельхозбанк выступил организатором размещения данного выпуска. Ранее Россельхозбанк также выступал организатором размещения облигаций таких международных финансовых институтов, как Международный инвестиционный банк, Международный банк экономического сотрудничества.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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