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Альфа-Банк: рынок акций под давлением из-за дешевеющей нефти и крепкого рубля

Во вторник, 2 августа, российский рынок акций ослаб, отмечает Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал». К вечеру индекс МосБиржи упал на 1,33% до 2151 пункта. Индекс РТС отступил на 1,47% до 1122 пунктов.

– На рынок давят два момента: дешевеющая нефть и крепкий рубль. Хуже рынка смотрятся акции компаний нефтегазового сектора, а также IT-сегмента. Внешний фон заметно осложняется из-за ситуации с вероятным визитом Ненси Пелоси в Тайвань, – подчеркивает эксперт Альфа-Капитала.

Под продажи попали бумаги VK (-4,66%), OZON (-4,57%), ЭН+Груп (-3,94%), «Селигдара» (-3,67%), QIWI (-3,44%), «Роснефти» (-3,00%), ММК (-2,73%). В положительной зоне оказались акции «Магнита» (+1,22%), Five (+1,04%), «Сегежа» (+0,67%), Fix Price (+0,67%), «ИнтерРАО» (+0,60%), «Северстали» (+0,41%), «Сбербанка» (+0,40%), «Россетей» (+0,23%). Индекс RGBI балансирует около 136,25 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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