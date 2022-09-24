«Открытие»: Признаки рецессии в Европе ухудшают перспективы российского экспорта

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Признаки рецессии в Европе ухудшают перспективы российского экспорта

· Российский рынок начал торги с небольшого снижения, но затем падение существенно ускорилось на фоне выходящей в Европе статистики. Перспективы падения сырьевых цен на фоне рецессии в развитых экономиках и перспективы очередных санкций заставляют инвесторов переоценивать риски. Растущих историй среди индексных бумаг не было, как, впрочем, и на всём рынке, если не считать акции «Селигдар». Активность была сравнима с предыдущим днём. Объём сделок на основной секции Московской Биржи преодолел 35 млрд рублей к середине дня.

· По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи - 2087,70 п. (-4,71%), а индекс РТС - 1146,33 п. (-2,41%).

· Самыми слабыми индексными бумагами были НЛМК, ГК «ПИК», ММК, АФК «Система» и Polymetal.

· Предварительный сводный индекс деловой активности еврозоны упал в сентябре до 48,2 п. с 48,9 п. в августе. То есть в европейской экономике продолжают развиваться негативные тенденции. Нарушение экономических связей и рост ставок центральных банков не способствует позитивному взгляду на ведущие экономики мира. Естественно, что нефть на этом фоне теряла более 3%, а российский рынок реагировал пессимизмом в соответствующих бумагах.

· В Европе начали обсуждать очередной пакет ограничений для РФ. Financial Times пишет о том, что Польша и страны Балтии настаивают на принятии новых мер, которые предполагают ограничение цен на российскую нефть, рестрикции на товары роскоши, а также давление на сферу информационных технологий. Впрочем, далеко не все в Европе готовы обсуждать очередной пакет. Против этого выступает Венгрия, да и в Италии может в ближайшее время сформироваться более лояльное к РФ правительство.

· Также фактором давления на рынок было укрепление рубля. Отсутствие какого-либо значимого спроса на ведущие валюты приводит к тому, что продажа выручки экспортёрами создаёт избыточное валютное предложение. К слову говоря, объём торгов юанем к 15:00 мск подобрался к отметке 80 млрд рублей, а долларом США к 100 млрд рублей. Естественно, что такого спроса на валюту со стороны экономических субъектов РФ и частных лиц просто нет.

· Едва наметившаяся коррекция в долларе весьма быстро завершилась и индекс американской валюты взял новую высоту на отметке 112,1 п. Курс евро опускался до $0,9737, а иена удерживается в диапазоне 142,5-143,0 лишь благодаря интервенциям Банка Японии. Рост доходностей по наиболее ликвидным облигациям продолжился, что оказывает крайне негативное влияние на прочие активы. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила до 3,76%, по 10-летним итальянским бондам рост доходности более 10 базисных пункта до 4,3%. Собственно говоря, последний факт является наиболее пугающим, так как может спровоцировать очередной долговой кризис в Европе. Поэтому мы наблюдаем слабость евро и потенциал движения в сторону $0,95. Британский фунт также демонстрирует готовность к слабости. Его курс опускался до $1,1021. Новое правительство Великобритании собирается продолжить политику повышенных государственных расходов для борьбы с последствиями инфляции, но именно рост государственных расходов для компенсации снижения налогов может поддержать дальнейшее повышение цен. План заимствований Великобритании увеличен в текущем финансовом году на 72,4 млрд фунтов стерлингов, что привело к обвалу гособлигаций. В частности, по 10-летним бондам доходность подскочила более чем на 26 базисных пункта почти до 3,77%.

По состоянию на 15:55 мск:

· DXY - 111,963 (+0,77%),

· EUR-USD - $0,9753 (-0,86%),

· GBP-USD - $1,1069 (-1,71%),

· USD-JPY - 142,96 (+0,39%),

· USD-RUB – 57,45 (-2,37%),

· EUR-RUB – 56,01 (-2,80%),

· CNY-RUB – 8,051 (-3,08%).

Предварительная статистика деловой активности за сентябрь указывает на наступившую рецессию в еврозоне

· Европейский Stoxx 600 торговался в минусе, угрожая закрыть неделю на минимальных значениях за 20 месяцев. Перспективы ужесточения денежной политики и текущая слабая статистика почти не оставляют сомнений в том, что экономика Старого Света движется к рецессии.

· Предварительный сводный индикатор деловой активности еврозоны упал в сентябре до 48,2 п. с 48,9 п. в августе. Германский сводный индикатор провалился до 45,9 п. с 46,9 п. в августе. Лишь французский сводный PMI неожиданно повысился до 51,2 п. с 50,4 п. Рост связан с улучшением ситуации в сфере услуг до 53,0 п. с 51,2 п. Удивительно, но именно завершение крайне жаркого лета положительно сказалось на французской сфере услуг. Британская статистика не оставляет шансов. Сводный индикатор активности упал до 48,4 п. с 49,6 п. в августе.

· Даже банковский сектор не смог показать свой оптимизм. Однако в этом случае негативную роль сыграли бумаги Credit suisse. Накануне появилась информация о том, что банк может избавиться от своего американского бизнеса, сосредоточившись на повышении эффективности. Позднее менеджмент опроверг эту информацию, но разрушение уже произошло. В итоге, на торгах в пятницу акции Credit Suisse теряют около 6%. Впрочем, также можно говорить, что негативная реакция связана со слухами поисках Credit suisse источников пополнения оборотных средств.

По состоянию на 15:55 мск:

· FTSE 100 - 7022,42 п. (-1,91%),

· DAX - 12274,46 п. (-2,05%),

· CAC 40 - 5804,94 п. (-1,92%).

Сильный доллар и перспективы рецессии в развитых экономиках заставляют нефть дешеветь

· Нефтяные котировки теряли более 3%. Признаки надвигающейся рецессии могут говорить о потенциальном падении спроса в будущем. Параллельно этому на нефть оказывает давление укрепившийся доллар.

По состоянию на 15:55 мск:

· Brent - $87,8 (-2,94%),

· WTI - $80,69 (-3,35%),

· Алюминий - $2177 (-2,31%),

· Золото - $1652,9 (-1,68%),

· Никель - $23430 (-4,61%).

Растущая доходность казначейских обязательствам США становится сильной альтернативой рынку акций

· Фьючерсы на основные индексы США продолжили снижение, указывая на падение рынка от 1,1% в Dow Jones до 1,25% в NASDAQ. Похоже, что традиционно слабый сентябрь превращается в месяц тотального разгрома.

· Продолжающийся рост доходностей по казначейским облигациям становится сильной альтернативой вложениям в акции. В самом деле текущая дивидендная доходность S&P 500 уже более чем вдвое ниже доходности 2-х летних обязательств.

· План FedEx повысить стоимость пересылки на 6,9% и сократить расходы на $4 млрд пока не нашел отклика у инвесторов. Акции компании теряли более 3% на утренних торгах.

· Boeing заплатит $200 млн штрафа американским властям по делу о возможном сокрытии информации о рисках аварийности B737 max, полёты которых на длительный срок останавливались после двух схожих авиакатастроф. Естественно, что условием сделки является отсутствие какого-либо обвинительного заключения.

· Raytheon выиграла тендер Пентагона в объёме $985 млн на разработку прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты. За бортом остались Boeing и Lockheed Martin.

· Бумаги Qualcomm теряли около 2%. Однако компания заявляет о том, что объём портфеля заказов на чипы для автомобильной промышленности вырос с июля на $10 млрд до $30 млрд.

· До конца дня в США выйдут предварительные индексы деловой активности, а также отчёт Baker Hughes по активным буровым.