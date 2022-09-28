Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 сентября: 3 073,7000 руб/1 г золота и 34,8500/1 г серебра ЦБ РФ с 28 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 073,7000 руб.

1 грамм серебра - 34,8500 руб.

1 грамм платины - 1 616,0100 руб.

1 грамм палладия - 3 866,0901 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,9600 р. (0,29%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5800 р. (1,64%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,7500 р. (0,84%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 46,0699 р. (1,18%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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