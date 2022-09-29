Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» объемом 9 млрд рублей

27 сентября 2022 года состоялось размещение облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-02-02 со сроком обращения 2.2 года, купонным периодом 91 день.

Сбор заявок состоялся 23 сентября 2022 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 12.45% годовых, что соответствует доходности к погашению 13.04%, а индикативный объем выпуска составлял 5 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил эмитенту снизить ставку купона до 12.30%, что соответствует доходности к погашению 12.88%, и увеличить объем размещения до 9 млрд руб. Интерес к выпуску проявили как институциональные, так и розничные инвесторы.

Россельхозбанк выступил организатором данного выпуска облигаций, помогая компании привлечь средства на рыночных условиях.

Ранее Банк выступал организатором размещения облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» объемом 15 млрд руб. в октябре 2021 года. Кроме того, с 2017 года Россельхозбанк принял участие в 5 сделках других компаний сектора телекоммуникаций – Мегафон, МТС, Ростелеком – общим объемом 65 млрд руб.