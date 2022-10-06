«Открытие»: Дивидендные бумаги удерживают российский рынок от падения

Андрей Кочетков, в едущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Дивидендные бумаги удерживают российский рынок от падения

· Российский рынок консолидировался в первой половине дня в четверг. Впрочем, начинались торги достаточно оптимистично. Однако затем начали поступать подробности нового пакета санкций Евросоюза, который должен лишить Россию дохода в $7 млрд за год. Из всех мер, которые могут быть чувствительными, это полный запрет на обслуживание криптоактивов резидентов России. Активность снизилась. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 24,0 млрд рублей к середине дня по сравнению с 35,7 млрд рублей днём ранее.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2031,44 (+0,08%), а индекс РТС - 1059,86 п. (-0,20%).

· Лидерами среди индексных бумаг были обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти», «Газпром», «Роснефть». Самыми слабыми оказались НЛМК, ГК «ПИК», «НОВАТЭК», «Алроса» и GlobalTrans.

· Рост бумаг «Татнефти» и «Газпрома» связан с предстоящей дивидендной отсечкой 7 октября. «Газпром» выплатит 51,03 рубля на акцию, а «Татнефть» выплатит акционерам по 32,71 рублей на обыкновенную, или привилегированную акцию.

· Металлурги дружным коллективом торговались в минусе на фоне санкций Лондонской Биржи Металлов и продления запрета на поставки стальной продукции из РФ. LMEограничила новые поставки меди и цинка, произведённых Уральской горно-металлургической компанией и её дочерним заводом. Исключение делается для металла УГМК и ЧЦЗ, если он был куплен до оглашения санкций. Соответственно, все акционеры российских металлургов чувствуют рост санкционной уязвимости сектора. Если кто-то избежал санкционной нагрузки в рамках 8-ми пакетов, то вполне может попасть в следующие.

· "Белуга" за 9 месяцев увеличила отгрузки на 8,4%. «Если комментировать результаты «Белуга групп» коротко, то можно отметить замедление динамики продаж в сегменте производства и дистрибьюции на фоне ускорения розничного сегмента в III квартале текущего года, - отмечает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Напомним, что по итогам I полугодия общие отгрузки группы выросли на 13,6%, однако из-за санкций в июне-сентябре экспорт на рынки США, Европы и в магазины duty free был приостановлен. В результате в отчетном периоде продажи собственных брендов снизились на 1,5%, до 3,27 млн декалитров, и рост продажи партнерских брендов на 6,6%, до 705,9 тыс. декалитров смог лишь компенсировать этот спад и не более. Как следствие в III квартале общие отгрузки остались на уровне прошлогоднего показателя (3,97 млн декалитров). А вот результаты сети "ВинЛаб", которая сейчас является главным локомотивом роста финансовых показателей группы, безусловно, порадовали: после впечатляющего роста продаж на 33,8% за I полугодие по итогам 9 месяцев динамика ускорилась до 56%. Сохраняем позитивный взгляд на компанию рекомендацию ПОКУПАТЬ по ее акциям».

· Московская Биржа сообщает, что число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской Бирже достигло 21,7 млн в сентябре. Прирост за месяц 456 тыс. Ими открыто 36,3 млн счетов. Сделки на фондовом рынке в сентябре совершали 2,3 млн человек. Доля частных инвесторов в объёме торгов акциями составила 76,7%. Доля торгов частных инвесторов на рынке облигаций была на уровне 27,6%, на спот рынке валюты 28,6%, на срочном рынке 71,2%. Частными инвесторами было вложено 16,3 млрд рублей в российские акции. Число ИИС выросло до 5,7 млн с приростом 42,5 тыс. за сентябрь. Оборот по этим счетам с начала года 1,4 трлн рублей. В структуре оборота 88,8% – сделки с акциями, 4% – с облигациями, 7,2% – с биржевыми фондами.

· Рубль слабел против основных валют в утренние часы, но затем смог нарастить давление на доллар и евро. Собственно, отмечаем, что слабость европейской валюты может быть связана с активностью экспортёров, или компаний, желающих обезопасить свои финансы от европейских решений. К середине сессии объём торгов евро составил 44,7 млрд рублей по сравнению с 28,7 млрд рублей в долларе и 37,5 млрд рублей в юане. Допускаем, что в октябре экспортёры постараются избежать ситуации сентября, когда они были вынуждены продавать валюту в укороченный период, так как их надежды на более слабый рубль не оправдались.

· Доллар преимущественно укреплялся на Forex. Основной вклад в укрепление американской валюты вновь вносит британский фунт стерлингов. Доходность по 10-летним государственным облигациям Великобритании повышалась почти на 13 Б.П. до 4,16%, игнорируя усилия Банка Англии по сдерживанию роста доходности. Британский регулятор заявил, что остановит программу покупки облигаций тогда, когда рыночные риски ослабнут.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY - 111,45 (+0,4%),

· EUR-USD - $0,986 (-0,23%),

· GBP-USD - $1,1261 (-0,58%),

· USD-JPY - 144,69 (+0,02%),

· USD-RUB – 60,37 (+0,34%),

· EUR-RUB – 57,47 (-1,6%),

· CNY-RUB – 8,562 (-0,15%).

Европейские индексы пока не готовы продолжать ралли на фоне растущих рисков глубокого спада в экономике

· Европейские рынки начинали день достаточно оптимистично, но затем ушли в минус. Британскому FTSE 100 даже не помогло ослабление фунта стерлингов. Опасения остаются прежними - в ЕЦБ продолжат повышать ставку для обуздания инфляции, даже если это усиливает риски более глубокой рецессии.

· Также можно говорить о том, что с начала месяца Stoxx 600 прибавил почти 3%, но, по сути, ситуация не поменялась. Поэтому данный рост некоторые используют для фиксации прибыли. В начале торгов рост более 1% демонстрировали секторы путешествий и гостеприимства, а также розничной торговли. В Лондоне дорожали бумаги табачной компании Imperial Brands после объявления программы обратного выкупа на 1 млрд фунтов стерлингов. Акции Shell корректировались на 3%. Нефтегазовая компания сообщила, что прибыль в I квартале покажет снижение из-за сокращения маржи прибыльности от переработки нефти и слабых доходах от торговли газом.

· Производственные заказы в Германии сократились за август на 2,4% при ожиданиях снижения на 0,7%. Британский индекс деловой активности в строительстве неожиданно вырос в сентябре до 52,3 п. с 49,2 п. в августе.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 6997,78 п. (-0,78%),

· DAX - 12484,72 п. (-0,26%),

· CAC 40 - 5959,72 п. (-0,43%).

Нефть удерживает взятые позиции после решения ОПЕК+

· Нефть торговалась в небольшом минусе, но удерживалась возле уровня $93 за баррель Brent. Решение ОПЕК+ снизить добычу на 2 млн бар., или в реальных объёмах на 1,0-1,1 млн бар., создаёт долгосрочную поддержку котировкам. Однако рынок будет следить за спросом, который может снизиться больше ожидаемого на фоне рецессии в Евросоюзе.

· Очередной потенциальный скандал реализовался в рамках работы европейского саммита. Эмир Катара, на который возлагают столь много газовых надежд, обратился с просьбой принять участие в работе саммита. Чехия, на территории которой проходило мероприятие, была согласна предоставить такую возможность. Однако прочие члены Евросоюза высказались против. В итоге, Эмир Катара в спешном порядке покинул Чехию после нескольких часов визита. Напомним, что решение Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти может быть формой монаршей мести в ответ на оскорбление, которое было нанесено Эр-Рияду во время похорон Елизаветы II.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $93,22 (-0,16%),

· WTI - $87,61 (-0,17%),

· Алюминий - $2360 (+0,34%),

· Золото - $1726 (+0,30%),

· Никель - $22370 (-0,97%).

Американский рынок может залечь в консолидацию до выхода отчёта по рынку труда

· Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю до 219 тыс. при ожиданиях 203 тыс. Неделей ранее число обращений составило 190 тыс.

· Фьючерсы на основные индексы США немного улучшили положение после вышедшей статистики. Американский рынок может начать день разнонаправленно от падения на 0,15% в Dow Jones до роста на 0,15% в NASDAQ. Доходность по казначейским обязательствам США существенно не менялась по сравнению с закрытием накануне.

· До конца дня ждём выступления президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер. Также сегодня первое публичное выступление в должности управляющей ФРС Лизы Кук.

· Текущее техническое состояние рынка говорит о нейтральности. 14-дневной RSI чуть ниже 50%, что является нейтральным значением.

· Акции Eli Lilly дорожали на 1%. Препарат компании от ожирения tirzepatide прошёл ускоренную процедуру одобрения Администрации по продовольствию и медикаментам.

· Бумаги Twitter теряли около 2%. В прессу просочились слухи о том, что компания и предприниматель Илон Маск провели безрезультатные переговоры по возможности снижения цены покупки. При этом Apollo Global и Sixth Street Partners уже не готовы участвовать в финансировании покупки Илоном Маском.