«Открытие»:​​​​​​​ Рубль укрепляется, но индекс МосБиржи держится выше 1950 пунктов

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции дорожали днем в четверг, 13 октября. На утренних торгах рублевый индекс попытался уйти ниже 1950 п., но обнаружил повышенный спрос, который позволил устоять выше указанного уровня, отскочить от него до 1975,8 п., что примерно соответствует максимумам предыдущего дня. Преодолеть 1975 п. не удалось в первой половине дня, поэтому индекс «лег в боковик».

Рубль пытался укрепиться и не оказывал поддержки российским акциям. Внешний фон в первой половине дня был незначительно позитивным на фоне попытки роста на европейских фондовых площадках. Однако после публикации данных по инфляции в США, которые показали, что индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен выросли сильнее прогнозов, на фондовых площадках Европы и США возобновилась минорная динамика.

Поддержку российским акциям могли оказывать дивидендные выплаты крупных компаний («ФосАгро», «Новатэк», «Газпром», «Татнефть»), которые должны быть произведены в октябре. Часть этих денег будет реинвестирована, что позитивно для рынка.

«Российская энергетическая неделя» фоном формирует в некотором смысле оптимистичную картину, показывая, что у России есть куда переориентировать продажи ключевых энергоносителей, если отношения со старыми европейскими каналами сбыта будут разорваны окончательно.

На 16:15 мск:

· Индекс МосБиржи — 1 954,91 п. (+0,17%), с нач. года -48,4%

· Индекс РТС — 970,39 п. (+1,66%), с нач. года -39,2%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 11,4 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,2 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 2,5 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).

Ключевые новости

· «СПБ биржа» с 17 октября вместе с участниками торгов начнет процесс подготовки к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам, в первую очередь по ценным бумагам эмитентов США, таким как Nvidia, Qualcomm, AT&T, General Motors, Broadcom и другим, сообщается в пресс-релизе биржи.

· Газовый хаб в Турции в случае его создания мог бы стать площадкой для образования цены на газ, а также для поставок в европейские страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

· Поддержку рынку акций в сентябре оказывали физические лица и системно-значимые кредитные организации, которые приобрели акций российских компаний на 18 и 2,4 млрд руб. соответственно, говорится в опубликованном сегодня Банком России «Обзоре рисков финансовых рынков». Основными нетто-продавцами выступали НФО в рамках доверительного управления и нефинансовые организации – они продали ценных бумаг на сумму 13,8 и 4,6 млрд руб. соответственно. Нерезиденты из дружественных стран, продали акций всего на 0,7 млрд рублей.

Дневные итоги российского рынка

Все 10 отраслевых индексов демонстрировали позитивную динамику в середине дня.

На 13:55 мск в ТОП-50 лидеров по объему превалирующее большинство акций торговались в зеленой зоне. В небольшом минусе мы видели «Газпром» (-0,3%), МТС (-0,5%), «Магнит» (-0,05%), «ФосАгро» (-0,03%), «Детский мир» (-1%), «Мечел»-ап (-0,6%)

В лидерах роста среди всех акций Московской биржи отметим рост наиболее ликвидных бумаг: НМТП (+12%, объем 72,7 млн руб.), «Совкомфлот» (+10,3%, объем 103,6 млн руб.).

Корпоративные новости

«Совкомфлот» (FLOT) является одним из крупнейших в мире владельцев и операторов танкерного флота. В частности, компания занимает первое место в сегменте танкеров типоразмера «Афрамакс», а также входит в число лидеров сегмента танкеров-продуктовозов. Компания осуществляет транспортировку сырой нефти, а также светлых и темных нефтепродуктов, включая бензины, дизельное топливо, мазуты. Флот компании – 146 судов. Больше половины из них – суда ледового класса. По данным Bloomberg, в мире есть около 130 судов «Афрамакс» ледового класса. Около 20% из них принадлежит «Совкомфлоту». Остальные танкеры такого класса принадлежат другим компаниям, в том числе греческим. Пока нет понимания, будут ли греческие компании работать с российской нефтью после того, как с 5 декабря ЕС запретит морской импорт российской нефти. Bloomberg со ссылкой на информацию от судовых брокеров сообщил, что в последнее время некоторые суда ледового класса «Афрамакс» были недавно проданы по цене 31-34 млн долларов, что вдвое превышает их стоимость годичной давности. Ставки фрахта таких судов сильно подсочили вверх, при этом большинство покупателей предпочитают оставаться инкогнито. Небольшие по размеру танкеры «Афрамакс» могут заходить в порт Приморск. Для большей части российского экспорта из Балтийского моря такие танкеры будут пользоваться популярностью как раз с декабря по февраль. Акции «Совкомфлота» с апреля по сентябрь торговались преимущественно в диапазоне 44,90-34 руб., но в конце сентября ушли ниже и падали до 28,68. Теперь же мы наблюдаем 4 дня подряд роста и попытку вернуться в прежний диапазон. Сейчас бумага торгуется около 35,25 руб., а средняя цена за последние 50-дней и средняя за последние 100 дней составляет 37,30 руб. Краткосрочный потенциал роста у бумаги, технически имеется.

Как сообщил «Интерфакс», Минфин РФ подготовил законопроект, по которому «Газпром нефть» (SIBN) может получить налоговый вычет по НДПИ в 2023-2028 гг. на освоение двух месторождений на Ямале в размере 1,1 млрд руб. в месяц (79,9 млрд руб. за весь период), вычет будет возвратным, компания должна будет его вернуть в 2029-2034 гг. с индексацией в 9%. Акции «Газпром нефти» росли днем на 3,8%, восстановившись до максимальных значений с 23 сентября.

«СПБ биржа» (SPBE) предварительно договорилась с одним из иностранных участников по обмену части активов из НРД (центральный депозитарий, входит в группу «Московской биржи» во внешнем депозитарии примерно на $300 млн, сообщил гендиректор Роман Горюнов на конференции НАУФОР в Екатеринбурге. Новость стала драйвером роста в акциях SPBE. Днем бумага дорожала примерно на 3%, хотя ранее подскакивала на 10%.

Из 40 акций индекса МосБиржи: 16 подорожали и 24 подешевели.

11,9 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 21,4 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 9,5 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Валютный рынок

Рубль днем в четверг укреплялся против доллара и евро, отыгрывая потери после падения в среду до своих худших уровней с июля (USDRUB) и августа (EURRUB) соответственно.

Если оценить динамику внутри дня, именно в те часы, когда были наиболее высокие объемы (свыше 15 млрд рублей час) в паре USDRUB российская валюта прибавляла в цене более активно.

С одной стороны, мы в

идим, что экспортеры активизировали продажи валютной выручки на уровнях выше 63,00. С другой стороны, недавний повышенный спрос на валюту, который отчасти мог быть связан с проходящими в октябре дивидендными выплатами, похоже, удовлетворен в большей степени.

Поэтому мы пока сохраняем нашу точку зрения, согласно которой завершить текущую неделю выше 64 рублей за доллар будет затруднительно.

На 16:15 мск:

· EUR/USD — 0,9654 (-0,50%), с начала года -15,1%

· GBP/USD — 1,1171 (+0,64%), с начала года -17,4%

· USD/JPY — 147,58 (+0,46%), с начала года +28,2%

· Индекс доллара — 113,736 (+0,37%), с начала года +18,9%

· USD/RUB (Мосбиржа) — 63,475 (-1,47%), с начала года -15,6%

· EUR/RUB (Мосбиржа) — 62,5725 (-0,28%), с начала года -26,8%