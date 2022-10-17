«Открытие»: Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный

Ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. В Китае рынок торгуется нестабильно, но растут бумаги ряда стратегических отраслей. КНР также намерена увеличить резервы энергоносителей, что позитивно для российского экспорта. Также дорожает нефть, обещая поддержку российскому нефтегазовому сектору. Рубль может усилить свои позиции на фоне активности экспортёров.

Итоги предыдущей недели

· За прошедшую неделю индекс МосБиржи повысился с 1944,75 п. до 1950,98 п., а индекс РТС упал с 1005,04 п. до 990,66 п. Пара EUR-USD упала с $0,974 до $0,9724. Пара USD-RUB выросла с 61,00 до 62,11, а EUR-RUB с 59,90 до 60,71. Нефть Brent подешевела с $97.92 до $91,63 за баррель. Золото подешевело с $1703,40 до $1649,50 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust сократились до 941,13 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 3639,66 п. до 3583,07 п.

· Прошедшую неделю российский рынок начинал оптимистично, но затем вместе с внешними рынками растерял весь свой оптимизм. В понедельник состоялся небольшой провал, который связан с дивидендной отсечкой таких бумаг, как «Татнефть» и «Газпром». Затем рынок ликвидировал эти потери, хотя и без участия акций «Газпрома». Основной фокус внимания инвесторов был сосредоточен на внутренних историях, которые в меньшей степени зависят от внешних рисков. В ближайшие недели ожидаются выплаты дивидендов таких крупных компаний, как «НОВАТЭК», «ФосАгро», «Татнефть» и «Газпром». Вполне вероятно, что они будут направлены на увеличение длинных позиций. В макроэкономике улучшился прогноз МВФ по российскому ВВП, падение которого теперь ожидается на уровне 3,4% в текущем году по сравнению с 6,0% в июльской оценке. Неприятности начались уже в среду. Рубль вернулся к укреплению, что остановило рост российского рынка. Появились сообщения о возможности полного запрета поставок российского алюминия в США. ФАС признало компанию МТС нарушителем закона о защите конкуренции. Соответственно, регулятор предписал снизить тарифы до экономически обоснованных уровней. Четверг прошёл относительно позитивно. Корректировались вверх бумаги «РусАл», а также активно дорожали акции «Роснефти», как наиболее приспособленной для переориентации на другие рынки. Концовку недели индексы закрыли разнонаправленно. РТС поднялся за счёт укрепления рубля, а вот индекс МосБиржи не смог продолжить рост по этой причине. Тем не менее, акции МТС завершили пятницу солидным ростом, корректируясь после провала на новостях о предписании ФАС снизить тарифы.

· Рубль начинал неделю негативно, но постепенно возвращал себе утерянные позиции. На предстоящей неделе ждём активизации экспортёров в связи с предстоящими налоговыми выплатами. Примечательно, что в пятницу объёмы торгов евро выросли в 2,3 раза по сравнению с предыдущим днём и достигли максимума с конца мая. Столь высокая активность объясняется решением НКЦ не вводить запрет на короткие продажи европейской валюты с 17 октября.

· Главные истории внешних рынков во многом связаны с текущими, или будущими действиями регуляторов. В Великобритании сменился министр финансов, а кабинет Лиз Трасс объявил о возможном пересмотре планов по снижению налогов, включая корпоративный. На этом фоне фунт смог укрепить свои позиции, а государственные облигации резко подорожали в пятницу. В США главная история связана с инфляцией. Ожидалось, что индекс потребительских цен замедлит свой рост до 8,1% в сентябре, но инфляция оказалась чуть выше ожиданий. Впрочем, на выручку провалившемуся американскому рынку пришли чиновники ЕЦБ, которые, по слухам, могут остановить повышение ставки около 2,0%-2,25% в связи с крайне негативной динамикой экономической активности. Американские индексы резко развернулись вверх, хотя торги четверга обещали стать очередным днём провала. Впрочем, таковым днём стала пятница. Индекс потребительского доверия Университета Мичигана показал существенный рост инфляционных ожиданий, что может утвердить ФРС на пути дальнейшего повышения ставки. Доходность по 10-летним обязательствам США отреагировала ростом выше 4,0%, хотя днём ранее не смогла удержаться выше этой отметки. Вполне очевидно, что инвесторы на внешних рынках продолжат торговлю двух основных идей – ужесточение денежной политики на фоне инфляции и вероятный разворот стратегий регуляторов из-за слабости экономик.

События предстоящей недели

· Япония может сообщить в понедельник о росте промышленного производства за август на 2,7%. Далее вечером в США выйдет индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который мог снизиться до -4,0 п. в октябре.

· Новая Зеландия во вторник может сообщить о замедлении инфляции в III квартале до 6,6% с 7,3% в II квартале. Резервный Банк Австралии выпустит протокол своего последнего заседания. Далее вновь внимание на Китай. Экономика КНР могла ускорить рост в III квартале до 3,4% в годовом выражении по сравнению с 0,4% в II квартале. Поквартальный рост мог составить 3,5% по сравнению со снижением на 2,6% за II квартал. Промышленность КНР могла ускорить рост в сентябре до 4,5% с 4,2% в августе, а вот рост розничных продаж мог замедлиться до 3,3% с 5,4% в августе. Днём в Германии выйдут индексы текущих экономических условий и экономических настроений. Ожидается ухудшение обоих показателей. Промышленное производство в США могло вырасти за сентябрь на 0,1% после снижения на 0,2% за август. Далее индекс рынка жилья от NAHB, а закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

· Среду начнём с изучения британской инфляции. Ожидается, что она ускорилась в сентябре до 10,0% с 9,9% в августе. В еврозоне днём выйдут данные по объёму строительства за август. Также ожидается, что инфляция за сентябрь будет подтверждена на уровне 10,0%. В США запланирована статистика по новым строительствам и разрешениям на них. Затем Минэнерго США поделится своими данными по запасам нефти и нефтепродуктов. Закроет день публикация «Бежевой книги» ФРС. В России выйдут цифры по ценам производителей за сентябрь.

· Ночью в четверг публично выступает президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Япония может сообщить об ускорении темпов роста экспорта в сентябре до 27,1% с 22,0% в августе. Импорт Японии мог замедлить темпы роста до 45,0% с 49,9% в августе. Безработица в Австралии могла остаться на уровне 3,5% в сентябре. Народный Банк Китая проведёт ревизию базовых ставок. Днём начнёт работу саммит лидеров Евросоюза. В США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Также выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который мог немного улучшить положение до -5,0 п. с -9,9 п. в сентябре. Далее индекс опережающих экономических индикаторов, а также продажи нового жилья в США. Вечером выступают представители ФРС Джефферсон, Кук, Боумен.

· Япония может сообщить в пятницу об ускорении базовой инфляции до 3,0% в сентябре с 2,8% в августе. Розничные продажи в Великобритании могли упасть на 0,5% за сентябрь. Вечерний календарь будет довольно скудным. В США выступит президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым.

В Китае растут акции оборонных предприятий и производителей чипов на заявлениях о национальной безопасности и необходимости технологической независимости

· Азиатские рынки начали новую неделю со снижения. Китай обещает строить сильную армию и не исключает военного решения проблемы Тайваня, плюс политика нулевой терпимости к коронавирусу сохранится. Японские акции под давлением страхов глобальной рецессии.

· В минувшие выходные в Китае начался съезд КПК, в рамках которого с программной речью выступил нынешний лидер Си Цзиньпин. Он обещал построить армию мирового уровня для обеспечения безопасности КНР, продолжить политику нулевой терпимости к COVID-19, а также не исключил силового решения проблемы Тайваня, если таким образом сложатся обстоятельства. В основном, заявления в большей степени касались политики, а не экономики. В сфере поддержки сектора недвижимости каких-либо новых мер объявлено не было. Соответственно, под давлением были акции застройщиков, как в Шанхае, так и Гонконге. Напротив, бумаги оборонных предприятий и производителей чипов пользовались спросом на заявлениях о необходимости обеспечения национальной безопасности и достижения технологичной независимости. Также поддержку рынку оказывает заявление китайского регулятора финансового рынка о планах смягчить условия для проведения программ обратного выкупа.

· Ситуация на японском рынке была более негативной, хотя некоторый оптимизм наблюдался в акциях, связанных с туризмом. На прошлой неделе власти страны сняли ограничения для посещения Японии иностранными туристами, включая возвращение безвизового режима с десятками стран. Примечательно, что в пятницу японские акции сильно подорожали, но затем состоялся очередной провал американского рынка, что обусловило негативный настрой инвесторов в понедельник. Если говорить о наиболее активных бумагах, то акции инвестора в технологичные компании Softbank Group теряли более 2,5%, оператора розничной торговли Fast Retailing более 1,7%, Toyota Motor более 0,5%. Иная ситуация в транспортных бумагах, включая рост Nippon Yusen K.K. на 2,0%, Kawasaki Kisen Kaisha на 6,2% и Japan Airlines более чем на 0,6%. Промышленное производство Японии выросло за август на 3,4% при ожиданиях повышения на 2,7%.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 26745,70 п. (-1,27%),

· Hang Seng - 16473,83 п. (-0,69%),

· Shanghai Composite - 3076,21 п. (+0,14%).

Американские нефтяники усиливают веру в высокие цены нефти

· Нефть дорожала в начале недели. Члены соглашения ОПЕК+ активно выступили в поддержку своего решения на фоне крайнего недовольства США. В Вашингтоне звучат призывы о пересмотре отношений с Саудовской Аравией, включая официальное осуждение военных действий в Йемене, прекращение военных поставок и прочих американских благ. В ответ представители ОАЭ, Ирака, Кувейта, Омана и Бахрейна заявили о том, что решение носит исключительно экономический характер и не ставит своей целью поддержать какую-либо из сторон.

· Некоторый оптимизм также можно связать с заявлениями в Китае о создании дополнительных энергетических резервов, включая резервы нефти, газа и угля. Также заявления президента Си Цзиньпиня о сохранении политики поддержки экономики обещают восстановление роста потребления нефти.

· Меж тем в США вновь наблюдается рост буровой активности. Согласно данным Baker Hughes, на неделе до 14 октября число активных нефтяных буровых выросло на 8 единиц до 610 штук. Судя по всему, американские нефтяники также поверили в решение ОПЕК+ и готовятся к относительно высоким ценам в обозримом будущем.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $92,4 (+0,84%),

· WTI - $85,29 (+0,76%),

· Алюминий - $2285 (-0,91%),

· Золото - $1657,7 (+0,53%).