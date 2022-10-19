Комментарии «Открытие»: Инвестиционные планы «Газпрома» снижают дивидендные надежды Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Инвестиционные планы «Газпрома» снижают дивидендные надежды Российский рынок смог показать рост по итогам торгов вторника. При этом нефть к закрытию сессии устремилась в район $90 за баррель Brent. Тем не менее, индекс МосБиржи смог удержаться выше 2000 пунктов по индексу МосБиржи, выполнив задачу минимум для дальнейшего восстановления. Активность остаётся низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 33,771 млрд рублей по итогам дня по сравнению с 32,246 млрд рублей днём ранее.

По итогам торгов 18 октября индекс МосБиржи - 2032,40 п. (+0,97%), а индекс РТС - 1039,76 п. (+1,16%). Лидеры роста на 23:50 мск: Полюс 5 570 4,07% ФосАгро ао 6 119 0,97% ЛУКОЙЛ 4 240 0,65% МКБ ао 6,06 0,31% Лидеры снижения на 23:50 мск: VK-гдр 429,2 -5,71% GLTR-гдр 284,3 -4,49% FIXP-гдр 334,3 -4,27% FIVE-гдр 1 455 -3,74% OZON-адр 1 232,5 -3,67% 4 отраслевых индекса снизились, а 6 закрыли день в плюсе. Наиболее сильный рост показал сектор химии и нефтехимии (+2,98%) благодаря повышению акций «ФосАгро». Самым слабым был сектор телекоммуникаций (-1,2%), где скорректировались бумаги МТС.

Одной из главных историй дня стало совещание в Совете Федерации по обороту золота. Российские аффинажные заводы совместно с профильными министерствами ведут переговоры на тему получения доступа к торгам на Шанхайской бирже золота, рассказала директор департамента госрегулирования отрасли драгметаллов и драгкамней Минфина Юлия Гончаренко. Российские коммерческие банки продолжают закупать золото у недропользователей с дисконтами от 1,5% до 5%, заявил глава Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба. На этом фоне заметно подорожали бумаги «Полюс», но в акциях Polymetal день оказался диаметрально противоположным.

Акции «Газпрома» существенно подешевели, хотя в первой половине дня торговались в плюсе. Главной слабостью бумаги в ближайшие годы может стать необходимость увеличения инвестиционных расходов из-за планов периориентации на другие рынки. Совет директоров «Газпрома» одобрил увеличение инвестпрограммы на 2022 год на 13% — до рекордного значения в истории корпорации 1,980 трлн рублей. Новый объем инвестпрограммы на 2022 год на 222 млрд рублей больше, чем первоначально утвержденная в декабре 2021 года. Общий объем освоения инвестиций возрастает относительно первоначальных планов на 222,061 млрд руб. Объем капитальных вложений будет больше на 319 млрд руб. Расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов возрастут на 32,5 млрд руб. При этом объем долгосрочных финансовых вложений снизится на 129,6 млрд руб. Финансовые заимствования возрастут на 113,2 млрд руб. Компания скорректировала инвестпрограмму, поскольку планирует увеличить инвестиции на развитие газопровода «Сила Сибири», а также развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России.

Другим поводом для негатива в отрасли нефти и газа становятся налоговые изменения. Госдума приняла в первом чтении бюджетообразующий законопроект, увеличивающий в 2023-2025 годах налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли для обеспечения дополнительных доходов федерального бюджета. Законопроект правительства предусматривает дополнительное изъятие у "Газпрома" в 2023-2025 годах по 50 миллиардов рублей в месяц, или суммарно 1,8 триллиона рублей. Также он предполагает корректировку с 1 июля 2023 года налоговой ставки при расчете НДПИ на природный газ. По расчётам правительства, меры увеличат поступления по НДПИ на газ за три года на 2,078 триллиона рублей: в 2023 году на 628,3 миллиарда рублей, в 2024 году – на 699,9 миллиарда, в 2025 году – на 749,6 миллиарда. Для экспортёров СПГ предусматривается аналог на прибыль, который повышается в 2023-2025 годах до 32%. Соответственно, ожидается увеличение доходов бюджета в следующем году на 200 миллиардов рублей. Во втором чтении может быть рассмотрен вариант ещё большего повышения этого налога вплоть до 34%. Также предусмотрены меры повышения сбора налогов с нефтегазовых организаций и производителей угля. Само по себе, данное обстоятельство не является новостью, но лишний раз указывает на уязвимость рынка перед новыми налоговыми инициативами.

Совет директоров «Белуги» 20 октября рассмотрит вопрос о дивидендной политике. Утвержденная в сентябре 2020 г. Дивидендная политика подразумевает выплаты не менее 25% от консолидированной чистой прибыли по МСФО. Компания платит дивиденды 2 раза в год. Дивиденды по итогам I полугодия 2022 года составили 150 рублей на акцию. У нас есть актуальная идея по акциям компании, цель 4081 руб.

Рубль укрепил свои позиции, что можно отнести на счёт активности экспортёров. Увеличение объёмов произошло лишь в паре с евро, составив 59 млрд рублей по сравнению с 44,5 млрд рублей днём ранее.

Ситуация на Forex заметно успокоилась. Фунт стерлингов немного скорректировал свой рост днём ранее. Самое заметное движение было в новозеландском долларе на фоне вялых темпов снижения инфляции. В III квартале она составила 7,2% по сравнению с 7,3% в II квартале, хотя ожидалось снижение до 6,6%. То есть Резервный Банк Новой Зеландии может продолжить активное повышение ставки, возвращая NZD статус высокодоходной валюты. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 111,838 (-0,06%),

EUR-USD - $0,9864 (+0,25%),

GBP-USD - $1,1326 (-0,28%),

USD-JPY - 149,24 (+0,13%),

USD-RUB – 61,57 (-0,12%),

EUR-RUB – 60,75 (-0,08%),

CNY-RUB – 8,505 (-0,33%). Корпоративные отчёты временно отодвинули проблему рецессии в США на второй план Американский рынок завершает в плюсе второй день подряд. Основной оптимизм инвесторы черпают в корпоративных отчётах. Традиционно, аналитики занижают свои ожидания финансовых результатов, что приводит к «приятным» сюрпризам.

На текущий момент отчитались уже 46 компаний, чьи акции входят в расчётную базу S&P 500. 70% из них удивили рынок более сильной прибылью, а 63% более высокой, чем ожидалось, выручкой.

Плюс к этому на рынке циркулировали слухи, что Банк Англии может на какое-то время отказаться от продаж государственных облигаций, то есть приостановить программу количественного ужесточения. Однако сам британский регулятор позже назвал такие новости неточными.

Промышленное производство в США выросло на 0,4% за сентябрь при скромных ожиданиях роста на 0,2%. Впрочем, пересмотренные итоги августа говорят, что производство упало на 0,1% за этот летний месяц. Индекс уверенности рынка жилья от NAHB упал на 8 пунктов до 38. Показатель снижается уже 8 месяцев подряд.

Goldman Sachs (+2,3%) заработал $8,25 на акцию в прошедшем квартале при ожиданиях $7,69. Финансовая структура также подтвердила планы реорганизации в три основных подразделения. Кстати, топ менеджмент GS полагает, что рецессия в США почти неизбежна на горизонте 12 месяцев.

Salesforce Inc. (+4,31%) были в центре внимания. Частный фонд Starboard Value LP приобрёл значительную долю в компании.

Lockheed Martin (+8,69%) отчитался лучше ожиданий по прибыли, но не дотянул до прогнозов по выручке. Однако компания объявила о расширении программы обратного выкупа на $14 млрд, а также о том, что $4 млрд из этих средств будет реализовано уже в IV квартале.

Уже после завершения регулярной сессии отчиталась компания Netflix. Отчёт оказался столь сильным, что бумаги дорожали на 14% в рамках вечерней сессии. Компания прибавила 2,41 млн новых подписчиков за прошедший квартал при ожиданиях роста базы клиентов на 1,09 млн. Меж тем дополнительные усилия по предотвращению совместного использования аккаунтов начнутся лишь в следующем году. Прибыль составила $3,1 на акцию при ожиданиях $2,13 на акцию.

Динамика по секторам: Industrials +2,36%, Materials +1,91%, Utilities +1,79%, Financials +1,64%, Consumer Discretionary +1,42%, Consumer Staples +1,31%, Real Estate +1,27%, Technology +00,83%, Energy +0,75%, Health Care +0,57%, Communication Svs, +0,54%. По итогам торгов: DJIA - 30523,80 п. (+1,12%),

S&P 500 - 3719,98 п. (+1,14%),

NASDAQ - 10772,40 п. (+0,90%). Геополитические провокации негативно сказываются на китайских акциях Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Японские акции растут вслед за США и на слабой иене. В Китае, напротив, преобладает осторожность на фоне растущего геополитического риска.

Накануне Госсекретарь США Энтони Блинкин высказал опасения, что Китай движется в сторону военного решения проблемы Тайваня более быстрыми темпами, чем предполагалось. В Конгрессе США обсуждают очередной пакет военной помощи на $10 млрд в течение нескольких лет. Всё это не может не нервировать китайских инвесторов. Также проходящий партийный съезд пока не предоставил значимой конкретики по поддержке экономики. Самые большие потери были в секторах здравоохранения, а также продовольствии и напитках. Бумаги недвижимости торговались в плюсе. Гонконг предлагает налоговые послабления резидентам, прожившим семь лет. Меж тем сектор технологичных компаний в Гонконге терял более 2%.

Японские акции во многом повторяли динамику Wall Street. Акции инвестора в технологичные истории SoftBank Group повышались более чем на 3%. Однако, если говорить о секторах, то самый сильный рост был в коммунальных услугах. Акции экспортёров поддерживало дальнейшее ослабление иены до 149,3 за доллар. Из индивидуальных бумаг отметим рост Tokyo Electron на 1,2%, Fast Retailing на 1,5%, Toyota Motor менее чем на 0,1% и падение нефтеразведовательной Inpex почти на 0,9%. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 27280,04 п. (+0,46%),

Hang Seng - 16629,30 п. (-1,69%),

Shanghai Composite - 3048,10 п. (-1,07%). Администрация Джо Байдена обещает нижний предел цен на нефть Нефть пытается вернуться выше $90 за баррель Brent. С одной стороны, на рынке сохраняются опасения слабого спроса, но, с другой, дефицит поставок является очевидным для всех участников. Частично он сформирован решением ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн бар. в сутки с ноября, частично различными ограничениями для РФ, которая не выбирает всю свою квоту в рамках соглашения. Впрочем, самым значимым фактором остаётся ошибочная политика ведущих стран по ограничению инвестиций в нефтедобычу в течение последних лет.

Накануне котировки нефти резко снизились на сообщениях, что администрация Джо Байдена продолжает идти на отчаянные шаги по снижению цен перед промежуточными выборами в США. В ближайшее время может быть авторизована продажа ещё 10-15 млн бар. из стратегических резервов. Если учитывать, что до ноября продолжает действовать прежняя авторизация, то еженедельные продажи могут превысить 10 млн бар. Однако специалисты рынка начинают всё громче заявлять о будущем росте цен, а в инвестиционной среде поговаривают о крайне выгодном для вложений в нефть грядущем годе.

Статистика API подтверждает, что продажи из стратегических резервов лишь сдерживают более активное сокращение коммерческих запасов. Согласно данным отраслевого института, на неделе до 14 октября коммерческие запасы нефти в США сократились на 1,26 млн бар. при ожиданиях роста на 1,6 млн бар. Запасы бензина упали на 2,17 млн бар., а дистиллятов на 1,09 млн бар.

Впрочем, план Белого дома США также предусматривает восстановление резервов в ближайшие годы, но по ценам ниже $67-$72 за баррель WTI. Пару лет назад подобные цены могли бы вселить оптимизм в производителей. Однако сегодня это далеко не тот доллар, который был два года назад. Накопленная инфляция делает предложение менее интересным. Средняя цена барреля в 2021 году составила $60,84, но с учётом инфляции она превращается в $66,51 за баррель. К 2023 году накопленная инфляция будет ещё выше и указанные цифры Белого дома станут ещё менее привлекательными. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $90,26 (+0,26%),

WTI - $82,69 (+0,76%),

Алюминий - $2194,5 (+0,07%),

Золото - $1651,4 (-0,27%). info4

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