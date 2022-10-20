Комментарии «Открытие»: Российский рынок пока не находит поводы для устойчивого роста Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся негативным. Высокая доходность доллара выступает главным демотиватором покупки риска. Китайский рынок всё больше отражает геополитическую напряжённость в отношениях с США. Нефть растёт на фоне рисков угроз администрации Джо Байдена. В остальном, на рынках мало оптимизма. Даже относительно сильные корпоративные отчёты не улучшают общую ситуацию. Поэтому ждём неуверенности российских акций, но рубль может сохранить свои достижения на фоне продаж валюты экспортёрами. Российский рынок пока не находит поводы для устойчивого роста Российский рынок снизился по итогам торгов в среду. Можно говорить об изменении статуса на присоединённых и пограничных территориях, но, по сути, падение началось с первых минут торгов. Фактически, новости лишь подтвердили технический факт коррекции на рынке. Отечественные акции пока не готовы демонстрировать долгосрочные тенденции роста. Поэтому вчерашние лидеры становятся аутсайдерами, а бывшие аутсайдеры вырываются в лидеры. Активность была средней, что указывает на чисто техническое снижение. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 35,837 млрд рублей по сравнению с 33,771 млрд рублей днём ранее.

По итогам торгов 19 октября индекс МосБиржи - 1978,40 п. (-2,66%), а индекс РТС - 1010,24 п. (-2,84%). Лидеры роста на 23:50 мск: FIVE-гдр 1 496,5 2,85% FIXP-гдр 341 2% Полюс 5 663,5 1,68% VK-гдр 436 1,58% СевСт-ао 653,8 1,52% Лидеры снижения на 23:50 мск: РУСАЛ ао 32,6 -3,71% ММК 26,67 -3,28% АЛРОСА ао 66,25 -2,07% Yandex clA 1 927,4 -2,06% ГМКНорНик 13 018 -1,54% Все 10 отраслевых индексов российского рынка показали снижение. Худшая ситуация сложилась в информационных технологиях (-5,41%), а наименьшее падение состоялось в телекоммуникациях (-0,16%). Более 3% потеряли металлы и добыча, а также строительные компании.

Частично за провал в металлах и добыче отвечает корпоративная отчётность. Группа ММК в III квартале снизила выплавку стали на 3,3% кв/кв, продажи выросли на 17,4% кв/кв. «После опубликованных ранее результатов «Северстали» и НЛМК, в принципе, качественная динамика показателей ММК была понятна, - отмечает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - На фоне восстановления деловой активности на рынке России компания активно распродавала сформированные ранее запасы металлопродукции. При этом до феноменальной динамики «Северстали», у которой продажи в июле-сентябре прибавили 38% в квартальном сопоставлении, ММК дотянуться не смог. Тем не менее, нам до сих пор не очевидно, что III квартал – это не история разового успеха для отечественных сталеваров. Поэтому мы по-прежнему с осторожностью смотрим на их акции»

Одной из самых стабильных бумаг сектора металлов и добычи остаются акции "ВСМПО-Ависма". Они торгуются около 10% ниже своего 52недельного максимума на уровне 61200 рублей. Если американский Boeing готов отказаться от российских поставок титана, так как это лишь треть от потребностей, то в европейском Airbus такой отказ будет означать отказ от поставок двух третей потребляемого металла. Плюс к этому можно ожидать существенное увеличение спроса на титан со стороны китайской и российской авиапромышленностей. Бумаги «ВСМПО-Ависма» торговались в небольшом плюсе в течение дня, но закрыли торги потерями около 1,0%..

"Белуга" продала международные права на свой флагманский бренд Beluga за $75 млн. «Как уже отмечалось, на фоне введения санкций в июне-сентябре экспорт водки Beluga на рынки США, Европы и в магазины duty free был приостановлен, что негативно сказалось на операционных результатах группы в III квартале, - подчеркивает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Более того, пока совершенно непонятно, когда указанные ограничения могут быть сняты. В таких условиях продажа международных прав на данный бренд может быть для «Белуги» оптимальным решением. В любом случае, по итогам 2021 года экспортные продажи водки Beluga составляли лишь 4% от консолидированной выручки группы, и потому вся эта история с санкциями не окажет существенного влияния на консолидированные результаты «Белуги». Мы сохраняем рекомендацию покупать по акциям компании».

АФК «Система» покупает 47,7% продавца одежды Melon Fashion Group за 15,8 млрд руб, допускает дальнейшее наращивание доли. «Melon Fashion Group была основана в 2005 году, под ее управлением находится 845 магазинов в 181 городе России и странах СНГ, - отмечает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - По итогам 2021 года выручка Melon Fashion Group составила 37,5 млрд рублей, показав рост на 49% год к году; EBITDA выросла на 38% - до 8,6 млрд рублей; чистая прибыль составила 3,5 млрд рублей. По нашим оценкам, сделка пройдет исходя из форвардного мультипликатора EV/EBITDA на уровне 3,0х-4,0х, что недорого для динамично развивающейся истории. Таким образом, с точки зрения АФК оцениваем сделку позитивно. Вдобавок ее реализация повышает шанс на высокие дивиденды от МТС как главного донора «Системы». Сохраняем рекомендацию на покупку акций обеих компаний».

Рубль смог укрепиться против евро и юаня, но ослаб против доллара США. В целом, это отражает общую ситуацию на Forex. Впрочем, есть и свои локальные особенности. Основной российский экспорт оплачивается рублями, или двумя главными валютами – юанем и евро. Соответственно, в рамках налогового периода мы периодически наблюдаем усиленные продажи валют еврозоны и Китая. Подобная ситуация может сохраниться до конца следующей недели.

Одним из позитивов для рубля стало возвращение Минфина на рынок заимствований. На первом из аукционов были размещены ОФЗ-ПК выпуска 29021 с погашением 27 ноября 2030 года. Минфин смог разместить весь предложенный объём 25 млрд по номиналу. Средневзвешенная цена размещения составила 97,9% от номинала. Второй аукцион ОФЗ-ПД с погашением 23 июля 2031 года оказался более показательным для рынка. Был размещён весь предложенный объём 25 млрд рублей по номиналу при спросе 31,427 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность оказалась на уровне 10,0%. То есть пока рано говорить о готовности рынка предоставлять средства правительству по ставкам близким к ключевой ставке ЦБ РФ. Соответственно, дальнейшее её снижение не кажется очевидным, а если и состоится, то будет чисто номинальным без трансляции на реальный рынок долга.

Доллар на Forex усиливал свои позиции вслед за ростом доходностей казначейских обязательств США. В рамках американских торгов доходность по 10-летним обязательствам США подскочила более чем на 11 базисных пункта выше 4,12%. Данное обстоятельство является очень плохой новостью для японской иены. Её ослабление в среду было менее значительным, чем в фунте стерлингов и евро, но перспектива движения в сторону 155 за доллар становится всё более вероятной. Банк Японии одновременно проводит валютные интервенции с целью сдержать ослабление иены и покупку государственных облигаций с целью удержания доходности по 10-летним выпускам ниже 0,25%. Естественно, что это создаёт идеальную ситуацию для бегства японского капитала в более высокодоходные инструменты, каким в сравнении с иеной является доллар США. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 112,83 (+0,75%),

EUR-USD - $0,9773 (-0,83%),

GBP-USD - $1,1219 (-0,87%),

USD-JPY - 149,91 (+0,42%),

USD-RUB – 61,735 (+0,26%),

EUR-RUB – 60,38 – (-0,61%),

CNY-RUB – 8,462 (-0,51%). Высокая доходность казначейских обязательств США негативно влияет на рынок акций Американские акции закрыли день в минусе. Нельзя сказать, что корпоративные отчёты не поддержали дальнейший рост. Однако главным препятствием для сохранения оптимизма стало повышение доходностей на рынке облигаций.

Казалось, что сильный отчёт Netflix (+13,09%) вытащит весь рынок. Однако локального успеха не хватило на всех. Procter & Gamble (+0,93%) сообщила об органическом росте на 7% и своих преимуществах в условиях высокой инфляции, но также менеджмент испытывает неуверенность по поводу зарубежных доходов из-за сильного доллара.

Американской валюте пока не остаётся иных вариантов, так как он становится одной из самых высокодоходных валют в мире. Доходность по 2-х летним обязательствам США подскочила до 4,58%, или максимума с 2007 года. По 10-летним бумагам доходность подобралась к 4,13%. При этом дивидендная доходность S&p 500 находится ниже 2%.

Настроения на рынке ещё больше ухудшились на фоне заявлений президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. По его словам, ФРС может поставить ужесточение политики на паузу, если в следующем году обнаружит признаки замедления инфляции. Однако ФРС может столкнуться с необходимостью повышения ставки выше 4,75%, если инфляция не прекратит свой рост.

Объём новых строительств в США упал на 8,1% за сентябрь. Число разрешений на строительство выросло на 1,4% за сентябрь. В «Бежевой книге» ФРС отмечается скромный рост экономики за последние полтора месяца, но также указывается на повышенную инфляцию, хотя в некоторых регионах темпы начали замедляться. Основное инфляционное облегчение наблюдается в сферах стоимости топлива и доставки.

United Airlines (+4,97%) отчиталась о лучшем квартале за три года. Компания продолжает заявлять о восстановлении трафика воздушных перевозок.

Бумаги Abbott Laboratories упали на 6,54%. Компания сообщила о сокращении прибыли на треть и о падении выручки на 4,7%. Одним из слабых компонентов был спрос на тесты Covid-19.

Однако все эти отчёты меркли перед ожиданием результатов Tesla. В итоге, производитель электромобилей отчитался о прибыли в размере $1,05 на акцию при ожиданиях $0,99. Выручка составила $21,45 млрд при ожиданиях $21,96 млрд. Чистая прибыль удвоилась за год. В конце квартала наблюдались проблемы с доставкой автомобилей до потребителей. Глава компании Илон Маск сообщил, что в будущем году компания может объявить о значительной программе обратного выкупа в диапазоне $5-$10 млрд. Он также оптимистично предполагает, что Tesla в будущем опередит Apple по своим финансовым показателям. В целом, отчётность можно назвать позитивной, но рынок посчитал иначе, уронив акции компании более чем на 6% в рамках вечерней сессии.

Динамика по секторам: Real Estate -2,55%, Financials -1,59%, Health -1,38%, Utilities -1,26%, Consumer Discretionary -1,17%, Materials -1,13%, Industrials -0,69%, Consumer Staples -0,38%, Technology -0,26%, Communication Services -0,12%, Energy +2,94%. По итогам торгов: Dow Jones Industrial Average - 30423,81 п. (-0,33%),

S&P 500 - 3695,16 п. (-0,67%),

NASDAQ Composite - 10680,51 п. (-0,85%). Оборонный сектор остаётся основным сосредоточением оптимизма на китайском рынке Азиатские рынки торговались преимущественно в минусе. Высокая доходность доллара выступает главным демотиватором инвестиций в акции.

Японский рынок привычно отражает динамику американских индексов. При этом иена вплотную подобралась к уровню 150 за доллар, но это слабо помогает акциям экспортёров, так как повышает стоимость импортируемого сырья. Единственным сектором, который показывал рост, стала энергетика. Худшую динамику показал сектор базовых материалов. Экспорт Японии ускорил рост до 28,9% в сентябре при ожиданиях повышения на 27,1%, а импорт снизил темпы прироста до 45,9% с 49,9%. Из наиболее активных бумаг отметим рост Softbank Group на 0,7%, падение Tokyo Electron на 2,0%, снижение Fast Retailing на 1,9%, повышение Toyota Motor в пределах 0,1% и рост акций банка Mitsubishi UFJ Financial на 0,6%. В целом, банковский сектор Японии выигрывает от высоких ставок в США, так как получает альтернативу для инвестиций из низкодоходной иены в высокодоходный доллар.

Китайские акции дешевели. Индекс в Гонконге упал до минимума с мая 2009 года. На рынке продолжают циркулировать слухи, что ряд структур, связанных с правительством, продолжает осуществлять покупки, препятствуя более активному снижению. Юань слабел до 7,279 за доллар на фоне расширяющегося разрыва доходностей с американским долларом. Впрочем, также стоит помнить, что геополитический фон для Китая стремительно ухудшается благодаря ужесточению риторики США в отношении вопроса Тайваня. В Вашингтоне намерены ускорить работы по созданию достаточных военных возможностей, чтобы ответить на любой китайский вызов, если Пекин возжелает решить проблему Тайваня военным путём. Агентство Moody’s полагает, что продажи недвижимости в Китае продолжат снижаться на фоне неблагоприятных условий кредитования. Впрочем, если подавляющее большинство секторов находилось в минусе, то бумаги оборонных компаний продолжали пользоваться спросом. Собственно, это и есть отражение геополитической напряжённости. По состоянию на 8:50 мск: NIKKEI 225 - 27018,50 п. (-0,88%),

Hang Seng - 16227,42 п. (-1,72%),

Shanghai Composite - 3045,34 п. (+0,03%). Президент Джо Байден снова угрожает нефтяникам США Нефть продолжает дорожать на фоне угроз ухудшения условий инвестиций в США. Накануне президент Джо Байден обрушился с критикой в адрес нефтяников, включая перерабатывающие заводы и бензоколонки, указывая на их жадность и непонимание необходимости сохранять низкие цены на топливо. Некоторые на рынке расценили слова президента в качестве угрозы новых налогов на сверхприбыль, что сократит привлекательность инвестиций в нефтедобычу и переработку.

Кроме того, официальный отчёт показал дальнейшее активное сокращение запасов в США. Согласно данным Минэнерго, на неделе до 14 октября коммерческие запасы нефти в США сократились на 1,73 млн бар. Запасы бензина упали на 114 тыс. бар., а дистиллятов выросли на 124 тыс. бар. Сокращение стратегических запасов оказалось на уровне 3,56 млн бар. Таким образом, общее снижение составило 5,269 млн бар. По состоянию на 9:10 мск: Brent - $93,2 (+0,85%),

WTI - $85,68 (+1,37%),

Алюминий - $2197 (+1,22%),

Золото - $1635,7 (+0,09%). info4

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ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

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