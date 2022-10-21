«Открытие»: Индекс Мосбиржи вновь делает заявку на закрепление выше 2000 пунктов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Корпоративные новости помогают российскому рынку сделать заявку на закрытие недели выше 2000 пунктов по индексу МосБиржи

· Российский рынок решил проигнорировать негативный утренний фон и начал торги позитивно. К середине дня рост индекса МосБиржи превышал 2%. Индекс вновь делает заявку на закрепление выше 2000 пунктов. В случае закрытия недели выше этой отметки шансы на продолжение роста усилятся. Растут бумаги «Белуги» и МТС на корпоративных событиях. Также в плюсе банковский сектор. Активность остаётся относительно низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 18,8 млрд рублей по сравнению с 19,6 млрд рублей днём ранее.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2030,26 п. (+2,62%), а индекс РТС - 1043,88 п. (+3,33%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «Полюс», обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, ВТБ и МТС. В минусе торговались лишь три бумаги TCS Group, «Детский Мир» и «Алроса».

· Акции «Белуга» повышались почти на 4%. Совет директоров компании внёс изменения в дивидендную политику касательно объёма распределяемой прибыли. Ранее компания выплачивала акционерам не менее 25% от прибыли, но в новой редакции предусматривается выплата не менее 50% консолидированной чистой прибыли за год.

· Акции «КАМАЗ» дорожали на 5%. Генеральный директор компании Сергей Когогин заявил, что результаты по МСФО за I полугодие являются положительными. Он также сообщил, что «КАМАЗ» смог в сжатые сроки локализовать необходимые производства для выпуска грузовиков. В условиях ухода других зарубежных производителей грузовых автомобилей у «КАМАЗа» расширяются возможности на отечественном рынке при сохранении части продаж на ранее дружественных направлениях.

· Бумаги Softline дорожали более чем на 5%. Компания объявила о завершении процесса разделения отечественного и зарубежного бизнесов. Это позволит более эффективно работать на соответствующих рынках, снизив риски ограничений. Кроме того, менеджмент рассчитывает на отражение справедливой стоимости бизнеса на Московской Бирже.

· И, наконец, бумаги МТС дорожают в ожидании решений совета директоров. Предположительно, может быть принято решение о более частых выплатах дивидендов.

· Рубль укрепляется против доллара и юаня на фоне активности экспортёров, которые готовятся к налоговым платежам. Объёмы в парах EUR-RUB и CNY-RUB сравнимые. Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме «Сделано в России» заявил, что Номинальная стоимость несырьевого неэнергетического экспорта за восемь месяцев текущего года выросла на 7% по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года и составила $125 млрд. Он отметил заметный рост поставок промышленной продукции в страны BRICS. То есть можно говорить, что сильный торговый баланс РФ формируется не только за счёт энергетических поставок, но и за счёт иной, менее волатильной, товарной продукции.

· Каждой неделе свой валютный кризис. Японская иена прошла уровень 150 за доллар на фоне сверх мягкой политики Банка Японии. Регулятор пытается удержать доходность 10-летних обязательств на уровне не выше 0,25%. При этом осуществляются валютные интервенции с целью поддержания курса национальной валюты. То есть условия для бегства японского капитала в более высокодоходный доллар являются идеальными. Разрыв в доходностях японских и американских 10-летних обязательствах превышает 3,8%. Министр финансов Японии Шумичи Судзуки обещает предпринять решительные шаги по стабилизации курса. Однако на следующей неделе состоится заседание Банка Японии и рынок ожидает, что сверх мягкая политика будет оставлена без изменений. Ослабление иены с начала года составляет почти 30%. Если ставки в Японии не будут меняться, то давление на иену сохранится. Текущая доходность 10-летних государственных бумаг составляет 0,254% против 4,14% в американских 10-летних обязательствах. Впрочем, как только Банк Японии начнёт повышать ставку, то на поверхность выйдет неспособность государственных и корпоративных финансов жить в условиях более дорогих кредитов. Соотношение Долга к ВВП страны около 250%.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY - 112,358 (-0,46%),

· EUR-USD - $0,982 (+0,46%),

· GBP-USD - $1,1271 (+0,5%),

· USD-JPY - 149,81 (-0,05%),

· USD-RUB – 61,23 (-0,82%),

· EUR-RUB – 60,46 (+0,13%),

· CNY-RUB – 8,425 (-0,44%).

Европейские инвесторы не испытывают оптимизма в отношении будущей стоимости денег

· Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. Инфляционные страхи остаются главным источником пессимизма. В еврозоне рост цен ускорился до 10,0%, что предполагает дальнейшее активное повышение ставки ЕЦБ, но при этом экономические показатели уже говорят о спаде.

· Nokia и Ericsson дружно отчитались хуже ожиданий за прошедший квартал. На результаты производителей негативно влияют судебные тяжбы по патентному праву в сфере 5G технологий. Производитель оборудования и микросхем Ericsson терял около 3% капитализации. Компания ожидает спад продаж в IV квартале, а также подчеркивает рост неопределённости из-за американских запретов на поставку высокотехнологичной продукции в Китай. Акции шведского производителя никотин содержащей продукции Match AB дорожали почти на 2% после улучшения предложения Philip Morris по покупке бизнеса.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 6931,35 п. (+0,09%),

· DAX - 12697,17 п. (-0,35%),

· CAC 40 - 6061,19 п. (+0,34%).

Нефть дорожает на новостях о смягчении карантинных нормативов в Китае

· Нефть дорожала в рамках европейских торгов. Сообщения из Китая говорят о том, что могут быть смягчены меры карантина по коронавирусу для прибывающих из заграницы. Сокращение карантина может составить до 7 дней с прежних 10 дней. В общем смысле это также может говорить о смягчении внутреннего режима контроля за распространением вируса.

· Также поддержкой нефти выступает частичное прекращение забастовки работников НПЗ во Франции. Пока сложно говорить о том, что все предприятия возобновляют работу, но даже возвращение части персонала будет означать увеличение спроса на нефть. Меж тем приближается время, когда Европа добровольно откажется от закупок российской нефти по морским путям.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $93,66 (+1,35%),

· WTI - $86,03 (+1,79%),

· Алюминий - $2222,5 (+2,40%),

· Золото - $1641 (+0,42%),

· Никель - $21910 (-0,16%).

Доходности казначейских обязательств США обновляют 14-летний максимум

· Фьючерсы на индексы США немного улучшили своё положение по мере приближения к открытию регулярной сессии. Рынок может показать снижение на уровне от 0,2% в Dow Jones до 0,4% в NASDAQ.

· Из Великобритании приходят вести о том, что Лиз Трасс подала в отставку на фоне провальных планов роста бюджетных расходов с одновременным сокращением налогов. Попытки исправить ситуацию не смогли восстановить доверие однопартийцев. Однако фунт стерлингов принял новость в качестве позитива.

· Меж тем, условия для американского рынка остаются неблагоприятными. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам обновила 14-летний максимум. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось за прошлую неделю до 214 тыс. с 226 тыс. неделей ранее. Это говорит о том, что рынок занятости остаётся сильным, а ФРС не имеет оснований для разворота в денежной политике.

· Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии немного улучшил положение, поднявшись до -8,7 п. в октябре с сентябрьских -9,9 п. Ожидалось значение на уровне -5,0 п.

· AT&T сообщает о том, что рост выручки от услуг мобильной связи в прошедшем квартале составил 5,6%. Это лучший квартальный прирост более чем за десятилетие.

· Акции American Airlines дорожали на 2,6%. Компания отчиталась лучше ожиданий по выручке и прибыли. Менеджмент отмечает продолжающееся восстановление авиа трафика, который демонстрирует устойчивость к ухудшению макроэкономической ситуации.

· Производитель химической продукции Dow Inc. Не смог воспользоваться инфляцией в свою пользу. Рост расходов на энергетическую составляющую негативно сказался на марже прибыльности.

· Бумаги Tesla теряли более 5%. Компания, фактически, удвоила квартальную прибыль. Однако рост выручки не дотянул до прогнозов, а менеджмент вынужден снизить планы поставок электромобилей до конца года.

· IBM отчиталась лучше ожиданий. Компания заявляет об улучшении ситуации в различных сегментах бизнеса, включая продажи программного обеспечения, создание и поддержание IT инфраструктуры, консалтинг. Менеджмент даже повысил свои ожидания на весь финансовый год.

· Алюминиевая компания Alcoa неожиданно сообщила об убытках в III квартале на фоне снижения цен на алюминий с одновременным ростом производственных издержек. Соответственно, не стоит удивляться призывам компании заблокировать российские поставки алюминия в США.