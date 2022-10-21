«Открытие»: Рынок акций РФ отыграл понесенные вчера потери

Олег Сыроваткин, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

В четверг рынок акций РФ возобновил прерванный накануне рост, и индексы Мосбиржи и РТС вернулись в область локальных (двухнедельных) максимумов. Столь быстрый отскок может подтверждать тезис о том, что влияние геополитических факторов на рынок акций РФ слабеет, а традиционные — макроэкономические — факторы начинают играть на нем все большую роль.

Также стоит отметить, что российские индексы начали расти сразу после открытия торгов, хотя внешний фон в тот момент был довольно негативным. Это может свидетельствовать в пользу наличия у рынка акций РФ потенциала для дальнейшего роста, если, конечно, не вмешаются какие-то внешние обстоятельства.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 025,51 п. (+2,38%), с нач. года -46,52%

Индекс РТС — 1 041,56 п. (+3,10%), с нач. года -34,73%

Ключевые новости

· Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме «Сделано в России», заявил, что номинальная стоимость российского несырьевого неэнергетического экспорта за восемь месяцев текущего года выросла на 7% по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года и составила 125 млрд долл. Он также отметил заметный рост поставок промышленной продукции в страны БРИКС. Иными словами, сильный торговый баланс РФ формируется не только за счёт экспорта энергоносителей, но и за счёт иной, менее волатильной, товарной продукции.

· Премьер-министр Великобритании Лиз Трас покинула свой пост, проведя на нем всего 45 дней, что стало самым коротким сроком пребывания в кресле премьера в современной истории страны. Причиной отставки послужила дестабилизация финансового рынка Великобритании, спровоцированная планами правительства Трасс увеличить расходы бюджета при одновременном смягчении налоговой политики. После этих событий ей так и не удалось восстановить доверия однопартийцев. Рынок гособлигаций Великобритании отреагировал на эту новость умеренным ростом доходностей, но благодаря снижению в первой половине сессии по итогам дня они почти не изменились. Фунт вначале подешевел, но затем отыграл эти потери и ушел выше.

Итоги российского рынка

Все 10 отраслевых индексов закрылись в плюсе. Наилучшую динамику показали металлы/добыча (+2,62%), ИТ (+2,29%) и нефть/газ (+2,28%). Отстали телекомы (+0,87%), химия/нефтехимия (+0,96%) и потребительский сектор (+0,98%).

Корпоративные истории

· Выработка электроэнергии объектами генерации Группы «РусГидро» по итогам 9 месяцев 2022 снизилась на 4,7% г/г, следует из раскрытия компании. Комментарий Тимура Хайруллина, главного аналитика по электроэнергетике «Открытие инвестиции»: «Мы расцениваем результаты компании как умеренно негативные. Впрочем, для гидроэнергетики по технологическим причинам характерны колебания выпуска. Но гидроэнергетика предлагает более низкую себестоимость производства по сравнению с топливной генерацией. Благодаря этому компания имеет достаточно высокую рентабельность по EBITDA — около 30%, что в отсутствие масштабных инвестиционных проектов создает стабильный денежный поток как базу для выплат дивидендов. Можно рассчитывать, что „РусГидро“ продолжит выплачивать 50% чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов, как она это делает с 2016 года. С другой стороны, компания нацелена на планомерный рост и развитие. В соответствии с ее стратегией, к 2026 году EBITDA компании должна возрасти в 1,5 раза».

· Совет директоров «Белуга Групп» внёс изменения в дивидендную политику касательно доли распределяемой прибыли. Ранее компания выплачивала акционерам не менее 25% от прибыли, но новая редакция предусматривает выплату не менее 50% консолидированной чистой прибыли по МСФО за год.

· Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин заявил, что результаты по МСФО за I полугодие являются положительными. Он также сообщил, что «КАМАЗ» смог в сжатые сроки локализовать необходимые производства для выпуска грузовиков. В условиях ухода других зарубежных производителей у компании расширяются возможности на отечественном рынке грузовых автомобилей при сохранении части продаж на ранее дружественных направлениях.

· Softline объявила о завершении процесса разделения отечественного и зарубежного бизнесов. Это позволит более эффективно работать на соответствующих рынках, снизив риски ограничений. Кроме того, менеджмент рассчитывает на отражение справедливой стоимости бизнеса на Московской бирже.

· Рынок ждет решений совета директоров МТС. Предположительно, может быть принято решение о более частых выплатах дивидендов.

Валютный рынок

В четверг курс рубля вновь изменился весьма незначительно: он подорожал к доллару и подешевел к евро и юаню. В ближайшую неделю поддержку российской валюте будет оказывать спрос со стороны экспортеров в преддверии пика налогового периода.

В сентябре россияне сняли с банковских счетов 458 млрд рублей, причем «отток пришелся на вторую половину месяца, когда увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги», говорится в опубликованном сегодня обзоре Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в сентябре 2022 года». Наибольший отток пришелся на валютные счета (-$7,1 млрд или -427 млрд руб.), тогда как рублевые счета «пострадали» незначительно (-31 млрд руб.).

Эмиссия номинированных в юанях облигаций набирает популярность в России. По сообщению «Интерфакса», «Русал» планирует 24 октября собрать заявки на новый выпуск облигаций в китайской валюте. Ориентир ставки купона — не выше 3,8% годовых, купоны полугодовые. Срок обращения выпуска — 2,5 года. Номинальная стоимость бондов — 1 тыс. руб. Объем размещения будет объявлен позднее. Напомним, что в настоящий момент в обращении находятся два выпуска биржевых бондов МКПАО «ОК Русал» на 4 млрд юаней.

На 19:00 мск: