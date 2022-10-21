Комментарии «Открытие»: Корпоративные новости говорят о достаточно высокой устойчивости российской экономики Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед началом торгов в России нейтральный. В Китае рынок растёт, но достаточно вяло. В Японии слабая иена уже не радует инвесторов. Нефть торгуется стабильно, но впереди много неопределённости. Концовку недели российский рынок может провести в консолидации на достигнутых значениях. Прямых поводов для пессимизма нет, хотя и потенциал роста ограничен стабильно напряжённым геополитическим фоном. Корпоративные новости говорят о достаточно высокой устойчивости российской экономики Российский рынок смог завершить торги четверга в плюсе. При этом рост в начале дня сопровождался далеко не самым позитивным внешним фоном. В случае завершения недели выше 2000 пунктов по индексу МосБиржи можно будет говорить об усилении факторов дальнейшего повышения. В какой-то мере оптимизм на рынке поддерживается макроэкономическими новостями. Правительство потратит 1 трлн рублей из ФНБ на финансирование бюджета. Также не энергетический экспорт вырос за 8 месяцев в номинальном выражении на 7% до $125 млрд, что говорит об устойчивости экономики в условиях «адских» санкций. Активность остаётся умеренной. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 35,871 млрд рублей по сравнению с 35,837 млрд рублей днём ранее.

По итогам торгов 20 октября Индекс МосБиржи — 2025,51 п. (+2,38%), а Индекс РТС — 1041,56 п. (+3,10%). Лидеры роста на 23:50 мск: ММК 28,04 5,14% СевСт-ао 687 5,08% Полюс 5 943 4,94% НЛМК ао 89,3 4,71% ЛУКОЙЛ 4 380,5 4,19% Лидеры снижения на 23:50 мск: TCS-гдр 2 503 -4,06% ДетскийМир 70,86 -0,98% РУСАЛ ао 32,49 -0,34% ГАЗПРОМ ао 160,75 -0,33% АЛРОСА ао 66,05 -0,3% Все 10 отраслевых индексов российского рынка показали рост. В тройку лидеров вошли нефть и газ (+2,28%), информационные технологии (+2,29%), а также металлы и добыча (+2,62%). Собственно говоря, представители нефти и газа, а также металлов и добычи заняли места в лидирующей пятерке, хотя основной информационный поток касался иных отраслей хозяйства.

Акции «Белуга» подорожали на 2,5%. Совет директоров «Белуга Групп» внёс изменения в дивидендную политику касательно доли распределяемой прибыли. Ранее компания выплачивала акционерам не менее 25% от прибыли, но новая редакция предусматривает выплату не менее 50% консолидированной чистой прибыли по МСФО за год.

Бумаги «КАМАЗ» прибавили 3,8%. Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин заявил, что результаты по МСФО за I полугодие являются положительными. Он также сообщил, что «КАМАЗ» смог в сжатые сроки локализовать необходимые производства для выпуска грузовиков. В условиях ухода других зарубежных производителей у компании расширяются возможности на отечественном рынке грузовых автомобилей при сохранении части продаж на ранее дружественных направлениях.

Акции Softline подскочили на 6,4%. Softline объявила о завершении процесса разделения отечественного и зарубежного бизнесов. Это позволит более эффективно работать на соответствующих рынках, снизив риски ограничений. Кроме того, менеджмент рассчитывает на отражение справедливой стоимости бизнеса на Московской бирже.

Если говорить о макроэкономике, то стоит внимание заявление главы правительства. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме «Сделано в России», заявил, что номинальная стоимость российского не сырьевого не энергетического экспорта за восемь месяцев текущего года выросла на 7% по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года и составила 125 млрд долл. Он также отметил заметный рост поставок промышленной продукции в страны БРИКС. Иными словами, сильный торговый баланс РФ формируется не только за счёт экспорта энергоносителей, но и за счёт иной, менее волатильной, товарной продукции.

Меж тем опрос ЦБ РФ показал, что индикатор бизнес климата в стране упал до 1,2 пункта в октябре после шести месяцев повышения. ЦБ подчеркивает, что наиболее существенные неблагоприятные изменения бизнес-климата отмечены в строительстве и торговле.

Тем не менее, согласно балансу ЦБ РФ, профицит счёта текущих операций составил $52 млрд, что на $16 млрд больше, чем в аналогичный период год назад. В любом случае, российская внешняя торговля продолжает демонстрировать сильный баланс, что оказывает поддержку национальной валюте.

Рубль укрепился к доллару и юаню, но немного ослаб относительно евро. В целом, это отражает динамику на Forex. Тем не менее, основную поддержку рублю оказывает активность экспортёров, которые готовятся к налоговым платежам. Данная поддержка будет ощущаться до конца будущей недели.

Ситуация на Forex, в основном, стабилизировалась к вечеру. Фунт стерлингов попытался укрепиться на новостях об отставке Лиз Трасс с поста премьер-министра, на котором она пробыла всего 45 дней. Это антирекорд в современной истории Великобритании. Однако внимание валютных спекулянтов уже переключилось на японскую иену. Валюта Японии ослабла до 150,25 за доллар. Банк Японии проводит валютные интервенции с целью снижения давления на национальную валюту. Однако одновременно регулятор пытается удержать доходность по 10-летним государственным бондам ниже 0,25%. То есть создана идеальная ситуация для бегства японского капитала в более высокодоходные инструменты. В частности, разрыв доходностей 10-летних обязательств США и японских аналогичных бумаг уже превышает 3,95%. Однако повышение ставки может не спасти иену, так как это немедленно скажется на стабильности государственного бюджета, да и многие компании, привыкшие жить в условиях около нулевых ставок, могут столкнуться с невозможностью рефинансировать свой долг. Соотношение долга к ВВП Японии уже превышает 250%. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 112,76 (-0,11%),

EUR-USD - $0,9788 (+0,13%),

GBP-USD - $1,1234 (+0,17%),

USD-JPY - 150,16 (+0,19%),

USD-RUB – 61,40 (-0,54%),

EUR-RUB – 60,60 (+0,36%),

CNY-RUB – 8,438 (-0,28%). Сильной отчётности американских компаний уже недостаточно для противостояния высоким доходностям облигаций Американские торги завершились снижением индексов. Вновь рост доходностей по казначейским обязательствам стал препятствием для доминирования покупателей. Дивидендная доходность S&P 500 более чем в два раза ниже доходности консервативных долговых инструментов.

При этом рынок не игнорировал компании с сильной отчётностью. AT&T (+7,72%) сообщила о самом сильном квартальном приросте выручки более чем за десятилетие. IBM (+4,73%) вовсе удивляет стабильными улучшениями далеко не в лучшие времена, хотя ранее каждый квартал это была история печального увядания бывшего гиганта американской экономики.

С другой стороны, у инвесторов располагаются истории слишком больших надежд. Tesla (-6,65%) удвоила прибыль в прошедшем квартале, но вынуждена сократить свои планы по выпуску электромобилей из-за проблем с логистикой.

Тем не менее, из 90 отчитавшихся компаний индекса S&P 500 74,4% смогли приятно удивить рынок. Однако это нас не должно удивлять, так как уже стало традицией, когда аналитики Wall Street заведомо ограничивают позитив в своих прогнозах.

Пожалуй, что убыток алюминиевой Alcoa (-0,08%) был столь же просчитанным удивлением для аналитиков. Комбинация высоких цен на энергию и слабости цен металла не обещают сильных результатов для производителя.

Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось за прошлую неделю на 12 тыс. до 214 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии немного улучшил положение до -8,7 п. с -9,9 п., но всё ещё остаётся на территории спада. Продажи жилья на вторичном рынке в США сократились на 1,5%, демонстрируя падение восьмой месяц подряд.

Динамика по секторам: Utilities -2,51%, Industrials -1,91%, Consumer Discretionary -1,74%, Financials -1,58%, Consumer Staples -1,42%, Health -0,81%, Materials -0,7%, Real Estate -0,41%, Technology +0,07%, Energy +0,18%, Communication Services +0,36%. По итогам торгов: DJIA - 30333,59 п. (-0,30%),

S&P 500 - 3665,78 п. (-0,80%),

NASDAQ - 10614,84 п. (-0,61%). Слабая иена уже не радует японский рынок Торги в Азии проходили разнонаправленно. Японские инвесторы боятся рецессии и чрезмерно слабой иены. Китайские инвесторы оптимистично ждут итогов партийного съезда.

Акции застройщиков дорожали в Китае. Пресса пишет о том, что могут быть смягчены правила по размещению долговых бумаг на внутреннем рынке. Бумаги китайских производителей микросхем корректировались после резкого взлёта накануне. Меж тем вопрос доступности оборудования становится крайне политическим. Пресса пишет об экстренных совещаниях властей с представителями полупроводниковой отрасли на фоне американских запретов на поставку высокотехнологичного оборудования для производства чипов.

Японские акции были под давлением. Иена слабела до 150,43 за доллар, что начинает беспокоить инвесторов. С одной стороны, это позитив для экспортной экономики, но, с другой, это неизбежный рост стоимости импорта, а значит издержек компаний. Кроме того, ситуация с потоками капитала может заставить Банк Японии резко поменять свой подход к политике около нулевых ставок. Базовая инфляция в Японии ускорилась в сентябре до 3,0% с 2,8% в августе. Впрочем, общая инфляция осталась на уровне 3,0%. Худшим сектором в Японии были коммунальные услуги. Впервой половине дня росли только энергетика и технологичные бумаги. Акции инвестора в технологичные истории Softbank Group теряли четверть процента, Tokyo Electron повышались более чем на 4%, Fast Retailing теряли около 0,9%, а Toyota Motor около 0,5%. По состоянию на 8:40 мск: NIKKEI 225 - 26893,04 п. (-0,42%),

Hang Seng - 16176,21 п. (-0,64%),

Shanghai Composite - 3042,78 п. (+0,25%). Нефть сохраняет хрупкое равновесие Нефть торговалась без существенной волатильности. С одной стороны, рынок готов к оптимизму, связанному с сокращением времени карантина для прибывающих в Китай, а, с другой стороны, стремление центральных банков к повышению ставок обещает мировой экономике период спада спроса.

Впрочем, в ситуации предложения и спроса остаётся много неизвестного. Приближается время, когда Евросоюз заблокирует все морские поставки российской нефти и это может создать локальные проблемы с доступностью сырья. С учётом попыток ОПЕК+ сократить предложение это способно стать поводом для очередной волны роста котировок. По состоянию на 9:00 мск: Brent - $92,46 (+0,09%),

WTI - $83,38 (+0,10%),

Алюминий - $2211 (+0,07%),

Золото - $1625,3 (-0,70%). info4

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