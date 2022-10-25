Клиенты Россельхозбанка получат доступ к торгам иностранными ценными бумагами на СПБ бирже

Россельхозбанк подтверждает получение сведений от Санкт-Петербургской биржи для подготовки процедуры перевода на торговые разделы счетов депо части ценных бумаг своих клиентов. Частичная разблокировка коснётся 614 наименований иностранных акций, принадлежащих клиентам банка, находящимся на депозитарном обслуживании. Плановая дата предоставления доступа к торгам данными бумагами - 31 октября 2022.

Россельхозбанк будет осуществлять разблокировку ценных бумаг в одинаковой пропорции для всех клиентов: в отношении каждого ISIN-кода ценных бумаг будет определен коэффициент разблокировки как количество ценных бумаг, подлежащих разблокировке, к общему количеству заблокированных ценных бумаг по всем клиентам, учитываемых на основных счетах депо в депозитарии Россельхозбанка.

В случае возникновения в процессе расчета дробных частей производится округление до целого числа по правилам математического округления. Данный коэффициент будет применен в целях расчета по каждому клиенту количества ценных бумаг каждого наименования для последующей разблокировки.

Процедура перевода на торговые разделы счетов депо будет произведена для всех клиентов Россельхозбанка с открытым счетом депо в депозитарии РСХБ, независимо от наличия или отсутствия брокерского счета. По итогам проведения частичной разблокировки акций компаний США банк пришлет клиентам соответствующее уведомление по электронной почте.

Полный перечень иностранных ценных бумаг, подлежащих частичной разблокировке, размещен на официальном сайте РСХБ по ссылке.