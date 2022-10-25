Комментарии «Открытие»: Российские акции в ожидании поступления дивидендов Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед началом торгов в России можно назвать позитивным. Азиатские индексы растут, нефть торгуется стабильно. Однако главной идеей для российских бумаг остаётся поступление дивидендных выплат, часть из которых может быть конвертирована в новые инвестиции. Сегодня также ждём отчётность X5 Retail Group. Если она окажется слабой за III квартал, то бумаги X5 и конкурентов по сектору могут оказаться под сильным давлением. Российские акции в ожидании поступления дивидендов Российский рынок смог подрасти по итогам торгов в понедельник. Основной идеей роста являются ожидания притока новых денег в результате дивидендных выплат таких компаний, как «НОВАТЭК», «Газпром» и «Татнефть». Впрочем, лидером дня стали бумаги «РусАл» на перспективах вероятных действий по продлению акционерного соглашения. Активность участников торгов остаётся средней. Объём сделок на основной секции Московской Бирже составил 32,652 млрд рублей.

По итогам торгов 24 октября индекс МосБиржи - 2063,95 п. (+0,99%), а индекс РТС - 1062,66 п. (+1,15%). Лидеры роста на 23:50 мск: РУСАЛ ао 34,9 6,66% FIVE-гдр 1 596 2,97% Татнфт 3ао 372 2,65% ММК 29,53 2,52% ДетскийМир 72,98 2,5% Лидеры снижения на 23:50 мск: ГАЗПРОМ ао 165,47 -0,91% НЛМК ао 93,46 -0,91% VK-гдр 437,6 -0,68% OZON-адр 1 249 -0,68% СевСт-ао 727,6 -0,63% Все 10 отраслевых индекса российского рынка показали рост. Транспортный сектор выбился в лидеры дня за счёт повышения бумаг «Совкомфлота» более чем на 7%. Самый слабый прирост был у телекоммуникаций (+0,17%). Однако мы также отметим повышение секторов металлов и добычи на 1,2% и потребления на 1,62%.

Как мы и предполагали, закрытие прошлой недели выше 2000 пунктов по индексу МосБиржи повышает шансы движения в сторону 50-дневной скользящей в районе 2180 пунктов. Тем более, что этот технический аспект поддерживается идеологией возвращения части дивидендов крупных компаний в виде дополнительной ликвидности. Вероятно, что заметная доля этих денег будет вложена в бумаги, которые предоставили данные поступления, но также часть будет направлена на диверсификацию портфелей с акцентом на преимущественно внутренние истории. Поэтому мы наблюдаем повышение внимания к сектору потребления и энергетике.

Главной бумагой роста в секторе металлов и добычи стал «РусАл». «РусАл» инициировал разбирательство в Высоком суде Лондона в отношении управленческих решений главы ГМК «Норникель» Владимира Потанина. Некоторые отраслевые специалисты говорят о том, что тем самым «РусАл» пытается найти возможности сохранить акционерное соглашение, срок которого истекает в конце текущего года. Дивиденды от ГМК являются значимой статьёй дохода «РусАл». Соответственно, прекращение действия соглашения может угрожать сокращением дивидендных поступлений в будущем. «Напомним, что упомянутое соглашение акционеров «Норникеля» истекает в декабре 2022 года, - комментирует главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Третьей его стороной является Crispian Романа Абрамовича, Александра Абрамова и их партнеров. Частью соглашения акционеров является дивидендная формула, в соответствии с которой "Норникель" перечислял акционерам 60% EBITDA. На наш взгляд, данный иск, по всей видимости, как раз и связан с истечением срока предыдущего соглашения и может рассматриваться как попытка «Русала» начать диалог относительно нового пакета договоренностей между крупнейшими акционерами ГМК. На фоне негативной динамики цен на базовые металлы на глобальных рынках в настоящий момент мы сохраняем нейтральный взгляд на акции «Русала» и «Норникеля»».

Бумаги ГМК «Норникель» показали невнятный рост на фоне неоднозначной операционной отчётности. «Норникель» в III квартале увеличил выпуск никеля на 22% кв/кв, меди – на 1% кв/кв, палладия – на 0,4% кв/кв, платины – на 8% кв/кв. «Напомним, что рост производства в июле-сентябре в квартальном сопоставлении обусловлен в первую очередь низкой базой второго квартала, связанную с плановыми ремонтами, - указывает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - При этом сильная динамика по итогам 9 месяцев имеет ту же причину, поскольку в прошлом году года из-за аварий были временно приостановлены рудники "Октябрьский" и "Таймырский", а также Норильская обогатительная фабрика (НОФ). В то же время компания подтвердила свой прогноз, согласно которому в этом году будет выпущено 205-215 тыс. тонн никеля, меди - 365-385 тыс. тонн (без учета Быстринского ГОКа, где будет произведено еще 64-68 тыс. тонн меди), 2,451-2,708 млн унций палладия и 604-667 тыс. унций платины. При этом ГМК вновь отметил существование рисков, связанных в первую очередь с поставками критически важного оборудования и запчастей, и потому на перспективы реализации производственной программы в 2023 году «Норникель» пока смотрит с осторожностью. А мы, в свою очередь, с осторожностью смотрим на акции ГМК на фоне вероятной рецессии в крупнейших мировых экономиках и негативной динамики базовых металлов на глобальных рынках».

Кроме того, отметим утренний провал акций сталеваров. Из Китая пришли вести о падении цен на недвижимость за сентябрь на 0,28%, а также о сокращении продаж жилья в городах на 15,3%. Это может говорить о слабости рынка стали в КНР, что затронет интересы российских производителей. Как минимум, сам Китай является крупнейшим производителем стали и может обвалить цены на международном рынке. С другой стороны, сегодняшние надежды на отечественных сталеваров связаны с внутренним рынком. Это показала их операционная отчётность за III квартал. Соответственно, просадки бумаг могут выкупаться, пока рост котировок не окажется излишним, хотя самому сектору металлов и добычи ещё далеко до сколь-либо серьёзного восстановления, так как он является самым слабым с начала года.

Рост в секторе потребления возглавили бумаги X5 Retail Group, но в большей степени благодаря слабым результатам конкурентов. В частности, отчиталась «Лента». «Лента» в III квартале увеличила продажи на 7,2%, сократила чистую прибыль на 69%. «Финансовые и операционные результаты «Ленты» в текущем году сложно назвать впечатляющими, - отмечает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - А на фоне показателей «Магнита» и X5 Retail Group они выглядят скорее удручающими. И если замедление темпов роста выручки в III квартале было ожидаемо (напомним, что по итогам I полугодия выручка увеличилась на 20,3% г/г), т.к. сошел на нет эффект от консолидации сетей «Билла» и «Семья», то дальнейшее сокращение маржинальности по всем фронтам - однозначно негативная новость. Плюс с точки зрения динамики сопоставимых продаж «Лента» по-прежнему сильно отстаёт от лидеров рынка, к тому же у ритейлера наблюдается стабильный отток покупателей. Таким образом, никакого интересного инвестиционного кейса мы здесь по-прежнему не наблюдаем и на бумаги компании смотрим, скорее, негативно».

Рубль укрепился относительно доллара, но ослаб к евро и юаню. В целом, пока ситуация на рынке развивается в рамках налогового периода. На вторник приходится пик выплат, так как компании уплачивают НДПИ и акцизы. Соответственно, ждём новых попыток рубля приблизиться к значению 60,0 за доллар, хотя по итогам недели рубль вряд ли заметно укрепится.

На Forex ситуация была волатильной, но, в основном, эта волатильность касалась британского фунта стерлингов, который реагировал на выдвижение Риши Сунака в качестве кандидата на пост премьер-министра Великобритании. В целом, многие сходятся во мнении, что выбор в пользу Сунака это спокойное, но неизбежное, ослабление фунта вместо шоковой терапии Лиз Трасс. Другой главной историей и потенциальным началом кризиса является иена. За месяц Банк Японии потратил около $50 млрд на сдерживание ослабления национальной валюты, но, по сути, ничего не добился. Разница в доходностях американских и японских бондов слишком высокая, а сам Банк Японии продолжает настаивать на удерживании доходности 10-летних облигаций ниже 0,25%. Естественно, что рост доходностей по ним будет означать бюджетный кризис, так как соотношение долга Японии к ВВП превышает 250% и постоянно растёт. Поэтому очевидной валютной идеей является открытие коротких позиций по иене в случаях резких интервенций Банка Японии. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 111,91 (-0,06%),

EUR-USD - $0,9875 (+0,12%),

GBP-USD - $1,1282 (-0,12%),

USD-JPY - 149,04 (+0,92%),

USD-RUB – 61,185 (-0,17%),

EUR-RUB – 60,60 (+0,66%),

CNY-RUB – 8,332 (+0,28%). Wall Street Journal пишет о возможном начале снижения агрессивности ФРС Торги в США завершились ростом индексов. Рынок вновь надеется на то, что ФРС в обозримом будущем начнёт менять свою агрессивную позицию в отношении ставки. Wall Street Journal пишет, что на заседании в ноябре ФРС будет обсуждать сокращение шага повышения ставки в рамках декабрьского заседания. То есть речь не идёт о ближайшем решении, но о будущем.

В отличие от американских акций, бумаги китайских компаний отразили провал в Гонконге. Расписки Alibaba подешевели на 12,5%, а JD.com упали на 13%. Инвесторы опасаются, что идеологизация политбюро в Китае может означать дальнейшее давление на интернет компании.

Акции Tesla упали на 1,5%, реагируя на снижение цен в Китае. В самом деле, если сам Китай производит значительный объём электромобилей, то Tesla вынуждена искать дорогу к потребителям.

Компания Schlumberger Ltd. (+3,45%) объявила о смене своего названия на SLB, дабы показать своё стремление к зелёной энергетике.

Динамика по секторам: Health Care +1,91%, Consumer Staples +1,79%, Technology +1,38%, Industrials +1,35%, Financials +1,35%, Communication Svs +0,9%, Utilities +0,82%, Energy +0,48%, Consumer Discretionary +0,48%, Real Estate -0,09%, Materials -0,62%. По итогам торгов: DJIA - 31499,62 п. (+1,34%),

S&P 500 - 3797,34 п. (+1,19%),

NASDAQ - 10952,61 п. (+0,86%). Китай обещает дальнейшую поддержку промышленности и экономической миграции Торги в Азии проходили разнонаправленно. Впрочем, китайские акции, начав день с распродаж, постепенно выправили положение. Официальная пресса приводит цитаты представителей правительства, которые заверяют в стимулировании иностранных инвестиций в сфере промышленности для развития технологий. Власти КНР также обещают способствовать свободному перемещению менеджеров и специалистов мультинациональных компаний, а также представителей их семей. Последнее положительно отразилось на акциях, связанных с туризмом. В Гонконге также наблюдался отскок акций технологичных компаний. Однако отскок не коснулся сектора застройщиков. Напомним, что в сентябре цены на недвижимость в Китае продолжили снижаться, а продажи жилья в городах упали на 15,3% в годовом выражении. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 27281,31 п. (+1,14%),

Hang Seng - 15234,84 п. (+0,36%),

Shanghai Composite - 2982,09 п. (+0,15%). Нефть сохраняет баланс между страхами рецессии и текущим дефицитом поставок Нефть удерживается около отметки $93 за баррель Brent по ближнему контракту с исполнением в декабре. Однако текущее состояние рынка не позволяет говорить о дальнейшем росте, хотя и снижение не выглядит очевидным. Китай с начала года сократил закупку нефти на 4,3% по сравнению с 9 месяцами прошлого года. В Европе уже наступила рецессия, а США к ней готовятся. Сводный индикатор деловой активности США от S&P Global упал в октябре до 47,3 п. по сравнению с 49,5 п. в сентябре. При этом представители бизнеса говорят об ослаблении спроса.

Опрос Reuters показал, что на рынке ждут роста американских запасов нефти на 0,2 млн бар., но также одновременно снижения запасов бензина на 1,2 млн бар. и дистиллятов на 1,1 млн бар. Однако для нас будет важным отследить масштабы распродаж стратегических резервов. В случае дальнейшего их активного снижения можно будет говорить об усилении долгосрочной поддержки для нефти, что важно для отечественных нефтяников. По состоянию на 8:45 мск: январский Brent - $91,28 (+0,08%),

WTI - $83,66 (+0,08%),

Алюминий - $2180 (+0,23%),

Золото - $1652,4 (-0,10%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

Курсы валют в Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске. Доллар, евро, юань

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте #электромобили На Байкал – на электромобиле! На пути к Малому морю открыли новые ЭЗС Начались продажи первого российского электромобиля Evolute «Это настоящий прорыв». Теперь до Ольхона можно доехать на электромобиле Все материалы сюжета Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги







