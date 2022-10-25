«Открытие»: Российские акции в ожидании поступления дивидендов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям
Ожидания на старт дня
- Внешний фон перед началом торгов в России можно назвать позитивным. Азиатские индексы растут, нефть торгуется стабильно. Однако главной идеей для российских бумаг остаётся поступление дивидендных выплат, часть из которых может быть конвертирована в новые инвестиции. Сегодня также ждём отчётность X5 Retail Group. Если она окажется слабой за III квартал, то бумаги X5 и конкурентов по сектору могут оказаться под сильным давлением.
Российские акции в ожидании поступления дивидендов
- Российский рынок смог подрасти по итогам торгов в понедельник. Основной идеей роста являются ожидания притока новых денег в результате дивидендных выплат таких компаний, как «НОВАТЭК», «Газпром» и «Татнефть». Впрочем, лидером дня стали бумаги «РусАл» на перспективах вероятных действий по продлению акционерного соглашения. Активность участников торгов остаётся средней. Объём сделок на основной секции Московской Бирже составил 32,652 млрд рублей.
- По итогам торгов 24 октября индекс МосБиржи - 2063,95 п. (+0,99%), а индекс РТС - 1062,66 п. (+1,15%).
Лидеры роста на 23:50 мск:
|
РУСАЛ ао
|
34,9
|
6,66%
|
FIVE-гдр
|
1 596
|
2,97%
|
Татнфт 3ао
|
372
|
2,65%
|
ММК
|
29,53
|
2,52%
|
ДетскийМир
|
72,98
|
2,5%
Лидеры снижения на 23:50 мск:
|
ГАЗПРОМ ао
|
165,47
|
-0,91%
|
НЛМК ао
|
93,46
|
-0,91%
|
VK-гдр
|
437,6
|
-0,68%
|
OZON-адр
|
1 249
|
-0,68%
|
СевСт-ао
|
727,6
|
-0,63%
- Все 10 отраслевых индекса российского рынка показали рост. Транспортный сектор выбился в лидеры дня за счёт повышения бумаг «Совкомфлота» более чем на 7%. Самый слабый прирост был у телекоммуникаций (+0,17%). Однако мы также отметим повышение секторов металлов и добычи на 1,2% и потребления на 1,62%.
- Как мы и предполагали, закрытие прошлой недели выше 2000 пунктов по индексу МосБиржи повышает шансы движения в сторону 50-дневной скользящей в районе 2180 пунктов. Тем более, что этот технический аспект поддерживается идеологией возвращения части дивидендов крупных компаний в виде дополнительной ликвидности. Вероятно, что заметная доля этих денег будет вложена в бумаги, которые предоставили данные поступления, но также часть будет направлена на диверсификацию портфелей с акцентом на преимущественно внутренние истории. Поэтому мы наблюдаем повышение внимания к сектору потребления и энергетике.
- Главной бумагой роста в секторе металлов и добычи стал «РусАл». «РусАл» инициировал разбирательство в Высоком суде Лондона в отношении управленческих решений главы ГМК «Норникель» Владимира Потанина. Некоторые отраслевые специалисты говорят о том, что тем самым «РусАл» пытается найти возможности сохранить акционерное соглашение, срок которого истекает в конце текущего года. Дивиденды от ГМК являются значимой статьёй дохода «РусАл». Соответственно, прекращение действия соглашения может угрожать сокращением дивидендных поступлений в будущем. «Напомним, что упомянутое соглашение акционеров «Норникеля» истекает в декабре 2022 года, - комментирует главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Третьей его стороной является Crispian Романа Абрамовича, Александра Абрамова и их партнеров. Частью соглашения акционеров является дивидендная формула, в соответствии с которой "Норникель" перечислял акционерам 60% EBITDA. На наш взгляд, данный иск, по всей видимости, как раз и связан с истечением срока предыдущего соглашения и может рассматриваться как попытка «Русала» начать диалог относительно нового пакета договоренностей между крупнейшими акционерами ГМК. На фоне негативной динамики цен на базовые металлы на глобальных рынках в настоящий момент мы сохраняем нейтральный взгляд на акции «Русала» и «Норникеля»».
- Бумаги ГМК «Норникель» показали невнятный рост на фоне неоднозначной операционной отчётности. «Норникель» в III квартале увеличил выпуск никеля на 22% кв/кв, меди – на 1% кв/кв, палладия – на 0,4% кв/кв, платины – на 8% кв/кв. «Напомним, что рост производства в июле-сентябре в квартальном сопоставлении обусловлен в первую очередь низкой базой второго квартала, связанную с плановыми ремонтами, - указывает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - При этом сильная динамика по итогам 9 месяцев имеет ту же причину, поскольку в прошлом году года из-за аварий были временно приостановлены рудники "Октябрьский" и "Таймырский", а также Норильская обогатительная фабрика (НОФ). В то же время компания подтвердила свой прогноз, согласно которому в этом году будет выпущено 205-215 тыс. тонн никеля, меди - 365-385 тыс. тонн (без учета Быстринского ГОКа, где будет произведено еще 64-68 тыс. тонн меди), 2,451-2,708 млн унций палладия и 604-667 тыс. унций платины. При этом ГМК вновь отметил существование рисков, связанных в первую очередь с поставками критически важного оборудования и запчастей, и потому на перспективы реализации производственной программы в 2023 году «Норникель» пока смотрит с осторожностью. А мы, в свою очередь, с осторожностью смотрим на акции ГМК на фоне вероятной рецессии в крупнейших мировых экономиках и негативной динамики базовых металлов на глобальных рынках».
- Кроме того, отметим утренний провал акций сталеваров. Из Китая пришли вести о падении цен на недвижимость за сентябрь на 0,28%, а также о сокращении продаж жилья в городах на 15,3%. Это может говорить о слабости рынка стали в КНР, что затронет интересы российских производителей. Как минимум, сам Китай является крупнейшим производителем стали и может обвалить цены на международном рынке. С другой стороны, сегодняшние надежды на отечественных сталеваров связаны с внутренним рынком. Это показала их операционная отчётность за III квартал. Соответственно, просадки бумаг могут выкупаться, пока рост котировок не окажется излишним, хотя самому сектору металлов и добычи ещё далеко до сколь-либо серьёзного восстановления, так как он является самым слабым с начала года.
- Рост в секторе потребления возглавили бумаги X5 Retail Group, но в большей степени благодаря слабым результатам конкурентов. В частности, отчиталась «Лента». «Лента» в III квартале увеличила продажи на 7,2%, сократила чистую прибыль на 69%. «Финансовые и операционные результаты «Ленты» в текущем году сложно назвать впечатляющими, - отмечает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - А на фоне показателей «Магнита» и X5 Retail Group они выглядят скорее удручающими. И если замедление темпов роста выручки в III квартале было ожидаемо (напомним, что по итогам I полугодия выручка увеличилась на 20,3% г/г), т.к. сошел на нет эффект от консолидации сетей «Билла» и «Семья», то дальнейшее сокращение маржинальности по всем фронтам - однозначно негативная новость. Плюс с точки зрения динамики сопоставимых продаж «Лента» по-прежнему сильно отстаёт от лидеров рынка, к тому же у ритейлера наблюдается стабильный отток покупателей. Таким образом, никакого интересного инвестиционного кейса мы здесь по-прежнему не наблюдаем и на бумаги компании смотрим, скорее, негативно».
- Рубль укрепился относительно доллара, но ослаб к евро и юаню. В целом, пока ситуация на рынке развивается в рамках налогового периода. На вторник приходится пик выплат, так как компании уплачивают НДПИ и акцизы. Соответственно, ждём новых попыток рубля приблизиться к значению 60,0 за доллар, хотя по итогам недели рубль вряд ли заметно укрепится.
- На Forex ситуация была волатильной, но, в основном, эта волатильность касалась британского фунта стерлингов, который реагировал на выдвижение Риши Сунака в качестве кандидата на пост премьер-министра Великобритании. В целом, многие сходятся во мнении, что выбор в пользу Сунака это спокойное, но неизбежное, ослабление фунта вместо шоковой терапии Лиз Трасс. Другой главной историей и потенциальным началом кризиса является иена. За месяц Банк Японии потратил около $50 млрд на сдерживание ослабления национальной валюты, но, по сути, ничего не добился. Разница в доходностях американских и японских бондов слишком высокая, а сам Банк Японии продолжает настаивать на удерживании доходности 10-летних облигаций ниже 0,25%. Естественно, что рост доходностей по ним будет означать бюджетный кризис, так как соотношение долга Японии к ВВП превышает 250% и постоянно растёт. Поэтому очевидной валютной идеей является открытие коротких позиций по иене в случаях резких интервенций Банка Японии.
По состоянию на 23:50 мск:
- DXY - 111,91 (-0,06%),
- EUR-USD - $0,9875 (+0,12%),
- GBP-USD - $1,1282 (-0,12%),
- USD-JPY - 149,04 (+0,92%),
- USD-RUB – 61,185 (-0,17%),
- EUR-RUB – 60,60 (+0,66%),
- CNY-RUB – 8,332 (+0,28%).
Wall Street Journal пишет о возможном начале снижения агрессивности ФРС
- Торги в США завершились ростом индексов. Рынок вновь надеется на то, что ФРС в обозримом будущем начнёт менять свою агрессивную позицию в отношении ставки. Wall Street Journal пишет, что на заседании в ноябре ФРС будет обсуждать сокращение шага повышения ставки в рамках декабрьского заседания. То есть речь не идёт о ближайшем решении, но о будущем.
- В отличие от американских акций, бумаги китайских компаний отразили провал в Гонконге. Расписки Alibaba подешевели на 12,5%, а JD.com упали на 13%. Инвесторы опасаются, что идеологизация политбюро в Китае может означать дальнейшее давление на интернет компании.
- Акции Tesla упали на 1,5%, реагируя на снижение цен в Китае. В самом деле, если сам Китай производит значительный объём электромобилей, то Tesla вынуждена искать дорогу к потребителям.
- Компания Schlumberger Ltd. (+3,45%) объявила о смене своего названия на SLB, дабы показать своё стремление к зелёной энергетике.
- Динамика по секторам: Health Care +1,91%, Consumer Staples +1,79%, Technology +1,38%, Industrials +1,35%, Financials +1,35%, Communication Svs +0,9%, Utilities +0,82%, Energy +0,48%, Consumer Discretionary +0,48%, Real Estate -0,09%, Materials -0,62%.
По итогам торгов:
- DJIA - 31499,62 п. (+1,34%),
- S&P 500 - 3797,34 п. (+1,19%),
- NASDAQ - 10952,61 п. (+0,86%).
Китай обещает дальнейшую поддержку промышленности и экономической миграции
- Торги в Азии проходили разнонаправленно. Впрочем, китайские акции, начав день с распродаж, постепенно выправили положение. Официальная пресса приводит цитаты представителей правительства, которые заверяют в стимулировании иностранных инвестиций в сфере промышленности для развития технологий. Власти КНР также обещают способствовать свободному перемещению менеджеров и специалистов мультинациональных компаний, а также представителей их семей. Последнее положительно отразилось на акциях, связанных с туризмом. В Гонконге также наблюдался отскок акций технологичных компаний. Однако отскок не коснулся сектора застройщиков. Напомним, что в сентябре цены на недвижимость в Китае продолжили снижаться, а продажи жилья в городах упали на 15,3% в годовом выражении.
По состоянию на 8:25 мск:
- NIKKEI 225 - 27281,31 п. (+1,14%),
- Hang Seng - 15234,84 п. (+0,36%),
- Shanghai Composite - 2982,09 п. (+0,15%).
Нефть сохраняет баланс между страхами рецессии и текущим дефицитом поставок
- Нефть удерживается около отметки $93 за баррель Brent по ближнему контракту с исполнением в декабре. Однако текущее состояние рынка не позволяет говорить о дальнейшем росте, хотя и снижение не выглядит очевидным. Китай с начала года сократил закупку нефти на 4,3% по сравнению с 9 месяцами прошлого года. В Европе уже наступила рецессия, а США к ней готовятся. Сводный индикатор деловой активности США от S&P Global упал в октябре до 47,3 п. по сравнению с 49,5 п. в сентябре. При этом представители бизнеса говорят об ослаблении спроса.
- Опрос Reuters показал, что на рынке ждут роста американских запасов нефти на 0,2 млн бар., но также одновременно снижения запасов бензина на 1,2 млн бар. и дистиллятов на 1,1 млн бар. Однако для нас будет важным отследить масштабы распродаж стратегических резервов. В случае дальнейшего их активного снижения можно будет говорить об усилении долгосрочной поддержки для нефти, что важно для отечественных нефтяников.
По состоянию на 8:45 мск:
- январский Brent - $91,28 (+0,08%),
- WTI - $83,66 (+0,08%),
- Алюминий - $2180 (+0,23%),
- Золото - $1652,4 (-0,10%).