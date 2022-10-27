«Открытие»: Микротренды пока остаются доминирующими на российском рынке

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Микротренды пока остаются доминирующими на российском рынке

· Российский рынок снижался к середине дня в среду. Мы постоянно пытаемся нащупать более долгосрочный тренд, но закономерностью последних месяцев является наличие лишь микро трендов. Рост нескольких дней сменяется коррекцией и наоборот. Стоило рынку отыграть поступление дивидендов «Газпрома», как усилились продажи, фиксирующие прибыль от ралли последних нескольких дней. Сами акции «Газпрома» также активно отступают, ибо вероятность повторения рекордных дивидендов весьма низкая в обозримом будущем. Плюс рубль сменил утреннее ослабление на укрепление перед пятничными платежами в бюджет налога на прибыль. Активность была явно выше. Объём сделок на основной секции Московской Бирже достиг 25,6 млрд рублей к середине дня по сравнению с 21,5 млрд рублей днём ранее.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2113,07 п. (-0,83%), а индекс РТС - 1087,32 п. (-0,33%).

· Лидерами среди индексных бумаг были АФК «Система», «Северсталь», ММК, привилегированные «Сургутнефтегаз» и привилегированные «Транснефть». Самыми слабыми оказались «Полюс», ГМК «Норникель», OZON Holdings, МКБ и Fix Price.

· Сам расклад лидеров и аутсайдеров указывает на то, что микротренды старше 3-5 дней пока не являются устойчивыми. Вчерашние лидеры легко становятся аутсайдерами и наоборот. Накануне бумаги OZON Holdings активно дорожали на фоне согласия держателей 75% конвертируемых облигаций на реструктуризацию, а сегодня они среди аутсайдеров. Похоже, что эффект дивидендов «Газпрома» продлится существенно меньше, чем на это рассчитывали. Индекс МосБиржи даже рискует так и не дойти до 50-дневной скользящей, где коррекция была бы более логичной.

· Бумаги АФК «Система» дорожают на новостях о том, что Segezha Group может купить активы Ikea в России. Возможно, что сделка будет совместно профинансирована вместе с АФК «Системой». Приобретение данных активов выглядит логичным усилением вертикальной интеграции лесопромышленного бизнеса от добычи и обработки древесины до её финального превращения в продукцию широкого потребления.

· Прояснилась загадка бурного роста бумаг «Лензолото» с начала недели. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 3508 рублей на обыкновенную акцию по результатам девяти месяцев 2022 года. Предлагаемая дивидендная доходность в разы выше банковских депозитов, а бизнес в меньшей степени зависит от внешних обстоятельств.

· Акции «НОВАТЭК» теряли около 0,7%. Руководство компании приняло решение не публиковать отчётность за III квартал, а также не проводить телеконференцию. Без комментариев. Впрочем, можно предположить, что высокие цены на СПГ всё же предполагают достаточно сильные результаты.

· Акции «Мечел» теряли около 0,9%. Компания добилась прибыли в период января-сентября в размере 2,15 млрд рублей. Годом ранее был зафиксирован убыток по РСБУ в размере 820,588 млн рублей. Выручка выросла на 44% до 21,4 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 43,9% до 21,3 млрд рублей.

· «Мать и дитя» (MDMG) выплатит дивиденды за I полугодие в размере 8,55 руб. на акцию. «Напомним, что компания в марте приостановила выплату дивидендов, мотивировав это тем, что не имеет возможности распределять средства среди всех акционеров, - напоминает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - При этом осенью MD Medical Group сообщала, что вопрос с выплатой дивидендов может быть решен до конца года. Поэтому сегодняшнюю новость можно интерпретировать таким образом, что решение проблемы было найдено. Во всяком случае, в IR компании подтвердили, что дивиденды получат все акционеры. На наш взгляд, данная новость является крайне позитивной для расписок MD Medical Group, даже не смотря на то, что размер выплат получается довольно скромным. Впрочем, payout полностью соответствует практике направлять акционерам 50% консолидированной прибыли. Другое дело, что из-за обесценения совокупным размером 1,3 млрд руб. прибыль MD Medical Group в I полугодии 2022 года оказалась невысокой, однако корректировать дивидендную базу компания не стала. В то же время понятно, что будущие выплаты будут существенно выше, а дивидендный потенциал у данной истории значительный. Как следствие мы сохраняем позитивный взгляд на расписки компании и сохраняем по ним рекомендацию покупать».

· Рубль в первые часы торгов слабел, но затем смог взять себя в руки. Частично за разворот отвечают цены на нефть, которые также вышли из утреннего минуса. Однако более сильное влияние на динамику российской валюты продолжает оказывать налоговый период. В пятницу экспортёрам предстоит уплатить налог на прибыль. Кроме того, на рынке усилились разговоры, что ЦБ РФ не будет снижать ставку, а может даже заявить о вероятность её повышения, так как проинфляционные риски выросли за последнее время.

· Доллар слабел на Forex, а евро делает заявку на возвращение выше паритета с ним. Продолжается снижение доходности казначейских обязательств США. Потери в среду составляют около 4 б.п. по 10-летним бумагам до 4,06%. Накануне рынок получил сигналы об ускорении падения цен на жилую недвижимость в США за август, а в сентябре и октябре данная тенденция могла лишь усилиться. Соответственно, ФРС может начать получать более чёткие сигналы ослабления инфляционного давления.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 110,157 (-0,61%),

· EUR-USD - $1,0017 (+0,5%),

· GBP-USD - $1,1565 (+0,81%),

· USD-JPY - 147,11 (-0,56%),

· USD-RUB – 61,26 (-0,37%),

· EUR-RUB – 61,24 (-0,39%),

· CNY-RUB – 8,486 (+0,94%).

Технологичный сектор утащил европейский рынок в минус

· Индексы в Европе торговались разнонаправленно. Прежде всего, наблюдается рост доходностей по государственным облигациям, а это почти всегда сказывается на привлекательности фондового рынка. Кроме того, негативный эффект оказали некоторые корпоративные отчёты. Пивоваренная Heineken отчиталась хуже ожиданий по выручке, что звучит весьма странно, так как на третий квартал пришлась весьма жаркая погода в Европе. Однако самые большие потери рынков всё же были в технологичных бумагах после слабых отчётов Microsoft и Alphabet в США. Кроме того, бумаги поставщика чипов ASM International провалились на 8% после заявления компании о вероятных потерях из-за текущих и будущих американских ограничениях на поставку высокотехнологичной продукции в Китай. И это не говоря о постоянном повышении вероятности рецессии в США и еврозоне различными банками.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 6975,44 п. (-0,54%),

· DAX - 13085,51 п. (+0,25%),

· CAC 40 - 6240,55 п. (-0,16%).

Новый премьер Великобритании не рискует землетрясениями ради новых объёмов газа

· Новый кабинет министров Великобритании во главе с Риши Сунаком может вернуть национальный запрет на сланцевое бурение. Об этом пишет издание Financial Times. В своё время запрет был введён на фоне участившихся случаев микроземлетрясений. Соответственно, новое правительство отыгрывает обратно решение предыдущего премьер-министра Лиз Трасс.

· В остальном, рынок ждёт официальных данных по запасам в США. Главной интригой является объём проданных стратегических запасов. Если коммерческие вновь увеличатся за счёт стратегических, то можно будет говорить о дальнейшем росте долгосрочной поддержки для нефти. Накануне API сообщил, что на неделе до 21 октября коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,52 млн бар. при ожиданиях снижения на 0,8 млн бар. Запасы бензина упали на 2,278 млн бар. при ожиданиях сокращения на 1,6 млн бар. Запасы дистиллятов выросли на 635 тыс. бар. при ожиданиях сокращения на 1,5 млн бар.

По состоянию на 15:25 мск:

· Январский Brent $92,4 (+0,72%),

· WTI - $85,27 (+1,14%),

· Алюминий - $2275 (+2,71%),

· Золото - $1672,3 (+0,86%),

· Никель - $22490 (+0,75%).

Слабые отчёты американских корпораций участились

· Сильный доллар оказался такой же проблемой для США, как и слабый. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в США выросло до $92,22 в сентябре с $87,28 млрд в августе. До конца дня выйдут данные по продажам новых домов в США, которые могли обвалиться за сентябрь на 13,9%. Также Банк Канады может повысить ставку на 75 Б.П. до 4,0%. Минэнерго США опубликует официальный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов.

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение американского рынка в начале дня от 0,3% в Dow Jones до 1,9% в NASDAQ. Столь существенная разница в динамике индексов объясняется проблемами в технологичных бумагах после слабых отчётов Microsoft и Alphabet накануне. Глава Texas Instrument также говорит о слабости спроса на микросхемы, как в потребительском, так и промышленном секторах. Зато у карточной Visa объём транзакций увеличился в последнем квартале на 10%, что можно отнести на влияние инфляции.