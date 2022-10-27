Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Группа Черкизово» объемом 10 млрд руб.

25 октября 2022 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «Группа Черкизово» серии БО-001Р-05 со сроком обращения 3 года, купонным периодом 91 день.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 10.20% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.60%, а индикативный объем выпуска – 5 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов более, чем в три раза превысил первоначальный объем предложения. Это позволило эмитенту увеличить объем выпуска до 10 млрд руб. и снизить ставку купона до 9.95% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.33%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 27 октября 2022 года.

«Высокий интерес инвесторов к выпуску «Группы Черкизово» в текущих условиях свидетельствует о том, что облигации компаний агропромышленного комплекса выступают защитным активом, а отрасль устойчива к внешним шокам. Россельхозбанк видит свою роль в поддержке выхода компаний АПК на публичный рынок и рад продолжить сотрудничество с «Группой Черкизово» в этом направлении» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

Ранее Банк выступал организатором облигаций Группы Черкизово серии БО-04 объемом 3 млрд руб.