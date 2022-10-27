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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 октября: 3 276,9299 руб/1 г золота и 37,2900/1 г серебра

ЦБ РФ с 27 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 276,9299 руб.
  • 1 грамм серебра - 37,2900 руб.
  • 1 грамм платины - 1 799,1700 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 732,6499 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,9901 р. (0,77%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6000 р. (1,58%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 34,6900 р. (1,89%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 215,0700 р. (5,45%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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