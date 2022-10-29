«Открытие»: Сырьевые цены оказывают давление на российские активы

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Сырьевые цены оказывают давление на российские активы

· В первой половине дня пятницы российский рынок преимущественно корректировался. Однако ближе к решению ЦБ РФ ситуация начала меняться. Российский регулятор оставил ставку без изменения, что рынок принял за позитивный сигнал. Впрочем, дневного повышения хватило не на долго. Затем индексы вновь ушли в минус на фоне падения котировок сырьевых контрактов. Активность остаётся средней объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 21,5 млрд рублей к середине дня по сравнению с 24,2 млрд рублей накануне.

· По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи - 2150,58 п. (-0,65%),а индекс РТС - 1100,64 п. (-0,46%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «Московская Биржа», ГМК «Норникель», N+ Group, «РусАл», «Ростелеком». Самыми слабыми оказались «Русгидро», «Полюс», «Газпром», VK Group и АФК «Система».

· Регулярная смена позиций индексных бумаг из лидеров в аутсайдеры и наоборот указывает на отсутствие большого тренда. Рынок продолжает торговать краткосрочные идеи. Текущий день предполагал коррекцию, которая, в целом, состоялась в первой половине дня. Затем уже были сняты беспокойства по поводу возможного повышения ставки ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на этом фоне смог выйти в плюс, хотя всё же пятничные настроения уже не столь оптимистичные, как в предыдущие дни. Рынок вблизи 50-дневной скользящей около 2177 пунктов и в текущем состоянии подобный уровень сопротивления может оказаться трудно преодолимым.

· Ритейлер «О'Кей» в III квартале увеличил выручку на 10% г/г. «В целом, по динамике роста бизнеса «О'Кей» уже давно отстает от лидеров индустрии, - напоминает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Впрочем, в III квартале ритейлеру удалось обойти по динамике «Ленту», что уже можно считать позитивом. При этом основный драйвером расширения бизнеса по прежнему остается сеть дискаунтеров «Да!», тогда как сегмент гипермаркетов уже давно стагнирует. Впрочем, эта история не уникальна для "О'Кей". Сходные проблемы просматриваются и у «Ленты», а X5 уже пару лет назад начала сворачивать свою сеть гипермаркетов «Карусель». Возвращаясь к "О'Кей", по итогам III квартала доля дискаунтеров в структуре выручки составила 28,1%, тогда как в перспективе ритейлер планирует довести ее до 50%, а в IV квартале открыть еще 25 магазинов данного формата. С точки зрения инвестиционного кейса расписки «О'Кей» по-прежнему представляются нам малоинтересными. Плюс, как показала практика последних дивидендных выплат, интересы российских акционеров компанию, по всей видимости, интересуют мало».

· «ЛУКОЙЛ» решил поделиться прибылью с акционерами. Совет директоров компании принял решение рекомендовать направить часть нераспределённой прибыли за 2021 год в размере 372,069 млрд рублей на выплату дивидендов акционерам из расчёта 537 рублей на акцию. При текущей цене бумаги около 4680 рублей дивидендная доходность составляет более 11%, что превышает самые выгодные банковские депозиты.

· Рубль укреплял свои позиции в первой половине дня. В пятницу экспортёры уплачивают налог на прибыль. Соответственно, в дневные часы могло наблюдаться избыточное предложение валюты. Однако к вечеру эффект налогового периода сойдёт полностью на нет.

· ЦБ РФ уточнил свои краткосрочные прогнозы. Инфляция по итогам года может составить 12,0%-13,0%, а падение ВВП ограничится 3,0%-3,5%.

· Индекс доллара повышался в пределах 0,2%. Слабели евро и фунт стерлингов. Однако в паре с иеной вновь наблюдались самые сильные движения. Японская валюта теряла около 0,8% после того, как Банк Японии оставил ставку на уровне -0,1%, а также не стал менять какие-либо параметры по количественному смягчению, или валютным интервенциям. Соответственно, ждём в ближайшее время очередных волн давления на японскую валюту, так как конфигурация выкупа 10-летних бондов страны с одновременными валютными интервенциями способствует активному бегству капитала в более высокодоходные инструменты. Меж тем рост доходностей по американским казначейским обязательствам возобновился. По 10-летним бумагам он превышал 8 базисных пункта выше 4,01% по сравнению с 0,242% по аналогичным японским инструментам.

По состоянию на 15:55 мск:

· DXY - 110,815 (+0,33%),

· EUR-USD - $0,995 (-0,15%),

· GBP-USD - $1,1533 (-0,28%),

· USD-JPY - 147,79 (+1,01%),

· USD-RUB – 61,56 (-0,21%),

· EUR-RUB – 61,12 (-0,94%),

· CNY-RUB – 8,391 (-0,93%).

Инфляция во Франции, Германии и Италии продолжила ускоряться

· Европейские индексы торговались в минусе. Поводом для очередных распродаж является ситуация в Китае, где отмечается рост заболеваемости коронавирусом и расширение карантинных мер. Соответственно, под давлением бумаги компаний базовых материалов. Кроме того, на рынок продолжают оказывать давление слабые отчёты Microsoft, Alphabet и свежий репорт Amazon. Volkswagen терял более 2% капитализации. Производитель автомобилей сообщил о поставках на уровне слабее, чем до пандемии, а также ожидает поставки автомобилей в IV квартале на уровне прошлого года. Danone пошел иным путём, воспользовавшись инфляцией в качестве повода для повышения стоимости своей продукции. Как итог, компания ожидает более сильные результаты по итогам 2022 года, чем ранее.

· ВВП Франции вырос за III квартал на 0,2%. Однако инфляция в стране ускорилась за октябрь до 6,2% с 5,6% в сентябре. В Испании, напротив, инфляция замедлилась до 7,3% с 8,9%. В Германии ВВП вырос за III квартал на 0,3% при ожиданиях падения на 0,2%. Инфляция в Германии ускорилась до 10,4% с 10,0% в сентябре. Также отметим рост инфляции в Италии до 11,9% с 8,9% в сентябре. Оценка потребительского и делового доверия в еврозоне упала до 92,5 п. в октябре с 93,6 п. в сентябре. Индекс делового климата упал до 0,76 п. с 0,82 п. Соответственно, испанского падения цен может оказаться недостаточным явлением, чтобы компенсировать ускорение инфляции во Франции, Германии и Италии.

По состоянию на 15:55 мск:

· FTSE 100 - 7047,03 п. (-0,38%),

· DAX - 13158,24 п. (-0,40%),

· CAC 40 - 6245,03 п. (+0,02%).

Китайские карантины продолжают сдерживать нефтяные котировки

· Нефть сохранила утреннее уныние на фоне расширения карантинных мер в Китае. Впрочем, в PetroChina ожидают, что годовой прирост потребления проявит себя в IV квартале. Во всяком случае, в компании рассчитывают на очередные экономические стимулы.

· Впрочем, если в МВФ ждут роста китайской экономики на 3,2% в текущем году, что на 1,2 процентного пункта ниже июльского прогноза, то ситуация в экономиках США и Германии оказалось чуть лучше. Рост ВВП США в III квартале составил 2,6%, а германский ВВП неожиданно вырос за квартал на 0,3% при ожиданиях снижения на 0,2%. То есть статистика говорит о некоторой устойчивости спроса в крупнейших развитых экономиках. Плюс к этому над рынком нависают беспокойства, связанные с приближением европейского запрета на импорт российской нефти. Как минимум, удлинятся маршруты поставок, а также придётся конкурировать за нефть с Азией.

По состоянию на 15:55 мск:

· Brent - $94,06 (-1,03%),

· WTI - $86,82 (-1,15%),

· Алюминий - $2237,5 (-2,19%),

· Золото - $1646,3 (-1,16%),

· Никель - $22300 (-0,38%).

Цены личного потребления в США демонстрируют признаки стабилизации

· Базовые цены личного потребления в США ускорили рост в сентябре до 5,1% по сравнению с 4,9% в августе, но прогноз был на уровне 5,2%. Общий PCE остался на уровне 6,2%. Доходы физических лиц в США выросли за сентябрь на 0,4%, но расходы увеличились на 0,6%. До конца дня ещё выйдут индекс потребительского доверия от Университета Мичигана за октябрь, статистика незавершённых продаж домов, а также отчёт Baker Hughes по активным буровым.

· После выхода статистики фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,3% в Dow Jones до 0,65% в NASDAQ. Судя по всему, рынок будет игнорировать слабый отчёт и прогноз Amazon, сосредоточившись на позитиве Apple.

· Тем не менее, бумаги Amazon теряли до 11% в утренние часы. Накануне компания выдала прогноз продаж на IV квартал значительно ниже консенсуса аналитиков. Intel отчиталась лучше ожиданий, а также планирует сократить расходы в 2023 году на $3 млрд и уволить часть сотрудников. Также дорожали акции нефтяников Chevron и Exxon Mobil после сильной отчётности.