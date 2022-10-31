Россельхозбанк выступил организатором дебютного размещения облигаций ПАО «Селигдар» объемом 10 млрд рублей

27 октября 2022 года состоялся сбор заявок на дебютный выпуск облигаций ПАО «Селигдар» - одного из ведущих золотодобывающих холдингов России. Срок обращения выпуска составляет 3 года, купонный период 182 дня.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 11,28% годовых, что соответствует доходности к погашению 11,60%, а индикативный объем выпуска составлял 3 млрд руб. Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту снизить ставку купона более, чем на 0,4%, до 10,80%, и увеличить объем размещения более, чем в 3 раза, до 10 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

Техническое размещение и расчеты запланированы на 2 ноября 2022 года.

Россельхозбанк выступил организатором дебютного выпуска облигаций ПАО «Селигдар» совместно с другими крупнейшими российскими банками и инвестиционными компаниями.