«Открытие»: Отечественный рынок пока не решается перешагнуть сильную зону сопротивления

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Отечественный рынок пока не решается перешагнуть сильную зону сопротивления

· Российский рынок пока испытывает проблемы с преодолением зоны 50 и 100 дневных скользящих. Индекс МосБиржи лишь на 1 пункт перебил предыдущий максимум, поднявшись до 2185,6 п. Впрочем, идейной накачки торгов во вторник также почти нет, что определяет слабость покупателей. Продолжают снижаться сталевары на ожиданиях слабого спроса. Активность существенно снизилась. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил всего 13,3 млрд рублей по сравнению с 20,3 млрд рублей днём ранее.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2170,34 п. (+0,17%), а индекс РТС - 1114,89 п. (+0,29%).

· Лидерами среди индексных бумаг были VK Group, OZON Holdings, МТС, «Русгидро» и «НОВАТЭК». Самыми слабыми оказались TCS Group, ММК, «Детский Мир», НЛМК и «Интер РАО».

· Проблемы TCS Group связаны с новостями о том, что основатель компании Олег Тиньков решил отказаться от российского гражданства. На рынке сразу предположили, что это может стать предвестником того, что компании придётся провести ребрендинг, так как личный бренд Тинькова перестаёт быть актуальным.

· «Газпром» продолжает не радовать статистикой добычи и поставок. За 10 месяцев добыча упала на 18,6% до 344 млрд кубометров. Спрос на газ внутри страны сократился на 5,6%, или на 11,1 млрд кубометров. Поставки в страны дальнего зарубежья упали на 42,6% до 91,2 млрд кубометров. Растут лишь поставки в Китай. По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября в европейских ПХГ находится 68,6 млрд кубометров газа.

· Наб. совет «Московской Биржи» принял ожидаемое решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2021 года. Естественно, что в будущем этот вопрос вновь будет рассматриваться. Вероятно, что при нормализации ситуации пойдёт речь о выплате из нераспределённой прибыли за 2021 год и 2022 год. Акции «Московской Биржи» отреагировали незначительным снижением.

· «ЭНЕЛ Россия» сообщила, что неаудированная выручка за 9 месяцев по МСФО выросла на 3,4% до 36,3 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 23,1% до 6,9 млрд рублей. Меж тем был зафиксирован чистый убыток в размере 8,1 млрд рублей, но основной причиной этого является обесценивание активов. Чистый долг увеличился до 29,8 млрд рублей, что связано с продолжающейся реализацией инвестиционной программы.

· Вновь удивляет российский PMI в производственной сфере. В октябре он составил 50,7 п. Хотя в сентябре показатель был существенно выше на уровне 52,0 п. Тем не менее, индикатор указывает на сохраняющееся расширение деловой активности в обрабатывающих отраслях экономики РФ.

· Рубль укреплялся против евро и доллара, но слабел против юаня. Частично подобную динамику можно объяснить более высоким спросом импортёров на китайскую валюту. При этом сохранение положительного сальдо торгового баланса обеспечивает рубль устойчивым равновесием. Предстоящее решение ФРС вряд ли окажет какое-то существенное влияние на позиции рубля.

· Меж тем ЦБ РФ отмечает в своём информационно-аналитическом комментарии «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», что инфляционные ожидания населения в октябре оставались на уровнях выше летнего периода. Медианная оценка ожидаемой инфляции на год вперёд выросла до 12,8%. Наблюдаемая инфляция немного снизилась относительно сентября до 18,2%. Применительно к финансовому рынку эти данные говорят о росте инфляционных ожиданий, что является препятствием для дальнейшего снижения ставки регулятора.

· Доходности наиболее ликвидных облигаций снижались. По 10-летним обязательствам США доходность провалилась почти на 11 базисных пункта ниже 3,95%. По аналогичным германским на 9 базисных пункта ниже 2,06%. Данная динамика является реакцией на скромное повышение ставки Резервным Банком Австралии. Повышение на 25 базисных пункта может также говорить о том, что прочие регуляторы приближаются к крайним значениям ставки. Сам австралийский доллар весьма активно укреплялся против валюты США более чем на 0,9%.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY - 110,65 (-0,69%),

· EUR-USD - $0,9945 (+0,59%),

· GBP-USD - $1,1562 (+0,76%),

· USD-JPY - 147,07 (-1,06%),

· USD-RUB – 61,31 (-0,27%),

· EUR-RUB – 60,85 (-0,04%),

· CNY-RUB – 8,406 (+0,25%).

Китайские слухи взбудоражили европейские рынки

· Европейские индексы отреагировали на скромное повышение ставки Резервным Банком Австралии и на порцию слухов из Китая. Очередные слухи циркулируют в социальных сетях о том, что Китай может к марту пересмотреть своё отношение к политике нулевой терпимости к COVID-19. Естественно, что на это позитивно отреагировали акции люксовых производителей LVMH, Kering, Hermes. Впрочем, ничем эти слухи пока не подкрепляются, а моделирование новых коронавирусов в Бостоне и Лондоне с более смертельным потенциалом вовсе говорит о вероятности возвращения пандемии. Тем не менее, надежды выдвинули акции базовых материалов и нефтегазового сектора в лидеры дня.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7196,10 п. (+1,43%),

· DAX - 13418,91 п. (+1,25%),

· CAC 40 - 6369,19 п. (+1,63%).

Потенциальное смягчение китайской политики в отношении COVID-19 привело к росту сырьевых контрактов

· Слухи о грядущих изменениях в политике нулевой терпимости Китая к COVID-19 также позитивно отразились на сырьевых контрактах. В случае смягчения карантинных мер можно будет говорить о резком восстановлении потребления топлива, да и промышленность станет работать активней, потребляя металлы. Однако пока мы не можем найти никакого официального подтверждения данных слухов, даже в азиатской прессе. Поэтому стоит с осторожностью отнестись к случившемуся спекулятивному всплеску.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $94,63 (+1,96%),

· WTI - $87,16 (+2,06%),

· Алюминий - $2267,5 (+2,05%),

· Золото - $1658,1 (+1,06%),

· Никель - $22780 (+4,45%).

Американский рынок рассчитывает на скорое завершение цикла ужесточения политики ФРС

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,6% в Dow Jones до 1,25% в NASDAQ. Положительному старту способствует, как мягкое решение Резервного Банка Австралии, так и потенциальные изменения в политике Китая в отношении COVID-19. Последнее предполагает улучшение в сфере китайского спроса, а решение РБА намекает на то, что центральные банки могут повысить порог терпимости высокой инфляции, дабы не становиться первопричиной глубокого экономического спада.

· Акции производителя медицинского оборудования и фармацевтики Abiomed подскочили на 50% на новостях о том, что её покупает Johnson & Johnson за $16,6 млрд. Pfizer отчиталась лучше ожиданий благодаря своим старым препаратам, которые помогли компенсировать снижение выручки от продукции, связанной с коронавирусной пандемией. Жертвами сильного доллара стали Eli Lilly и Goodyear Tire. Отчётность нельзя назвать особенно слабой, но компании говорят о негативном влиянии доллара и снижают свои ожидания.

· До конца дня выйдут статистические отчёты по деловой активности в промышленности США от S&P Global и схожий отчёт ISM в производственной сфере.