«Открытие»: Падать не хотим, но продолжать рост боимся

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции подешевели по итогам торгов в среду, 2 ноября. Индекс МосБиржи ушел в красную зону чисто символически. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля снизился более значительно.

На 19:00 мск:

· Индекс МосБиржи — 2 173,84 п. (-0,02%), с нач. года -42,6%

· Индекс РТС — 1 108,69 п. (-0,85%), с нач. года -30,5%

Российский рынок продолжает на этой неделе торговлю по принципу «падать не желаем, но расти перед длинными выходными боимся». Третий день подряд мы видим в течение сессии активную атаку сопротивления 2180-2185 п. по индексу МосБиржи, а затем коррекцию к вечеру. Среда не стала исключением.

Внешний фон не предлагал существенной поддержки для оптимистичных настроений. Акции в США и Европе торговались в красной зоне перед объявлением решения по ставкам ФРС. Нефть и промышленные металлы в Лондоне (за исключением алюминия) дорожали.

Внешний фон. Рынки ждут решения ФРС по ставкам

Отмечаем, что после октябрьского роста рублевый индекс отказывается снижаться и плотно проторговывает ключевую область сопротивления в виде текущих значений 50-дневной и 100-дневной скользящих средних линий. Это укрепляет наши надежды на позитивный ноябрь и потенциал роста до 2300 п. по индексу МосБиржи.

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 10,0 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,6 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 3,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).

Главные новости

· Украина гарантировала неиспользование гуманитарного судоходного коридора в Черном море для атак на Черноморский флот, и поэтому Россия возобновляет участие в "зерновой сделке", заявил президент РФ Владимир Путин.

· Московская биржа опубликовала итоги торгов в октябре 2022 года. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре составил 71,7 трлн рублей (74,3 трлн рублей в сентябре 2022 года. Объем торгов на фондовом рынке в октябре составил 1 953,6 млрд рублей (-22% м/м). Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 1 008,3 млрд рублей (-31%). Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 945,3 млрд рублей (-9% м/м). Объем торгов на срочном рынке достиг 3,6 трлн рублей (-23% м/м). Объем торгов на валютном рынке составил 14,9 трлн рублей (-23,6% м/м). Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) составил 10,7 млрд рублей (-18% м/м).

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 4 выросли и 6 снизились по итогам дня.

Аутсайдером дня стал индекс «Потребительского сектора» (-1,1%). Только бумаги «Инарктики» завершили день в плюсе. Совет директоров компании накануне рекомендовал акционерам утвердить по итогам 9 месяцев 2022 г. дивиденды в размере 15 рублей на акцию. 18 декабря — дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов. Чтобы получить дивиденды, необходимо стать акционером компании до 14 декабря.

Остальные представители сектора закрылись в минусе. В лидерах снижения бумаги «М.видео». Оборот розничной торговли в России в сентябре 2022 года сократился на 9,8% по сравнению с показателем за сентябрь 2021 года, сообщил Росстат. По сравнению с динамикой за август (-8,8% год к году) снижение оборота розничной торговли ускорилось. Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в III квартале 2022 года составило 3,4% в годовом сравнении. Потребительский сектор вряд ли может порадоваться такой статистике. Цифры оказывают давление на ритейлеров.

Лидером роста стал индекс «Химии и нефтехимии» (+2,9%). Только обыкновенные акции «Оргсинтеза» подешевели по итогам основной сессии (-0,1%). В лидерах роста были акции «ФосАгро» и «Куйбышевазота».

Из 40 акций индекса МосБиржи 12 подорожали и 28 подешевели.

66,7 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 45,2 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 35,7 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

· Акции «ФосАгро» в лидерах среди индексных бумаг без видимых на то причин. Здесь может быть идея об объявлении дивидендов по мотивам сегодняшнего объявления дивидендов от «Лукойла». Также может быть идея закулисных слухов о возвращении России к сделке по вывозу украинского зерна (сделка была приостановлена в выходные), что, как компромисс со стороны Запада может подразумевать по-прежнему открытые западные рынки для российских удобрений. В любом случае котировки росли с целью закрыть сентябрьский дивидендный гэп. Мы оцениваем эту задачу позитивно. У нас есть идея в акциях «ФосАгро», цель 8300 руб. Поэтому на горизонте года мы видим куда более существенный потенциал для бумаги, нежели закрытие дивидендного разрыва.

· Акционеры ряда МРСК на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев. Мы допускаем, что компании выплатят только промежуточные дивиденды, которые будут близки к половине прибыли за год. По нашим оценкам, дивидендная доходность по акциям «Россети Центра и Приволжье» (ориентировочная дивидендная доходность 16%), «Россети Центр» (13%), МРСК Урала (13%), МОЭСК (12%) получается двузначной по текущим котировкам. Мы полагаем, что в ближайшее время данные акции могут показать динамику лучше рынка.

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Валютный рынок

Рубль подешевел в среду против доллара, евро и юаня.

· Торговый объем в паре доллар/рубль составил 68,5 млрд рублей по сравнению с 78,2 млрд рублей в предыдущий торговый день.

· Торговый объем в паре евро/рубль составил 35 млрд рублей против 31 млрд рублей в предыдущий день.

· Торговый объем в паре юань/рубль составил 59,6 млрд рублей против 51,4 млрд рублей в предыдущий день.

Как и ожидалось, рубль сохраняет 13-дневный диапазон в паре с долларом между 61 и 62 рублями за единицу американской валюты. При этом евро те же 13 дней подряд заключен в диапазон шириной 200 копеек между 60 и 62 рубля за единую валюту.

Итоги заседания ФРС (вечером в среду) должны принести волатильность на международный валютный рынок. Они же могут способствовать расширению торговых коридоров в парах доллара и евро с рублем. Тем не менее для направленной динамики по-прежнему не хватает драйвера. Как подчеркивали ранее, ожидаем, что курсы USDRUB и EURRUB сменят текущие узкие диапазоны на более широкие коридоры.

На 19:10 мск:

· EUR/USD — 0,9867 (-0,10%), с начала года -13,2%

· GBP/USD — 1,1457 (-0,24%), с начала года -15,3%

· USD/JPY — 147,13 (-0,77%), с начала года +27,9%

· Индекс доллара — 111,444 (-0,03%), с начала года +16,5%

· USD/RUB (Мосбиржа) — 61,8 (+0,92%), с начала года -17,8%

· EUR/RUB (Мосбиржа) — 61,12 (+0,63%), с начала года -28,5%