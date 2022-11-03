Комментарии «Открытие»: Ужесточение от ФРС и коронавирусные проблемы Китая формируют негативную повестку дня Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ужесточение от ФРС и коронавирусные проблемы Китая формируют негативную повестку дня Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. ФРС повысила ставку и заявляет о том, что пока рано говорить о паузе. В Китае власти отрицают планы смягчения политики нулевой терпимости к коронавирусу. Более того, заболеваемость COVID-19 выросла в КНР за неделю более чем в два раза. Нефть удерживает свои позиции на фоне проблем с поставками. В остальном, внешний фон безусловно негативный и это создаёт предпосылки для снижения рынков в четверг. Российские акции вряд ли будут положительным исключением. Тем более, что впереди длинные выходные. Поэтому отечественные участники торгов предпочтут занять позицию продавцов, или бездействия. Рубль также может немного ослабнуть на фоне низкого спроса со стороны импортёров. Сильная зона сопротивления препятствует росту российского рынка Российский рынок застрял в зоне сопротивления без ярких поводов для продолжения роста. Впрочем, таким поводом может стать нефть, если в ближайшее время попытается преодолеть уровень в $100 за баррель Brent. Пока корпоративных новостей и прочих событий не хватает, чтобы индекс МосБиржи вернулся в диапазон между 100 дневной и 200 дневной скользящими. Активность была вновь низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 22,031 млрд рублей по сравнению с 21,732 млрд рублей днём ранее.

По итогам торгов 2 ноября индекс МосБиржи - 2173,84 п. (-0,02%), а индекс РТС - 1108,69 п. (-0,85%). Лидеры роста на 23:50 мск: ФосАгро ао 6 507 3,07% РусГидро 0,78 1,06% Роснефть 333,7 0,41% ПИК ао 609,5 0,28% Татнфт 3ап 370,6 0,16% Лидеры снижения на 23:50 мск: Polymetal 283,2 -4,19% Транснф ап 91 800 -4,13% VK-гдр 449,6 -4,1% РУСАЛ ао 35,38 -3,65% OZON-адр 1 341,5 -3,04% 6 отраслевых индексов завершили день в минусе, а 4 показали рост. Наиболее сильное повышение было в секторе химии и нефтехимии (+2,91%) благодаря повышению акций «ФосАгро». Самым слабым оказался сектор потребления (-1,08%), где бумаги X5 Retail Group потеряли почти 2%.

Индекс МосБиржи смог показать лишь одно достижение, закрыв день чуть выше 50-дневной скользящей около 2173 п. 100-дневная находится незначительно выше около 2188 п. Однако дальнейшее пространство пока пугает локальных инвесторов, так как 200-дневная уже располагается около 2547 п. Соответственно, для уверенного преодоления зоны сопротивления требуются яркие поводы, которых пока не наблюдается. Возможно, что таковым станут промежуточные выборы в США, которые пройдут 8 ноября. Предварительные опросы предсказывают демократам «большой» провал. Меж тем в республиканской партии больше склонны к фокусу внимания на внутренние проблемы, а также имеют несколько иной подход к текущей международной повестке. В любом случае, обе партии блюдут интересы США, но политика во вне может заметно отличаться.

Также отметим сохранение стратегии «коротких перебежек». Вчерашние лидеры становятся аутсайдерами, а слабые возвращаются в число лидеров без особых на то причин. По большому счёту, рынок торгует короткими отрезками уже несколько месяцев, фиксируя прибыль при первом удобном случае.

Совет директоров «ЛУКОЙЛ» вновь радует инвесторов рекомендацией выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев текущего года в размере 256 рублей на акцию. Дата закрытия реестра предложена на 21 декабря. С учётом прежней рекомендации выплатить дивиденды из нераспределённой прибыли прошлого года общие выплаты в ближайшее время составят 793 рублей на бумагу, что даёт перспективную доходность выше 16%, что явно больше текущих банковских депозитов. Акции отреагировали слабо, повышаясь на четверть процента. Если же учитывать финальные выплаты за 2022 год, то дивидендная доходность становится ещё более впечатляющей. «Кроме того, мы ожидаем, что общий дивиденд за 2022 г. составит 752 руб./акция, - полагает Алексей Кокин, эксперт «Открытие Research», главный аналитик «Открытие Инвестиции», нефтегазовый сектор. - Обновленный прогноз финального дивиденда за 2022 г. – 496 руб./акция с доходностью 10,5%, вероятная отсечка – в июне-июле 2023 года».

Бумаги Polymetal теряли более 1,3%. Производство золота за 9 месяцев сократилось на 2% до 1,014 млн унций. Однако в III квартале показатель повысился на 7% до 427 тыс. унций. Производство серебра за этот период упало на 1% до 13,8 млн унций. Однако в III квартале рост уже 10% в годовом выражении до 5 млн унций. В конце III квартала в полной мере возобновились экспортные продажи, что позволяет рассчитывать устранить разрыв между производством и продажами до конца года. Polymetal подтвердил план производства до конца года в объёме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте, а также ждёт стабильного производства на этом уровне в течение ближайших двух лет. Видимо, рынку всё же не нравится стабильность объёмов выпуска.

Общим негативом для акций золотодобывающих компаний стало очередное британское разъяснение по поводу запрета импорта российского золота. К ввозу разрешены лишь личные изделия, а под ограничения попадает даже золото, переработанное третьими сторонами. Соответственно, британский рынок ещё больше закрылся от российского золота, но рынки Китая и Индии кратно больше, если говорить о физическом спросе.

Акции «ФосАгро» в лидерах среди индексных бумаг без видимых на то причин. Здесь может быть идея об объявлении дивидендов по мотивам сегодняшнего объявления дивидендов от «Лукойла». Также может быть идея закулисных слухов о возвращении России к сделке по вывозу украинского зерна (сделка была приостановлена в выходные), что, как компромисс со стороны Запада может подразумевать по-прежнему открытые западные рынки для российских удобрений. В любом случае котировки росли с целью закрыть сентябрьский дивидендный гэп. Мы оцениваем эту задачу позитивно. У нас есть идея в акциях «ФосАгро», цель 8300 руб. Поэтому на горизонте года мы видим куда более существенный потенциал для бумаги, нежели закрытие дивидендного разрыва.

Московская биржа опубликовала итоги торгов в октябре 2022 года. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре составил 71,7 трлн рублей (74,3 трлн рублей в сентябре 2022 года. Объем торгов на фондовом рынке в октябре составил 1 953,6 млрд рублей (-22% м/м). Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 1 008,3 млрд рублей (-31%). Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 945,3 млрд рублей (-9% м/м). Объем торгов на срочном рынке достиг 3,6 трлн рублей (-23% м/м). Объем торгов на валютном рынке составил 14,9 трлн рублей (-23,6% м/м). Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) составил 10,7 млрд рублей (-18% м/м).

Рубль ослаб относительно трёх основных конкурентов, но торговля последние две недели идёт в узком диапазоне. По доллару это 61,0-62,0 рублей. Пока торговый баланс остаётся сильным, а движение капитала ограничено, курс рубля будет предпринимать попытки укрепления, но, в целом, будет оставаться вблизи текущих значений.

На Forex вечер оказался весьма волатильным. ФРС, как и ожидалось, повысила ставку на 75 базисных пункта до 3,75%-4,00%. В сопроводительном заявлении также было сказано о том, что будущие решения будут определяться поступающими данными и ситуацией на финансовых рынках. Многие восприняли эти слова в качестве сигнала о смягчении позиции по агрессивному повышению ставки. Индексы США пошли вверх, доллар начал слабеть, а доходность по казначейским обязательствам США резко упала. Однако председатель Джером Пауэлл расставил всё по полочкам. «Борьба с инфляцией ещё далека от завершения», - заявил он. На рынках совершился крутой разворот, который привёл к падению индексов, укреплению доллара и росту доходностей казначейских обязательств. Если на пике оптимизма доходность по 10-летним обязательствам падала ниже 3,95%, то к вечеру она поднялась выше 4,09%. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 111,987 (+0,56%),

EUR-USD - $0,9818 (-0,68%),

GBP-USD - $1,1391 (-0,8%),

USD-JPY - 147,93 (-0,26%),

USD-RUB – 61,80 (+0,92%),

EUR-RUB – 61,10 (+0,63%),

CNY-RUB – 8,414 (+0,2%). Председатель ФРС считает борьбу с инфляцией далеко не законченной Американский рынок завершил торги среды в глубоком минусе, хотя по факту решения ФРС была предпринята попытка усиления роста. Однако слова об ориентировки на поступающие данные в итоговом заявлении приобрели совершенно иной смысл в интерпретации председателя Джерома Пауэлла. «У нас всё ещё долгий путь впереди, а поступившие с последнего заседания данные говорят о том, что максимальные ставки будут выше, чем предполагалось ранее», - заявил Пауэлл. Он также сообщил, что сейчас было бы преждевременно говорить о какой-либо паузе в цикле ужесточения. На этом фоне рыночные ожидания максимальной ставки сдвинулись со значений около 4,5%-4,6% в область выше 5,0%. Если же поступающие данные продолжат указывать на рост инфляции и сильный рынок труда, то нельзя исключать нового обвала на рынке. Собственно, статистика ADP Services показала, что в октябре частный сектор экономики США создал 239 тыс. новых рабочих мест при ожиданиях 190-200 тыс.

Из отдельных корпоративных историй выделим рост бумаг Boeing более чем на 2,4%. Финансовый директор компании Брайан Уэст заявил, что компания планирует получить до $3-$5 млрд свободного денежного потока в следующем году, а до 2026 года точно не будет нуждаться в дополнительном финансировании.

Динамика по секторам: Consumer Discretionary -3,79%, Technology -3,47%, Communication Services -3,04%, Real Estate -2,62%, Materials -2,57%, Energy -2,25%, Industrials -1,76%, Consumer Staples -1,73%, Health -1,69%, Financials -1,28%, Utilities -1,02%. По итогам торгов: DJIA - 32147,76 п. (-1,55%),

S&P 500 - 3759,69 п. (-2,50%),

NASDAQ - 10524,80 п. (-3,36%). Политика нулевой терпимости в отношении COVID-19 в Китае сохранится История со слухами в отношении послаблений китайской политики нулевой терпимости к распространению COVID-19 закончена. Китайская национальная комиссия здравоохранения опубликовала заявление, согласно которому данный принцип управления сохранится. Впрочем, документ говорит о том, что подход будет более гибкий с укороченными периодами карантина для ограниченных территориальных образований. Впрочем, вопрос ограниченных пространств это лишь фигура речи. Производитель электромобилей NIO объявил об остановке производства в городе Хэфэй. Оператор ресторанов KFC и Pizza Hot Yum China также сообщил о временном закрытии, или ограничениях работы более чем в 1000 точек. 2 ноября в Китае было зарегистрировано более 3,2 тыс. новых случаев коронавируса, что является максимумом с августа текущего года. В Гонконге финансовый регулятор автоматически повысил ставку вслед за ФРС, что оказало дополнительное давление на фондовый рынок. И, наконец, индекс деловой активности в сфере услуг КНР от Caixin упал в октябре до 48,4 п. с 49,2 п. в сентябре при ожиданиях 49,4 п. Торги в Японии не проводились в связи с праздником Дня Культуры. По состоянию на 8:35 мск: Hang Seng - 15416,15 п. (-2,60%),

Shanghai Composite - 2991,92 п. (-0,38%). Нефть ориентируется на проблемы с поставками вместо текущего спроса Нефть незначительно дешевела, но, в целом, сохраняла свои достигнутые позиции. Китайский спрос пока не оказывает сильное давление, так как проблемы существуют с запасами и реальными поставками. Венесуэла в октябре сократила экспорт нефти на четверть относительно сентября. В России добыча на 0,6 млн бар. ниже квоты ОПЕК+ из-за проблем с логистикой поставок. Уже через месяц Европа официально откажется от закупки российской нефти, что ещё больше осложнит работу рынка. В США динамика запасов указывает на постоянное их сокращение, но даже добыча начала снижаться, игнорируя высокие цены и постоянные призывы и угрозы из Белого дома.

Согласно данным Минэнерго США, на неделе до 28 октября коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,115 млн бар. при ожиданиях снижения на 0,8 млн бар. Запасы бензина упали на 1,257 млн бар. Запасы дистиллятов увеличились на 427 тыс. бар. Стратегические резервы упали ниже 400 млн бар. впервые в истории, а производство в США сократилось за неделю на 0,1 млн бар. до 11,9 млн бар. То есть высокие цены пока не являются мотивацией для того, чтобы нефтяники США наращивали инвестиционные расходы. По состоянию на 8:55 мск: Brent - $95,91 (-0,26%),

WTI - $89,64 (-0,40%),

Алюминий - $2263 (+0,53%),

Золото - $1639,4 (-0,64%). info4

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