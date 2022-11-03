«Открытие»: Отечественные акции отвернулись от зоны сопротивления

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Отечественные акции отвернулись от зоны сопротивления

· Российский рынок снижался в первой половине дня. Движению вниз способствовали как внешний фон, так и собственные факторы. В частности, безуспешные попытки пройти зону сопротивления, представленную 50- и 100-дневными скользящими, привели к тому, что импульс на рост был утерян. Впереди длинные выходные, что также стимулирует выход из риска. Активность на продажах выросла. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 16,3 млрд рублей к середине дня по сравнению с 13,2 млрд рублей днём ранее.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2143,96 п. (-1,37%), а индекс РТС - 1089,48 п. (-1,73%).

· Лидерами среди индексных бумаг были НЛМК, «Татнефть», ММК, «Алроса» и привилегированные «Сургутнефтегаз». Самыми слабыми оказались привилегированные «Транснефть», GlobalTrans, N+ Group, Fix Price и МКБ.

· Весьма слабо смотрелся финансовый сектор, который терял около 1,7%. По данным Национального Бюро кредитных историй, объём выданных в январе-сентябре потребительских кредитов упал в годовом выражении на 41,3% и составил 1,95 трлн рублей. В пятерке лидеров по регионам Москва, Московская Область, Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край. Подобная динамика выдачи кредитов это явный негатив для банковской системы.

· Акции «Московской Биржи» были среди растущих бумаг финансового сектора. Чистая прибыль в III квартале увеличилась на 29,3% до 8714,8 млн рублей. При этом комиссионные доходы упали на 14,3% до 8927,9 млн рублей. Операционные расходы выросли на 8,8%. Тем не менее, показатель EBITDA поднялся на 27,5% до 11906,1 млн рублей. «Несмотря на снижение комиссионных доходов, «Московская биржа» добилась сильного роста показателя EBITDA и чистой прибыли, - отмечает Алексей Корнилов, CFA, эксперт «Открытие Research, главный аналитик «Открытие Инвестиции», рынок акций. - Полагаем, что это произошло за счет сокращения расходов и роста процентных доходов, однако данная информация к настоящему моменту не была раскрыта».

· Присутствие бумаг «Татнефти» среди лидеров дня можно объяснить достаточно сильным отчётом, опубликованном накануне, и дивидендными надеждами. Компания продолжает раскрывать промежуточную отчетность по РСБУ и МСФО и придерживаться дивидендной политики. Дивидендная доходность по АП на ближайшие 12 месяцев, по нашему прогнозу, – около 13%. В среднесрочной перспективе мы прогнозируем рост выплат до 75% чистой прибыли по МСФО. При этом можно добавить, что в дивидендах компании заинтересован основной акционер, представленный правительством Татарстана. Соответственно вероятность сюрпризов в виде отмены дивидендных выплат достаточно низкая.

· Бумаги «Яндекс» почти не отреагировали на отчётность компании. Чистая прибыль в III квартале составила 45,5 млрд рублей по сравнению с убытком 3,9 млрд рублей год назад. Общая выручка увеличилась на 46% до 133 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA увеличился в 3,5 раза до 20 млрд рублей. Впрочем, в сравнении с II кварталом показатель упал на 23%. Данное обстоятельство «Яндекс» объясняет возвращением к инвестициям по ряду направлений, а также расходы на уровне 5 млрд рублей на денежные выплаты сотрудникам, компенсирующие потерю невозможных к реализации опционов. «Яндекс» планирует начать более активно инвестировать в различные проекты. Отметим, что в II квартале компания говорила о воздержании от вложений в новые проекты на фоне неопределённости. Соответственно, изменение в инвестиционной политики обещает дальнейший активный рост бизнеса.

· Российский индекс деловой активности в сфере услуг упал в октябре до 43,7 п. С 51,1 п. В сентябре.

· Рубль незначительно слабел относительно доллара США, но существенно укреплялся против евро. По сути, это отражает ситуацию, которая сложилась после закрытия валютных торгов накануне. Заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла напугали рынки более высокими ставками, чем это предполагалось ранее. Тем не менее, реакция рубля против доллара заметно скромнее, чем у других валют благодаря сильному торговому балансу. Тем не менее, наши предположения о расширении торгового диапазона в ноябре начали оправдываться. Поэтому на ближайшее время мы допускаем движение в сторону 63,0 за доллар, где экспортёры могут повысить активность.

· Доллар продолжил укреплять свои позиции на Forex. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам выросла ещё на 8 базисных пунктов выше 4,18%. Потери более 1% наблюдались у британского фунта стерлингов, австралийского и новозеландского долларов, а также швейцарского франка. Отметим, что текущая доходность по 10-летним обязательствам Великобритании не превышает 3,5%. Соответственно, рост разрыва доходности с американскими аналогами играет против фунта стерлингов. Впрочем, решение Банка Англии может изменить эту ситуацию.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 112,75 (+1,37%),

· EUR-USD - $0,9761 (-0,6%),

· GBP-USD - $1,1235 (-1,39%),

· USD-JPY - 148,23 (+0,31%),

· USD-RUB – 61,96 (+0,26%),

· EUR-RUB – 60,35 (-1,26%),

· CNY-RUB – 8,394 (-0,24%).

Банк Англии предостерегает от ожиданий слишком жесткой денежной политики

· Европейские индексы предсказуемо снижались, реагируя на предупреждение председателя ФРС Джерома Пауэлла о более высокой ставке, чем предполагалось ранее. Попытки роста прослеживались лишь в банковском секторе, который выигрывает от высоких ставок, так как может получать более весомую отдачу от инвестиций в облигации. Меж тем BMW предупреждает, что высокая инфляция и рост ставок начнут негативно сказываться на продажах автомобилей в ближайшие месяцы. Германский газовый импортёр Uniper сообщил об убытке в размере 40 млрд евро из-за высоких закупочных цен и разрыва отношений с «Газпромом».

· Банк Англии, как и ожидалось, повысил ставку на 75 базисных пункта до 3,0%. Однако это не помогло британскому фунту, который лишь усилил своё падение против доллара США. Вероятно, что рынок всё же ждал более решительных шагов, но перед британским регулятором стоит задача не допустить очередного обвала на рынке облигаций с неприятными последствиями в виде роста стоимости более четверти ипотечных кредитов в стране, которые предполагают плавающую ставку. Поэтому в заявлении регулятора говорится о том, что «пик ставки будет ниже, чем предполагает рынок».

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7111,51 п. (-0,46%),

· DAX - 13103,94 п. (-1,15%),

· CAC 40 - 6228,41 п. (-0,77%).

ОПЕК сократила добычу уже в октябре

· Нефть дешевела под давлением крепкого доллара. Кроме того, китайские власти ввели недельный карантин в районе завода Foxconn в Чжэнчжоу. Производитель электромобилей NIO также заявил о карантине на двух своих заводах. Однако падение спроса весьма активно компенсируется сокращением предложения.

· Страны ОПЕК сократили производство в октябре на 20 тыс. бар. в день по сравнению с сентябрём до 29,71 млн бар. в сутки. Объёмы производства были на 1,36 млн бар. в день ниже, чем это установлено квотами ОПЕК+. В ноябре квоты на добычу участников соглашения сократятся на 2 млн бар. в сутки по квотам, но в реальном выражении сокращение может составить 1,0-1,1 млн бар. в день. Благодаря этому нефть удерживается от активного снижения по факту более жёсткой риторики ФРС.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $95,36 (-0,83%),

· WTI - $89,05 (-1,06%),

· Алюминий - $2230,5 (-0,91%),

· Золото - $1626 (-1,45%),

· Никель - $23465 (-2,82%).

Американский рынок готов продолжить снижение на фоне роста доходностей облигаций

· Отрицательное сальдо торгового баланса США выросло в сентябре до $73,3 млрд с $65,7 млрд в августе, Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось за прошлую неделю до 217 тыс. с 218 тыс. Таким образом, подтверждаются слова председателя Джерома Пауэлла о том, что рынок труда остаётся крайне сильным.

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение в начале дня от 0,6% в Dow Jones до 1,0% в NASDAQ. Рост доходностей по облигациям наиболее негативно отражается на акциях сектора информационных технологий. Впрочем, если вспомнить заявление BMW, то в ситуации падения продаж из-за роста ставок и инфляции могут также оказаться автомобилестроители США.

· Впрочем, например, в Restaurant Brands рост сравнимых продаж в прошедшем квартале оказался на уровне 14%. Производитель спортивных тренажёров Peloton, напротив отчитался о более крупных убытках и падении выручки, что привело его акции к падению на 18%. Уход пандемии COVID-19 негативно сказался на прибыли Moderna, которая ожидает дальнейшее падение выручки. Бумаги Qualcomm теряли более 8% на фоне прогнозов компании дальнейшего падения спроса на новые умные телефоны. Онлайн аукцион eBay обнаружил рост своих акций более чем на 6% после отчёта лучше ожиданий. Пользователи увеличили покупки восстановленной техники и люксовых товаров.