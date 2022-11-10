«Открытие»: Индекс МосБиржи тестирует поддержку для возобновления роста

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Индекс МосБиржи тестирует поддержку для возобновления роста

· Российский рынок снижался в первой половине дня. Внешний фон явно не способствовал продолжению роста. В Китае растёт заболеваемость коронавирусом, а вслед за этим вводятся всё новые карантинные меры. Нефть под давлением на фоне статистики существенного роста коммерческих запасов в США. Предварительные итоги промежуточных выборов в американский Конгресс пока не отдают однозначного предпочтения республиканцам, хотя сами выборы проходят с многочисленными сбоями и скандалами. Впрочем, поток важных для рынка корпоративных новостей также скуден. Акции «Детского Мира» нашли в себе силы воздержаться от обвала третий день подряд и даже пытались оказаться среди лидеров дня. Активность заметно снизилась. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 16,4 млрд рублей к середине дня по сравнению с 23,5 млрд рублей днём ранее.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2190,08 п. (-0,78%), а индекс РТС - 1128,85 п. (-1,24%).

· Лидерами среди индексных бумаг были Polymetal, «Детский мир», VK Group, «Полюс» и «Алроса». Самыми слабыми оказались «Северсталь», НЛМК, ММК, АФК «Система» и «Сургутнефтегаз».

· Акции «НОВАТЭК» теряли более 1% на новостях об одобрении повышения налога на прибыль для поставщиков СПГ. Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому ставка налога на прибыль для экспортёров СПГ будет повышена до 34%. Текущая ставка равняется 20%. Зачисление налога происходит на паритетной основе для федерального и местного бюджетов, если только власти субъекта РФ не решат её снизить.

· Российские инвесторы получили новости о расширении возможности торговли опционами. Московская Биржа с 9 ноября начинает торги расчётными опционами на срочном рынке. Инвесторам доступны опционы на 21 наиболее ликвидную бумагу. Среди них: «Алроса», «Северсталь», X5 Retail, «Газпром», «Интер РАО», «ЛУКОЙЛ», ММК, «Мечел», «НОВАТЭК», OZON Holdings, ГК «ПИК», «Полюс», Polymetal, обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, ГК «Самолёт», «Сургутнефтегаз», TCS Group, VK Company, ВТБ и «Яндекс». На наш взгляд, это крайне полезные нововведения на Московской Бирже, что позволит реализовывать различные стратегии хеджирования своих позиций во времена повышенной волатильности. Инвесторам доступны две серии опционов с исполнением через одну и две недели. Опционы на акции являются расчетными и имеют европейский тип, что означает исполнение контрактов в последний день обращения без возможности досрочной экспирации. При покупке опциона уплачивается премия, при этом отсутствуют ежедневная переоценка и начисление или списание вариационной маржи.

· Немного о скучных вещах технического анализа. После роста в понедельник индекс МосБиржи оказался в диапазоне между 100-дневной скользящей около 2181,1 п. и 200-дневной скользящей около 2516,6 п. Логика технического анализа утверждает, что индекс должен продолжить своё восхождение, но оно будет неполноценным без тестирования поддержки на уровне 100-дневной скользящей на предмет подлинного пробоя. Соответственно, попытки продавить линию поддержки могут предприниматься несколько раз. Закрытие ниже этой линии подразумевает движение в сторону 50-дневной скользящей, которая располагается около 2165,9 п. Если же и линия поддержки 50-дневной скользящей не устоит, то нас ждёт новая волна падения. Напротив, если индекс МосБиржи сможет на дневном графике удержаться выше этих поддержек, то рост будет возобновлен. К 14:30 мск в среду индекс МосБиржи уже постучался в первую поддержку.

· Рубль слабел на неблагоприятном внешнем фоне. Проблемы китайской экономики угрожают внешней выручки многих российских компаний, а через это поступлениям валюты. Кроме того, достигнутые накануне уровни могут быть интересны организациям, которые занимаются параллельным и прямым импортом. Также можно говорить о негативном влиянии неопределённости результатов промежуточных выборов в США. В случае очередной победы демократов можно ожидать очередной волны давления на РФ.

· Доллар незначительно укреплялся на Forex. Впрочем, настоящая волатильность начнётся после того, как будет подсчитано достаточное количество голосов в США. Однако и этого будет ещё мало для определённости, поскольку 45 млн почтовых голосований создают поле для разночтений результатов опросов на выходе с участков. До выборов победа однозначно отдавалась более строгим в бюджетном смысле республиканцам, но вероятность сохранения демократами большинства остаётся. Соответственно, в данном случае огромный бюджетный дефицит продолжит становиться ещё более огромным, что в перспективе будет действовать разрушительно на доллар.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY - 109,752 (+0,19%),

· EUR-USD - $1,0056 (-0,16%),

· GBP-USD - $1,1461 (-0,66%),

· USD-JPY - 145,68 (+0,03%),

· USD-RUB – 61,11 (+0,20%),

· EUR-RUB – 61,27 (+0,53%),

· CNY-RUB – 8,404 (+0,38%).

Европейские розничные компании продолжают сигнализировать о падении потребительской активности

· Европейские индексы находились под давлением. Американская неопределённость накладывается на негативные новости из Китая, где новая волна коронавируса может привести к массовым карантинам и резкому падению спроса на европейский экспорт. Германский Commerzbank отчитался о падении прибыли на 52%, что привело к падению акций более чем на 5%. Голландский ABN Amro, напротив, удвоил прибыль, что уже положительно сказалось на акциях. Бумаги розничной сети Marks & Spencer теряли более 3% на фоне предупреждений компании об изменении поведения потребителей в сторону более экономного на фоне высокой инфляции. В прессу также попала информация о том, что германское министерство экономики планирует изымать налог на сверх прибыль с производителей электричества с ноября, даже если данное решение будет одобрено позже.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7288,84 п. (-0,24%),

· DAX - 13619,90 п. (-0,50%),

· CAC 40 - 6425,60 п. (-0,25%).

Китайские карантины могут негативно сказаться на нефтяном спросе

· Нефть оставалась под давлением. Комбинации расширения карантинных мер в Китае на фоне максимального числа заболевших с 30 апреля и роста американских запасов оказалось достаточно, чтобы сломать растущий тренд. Впрочем, официальные данные от Минэнерго США могут вновь показать падение стратегических запасов, за счёт которых пополнялись коммерческие. Поэтому данные API по росту коммерческих запасов почти на 5,6 млн бар. за прошлую неделю не стоит воспринимать слишком серьезно. Во всяком случае, запасы дистиллятов вновь упали и достигли самого низкого значения на ноябрь за всё время ведения статистики. Поэтому отчёт Минэнерго в 18:30 мск может радикально поменять ситуацию на рынке.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $94,66 (-0,73%),

· WTI - $88,2 (-0,80%),

· Алюминий - $2342 (-1,26%),

· Золото - $1712,7 (-0,19%),

· Никель - $24130 (+0,49%).

Неопределённость результатов выборов пугает американский рынок

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка в начале дня в пределах 0,4%. Чем больше голосов подсчитано на американских промежуточных выборах, тем яснее становится, что никаких политических и экономических изменений не предвидится. Демократы, судя по всему, сохранят за собой сенат и даже могут сохранить большинство в палате представителей, если 90% почтовых голосов будет подано за них, как на выборах президента в 2020 году. Соответственно, надежды инвесторов на более дружественную политику властей в отношении бизнеса не оправдываются, а исследования банков и результаты опросов на выходе можно уже не учитывать в будущем анализе ситуации. Следующим ключевым моментом для рынка станет статистика по потребительской инфляции за октябрь, которая будет опубликована в четверг 10 ноября.

· Когда-то знаменитая компания роста, имевшая название FB, ныне запрещённая в РФ за свою экстремистскую политику, планирует уволить до 11 млн сотрудников. Накануне Disney удивила рынок существенным ростом абонентов услуги потокового видео Disney+, но отчёт оказался слабым во всех отношениях, если говорить о других аспектах бизнеса. Судя по всему, высокая инфляция также стала неприятным сюрпризом для тематических парков. И это далеко не последние примеры корпоративных затруднений. Ждём новых предупреждений компаний об ухудшении бизнес-среды, как это сделала FedEx, которая ставит на прикол несколько своих транспортных самолётов.