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Investment Leaders: ПИФ «Открытие – Сбалансированный рантье» признан лучшей инвестиционной идеей года

Управляющая компания «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») победила в номинации «Инвестиционная идея года» премии Investment Leaders Awards 2022. Награда присуждена паевому фонду с регулярными выплатами дохода «Открытие — Сбалансированный рантье». Церемония награждения состоялась 12 ноября в рамках форума Investment Leaders в Москве.

Оценив ПИФ «Открытие — Сбалансированный рантье» как лучшую инвестиционную идею года, профессиональное жюри отметило:

• возможность получения регулярного дохода на банковский счет без комиссий, возникающих при продаже паев (что ранее было невозможно);

• отсутствие привязки промежуточного дохода к рыночным изменениям (прибыль формируется за счет дивидендов и купонов, так что заработать можно и при сильной волатильности);

• сбалансированный подход к инвестициям (портфельные управляющие находят «золотую середину» между дивидендными акциями компаний с высоким потенциалом роста и облигациями надежных эмитентов с потенциальной доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам).

Также жюри премии отметило высокие показатели, которых фонду удалось достичь за несколько месяцев после запуска. Так, стоимость чистых активов фонда уже превысила 2 млрд рублей, а размер выплат первого промежуточного дохода составил более 28 млн рублей.

Евгений Горбунов, начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Мы благодарим профессиональное жюри за высокую оценку наших результатов. Особенно приятно, что инвестиционной идеей года признан наш новый фонд „Открытие — Сбалансированный рантье“. Инструмент отвечает на один из самых главных вызовов „новой реальности“, позволяя даже при сильной волатильности получать регулярный доход. Сама идея промежуточных выплат дивидендов и купонов на банковский счет клиентов уникальна — раньше получить доход от ПИФа без продажи паев было невозможно».

В июне 2022 года УК «Открытие» запустила один из первых на российском рынке фондов с регулярными выплатами дохода, предложив альтернативу вкладам и ценным бумагам, купленным с целью получения купонов и дивидендов. В октябре на банковский счет инвесторов была направлена первая выплата промежуточного дохода. Следующая выплата будет произведена до 15 февраля 2023 года. Узнать подробности и инвестировать в фонд можно прямо сейчас по ссылке.

В итоге «Открытие Инвестиции» стали пятикратным лауреатом премии Investment Leaders Awards 2022. Награду также получили ОТС Бот в номинации «Чат-бот года», онлайн-игра по финансовой грамотности для детей «Космоквест» в номинации «Образовательный проект года», «Открытый журнал» как лучшее СМИ года и «Обучение инвестициям» как лучшая школа для начинающих инвесторов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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