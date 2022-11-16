«Открытие»: Бумаги «Детского мира» вновь демонстрируют совершенно недетское разочарование инвесторов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Бумаги «Детского мира» вновь демонстрируют совершенно недетское разочарование инвесторов

· Отечественный рынок начинал торги в консолидационном режиме, но затем ушёл в минус. Среди аутсайдеров лидеры предыдущего дня. Активность существенно не меняется. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 25,7 млрд рублей к середине дня по сравнению с 25,4 млрд рублей.

· По состоянию на 15:30 мск Индекс МосБиржи - 2223,00 п. (-0,97%), а индекс РТС - 1162,51 п. (-0,64%).

· Лидерами среди индексных бумаг были Polymetal, ГК «ПИК», «Магнит» и «Московская Биржа». Аутсайдерами оказались бумаги «Детского Мира», M+ Group, ГМК «Норникель», X5 Retail и «РусАл».

· Бумаги «Детского мира» заметно подорожали накануне, но позитива хватило не на долго. Компания объявила об обратном выкупе на 3 млрд рублей. Оферта на выкуп акций у несогласных составляет 71,5 рублей за бумагу, но не более 10% от чистых активов компании на дату ВОСА. Соответственно, если большинство акционеров предъявит акции к выкупу, то его цена будет пропорциональной доступным средствам. Поэтому неопределённость негативно сказывается на бумаге.

· Под давлением акции ГМК «Норникель», N+ Group, «РусАл». Накануне они заметно подорожали на решении Лондонской Биржи Металлов продолжить принимать российский металл. Однако отечественный рынок пока не готов отыгрывать длинные циклы роста, или падения. Прибыль фиксируется при первой возможности. С другой стороны, появляется информация, что творческая работа политиков в Европе и США может привести к изобретению очередного пакета ограничений для РФ. Поэтому нельзя исключать будущих мер.

· Новости с саммита G20 пока не обнадёживают, так как только Китай осмеливается заявлять о конструктивной позиции по России. При этом сам Китай обсуждает с американской стороной свои собственные вопросы, которые всё больше склоняются к установлению биполярной системы в мире. Поэтому какие-либо надежды на существенное изменение западной позиции будут излишними. Тем более, что министр финансов США Джанет Йеллен заявила о сохранении большинства санкций против РФ при любом будущем раскладе.

· Рубль в ответ на внешние сигналы продолжил укрепляться, так как отражает реальный, а не виртуальный торговый баланс. Впрочем, делал он это против доллара США и юаня, которые также отступали на Forex. Поддержку рублю также обеспечивает приближение периода налоговых выплат. Импорт РФ пока существенно не растёт, а по сей причине сохраняется положительное внешнеторговое сальдо. Переводы россиян за границу в октябре явно меньше, чем в сентябре, когда зарубежные счета пополнились на $6,7 млрд из России.

· Доллар отступал на Forex. Происходит это одновременно с падением доходностей по казначейским обязательствам США. По 10-летним бумагам она упала на 5 Б.П. ниже 3,81%. Вице-председатель ФРС Лейла Брейнард заявила накануне, что, вероятно, будет разумным перейти к меньшему шагу повышения ставки в ближайшем будущем.

По состоянию на 15:30 мск:

· DXY - 105,965 (-0,53%),

· EUR/USD - $1,0408 (+0,76%),

· GBP/USD - $1,1889 (+1,13%),

· USD/JPY - 139,18 (-0,37%),

· USD/RUB – 60,22 (-0,55%),

· EUR/RUB – 62,62 (+0,52%),

· CNY/RUB – 8,507 (-0,32%).

Немецкая экономика снизила градус пессимизма

· Европейские индексы консолидировались. Британский FTXE 100 был под давлением укрепляющегося фунта стерлингов. Статистика дня оказалась противоречивой. В Великобритании выросла безработица до 3,6% в сентябре по сравнению с 3,5% в августе. Германский индекс текущих экономических условий (ZEW) поднялся до -64,5 п. на ноябрь по сравнению с -72,2 п. в октябре (ожидалось -68,4). Индекс экономических настроений также улучшился до -36,7 п. с -59,2 п. Из отдельных бумаг отметим провал акций компании мобильной связи Vodafone на 7%, которая сократила свой прогноз по свободному денежному потоку и прибыли. Аналогичный пересмотр финансовых ожиданий производителя медицинского оборудования Ambu привёл к обвалу акций компании на 12%.

По состоянию на 15:30 мск:

· FTSE 100 - 7383,90 п. (-0,02%),

· DAX - 14303,33 п. (-0,07%),

· CAC 40 - 6631,71 п. (+0,34%).

МЭА ждёт существенного падения российской добычи нефти в 2023 г.

· Нефть оставалась в минусе на опасениях слабого китайского спроса на фоне стремительного распространения COVID-19. Власти уже рекомендуют гражданам избегать общественные места без особой на то необходимости. Число заболевших в день достигло уже 17772 случаев, что вдвое больше, чем неделю назад. При этом строгие карантинные меры приводят к вспышкам социального неповиновения, как, например, в Гуанчжоу, что может стать ещё одним источником ускорения распространения инфекции.

· Однако не только спрос, но и предложение определяет рынок. Согласно прогнозам МЭА, в 2023 году производство нефти в России сократится на 1,4 млн бар. В сутки на фоне европейского эмбарго на морские перевозки российского сырья. Ещё на прошлой неделе появлялась аналитика, согласно которой длина морских маршрутов транспортировки нефти увеличится на 9,5 млн км в 2023 г. Естественно, это приведёт к росту затрат на логистику и снизит доступность танкеров. В МЭА также полагают, что ситуация может привести к дефициту танкеров и росту цен на нефть и нефтепродукты. Соответственно, это негативным образом скажется на спросе.

По состоянию на 15:30 мск:

· Brent - $92,4 (-0,79%),

· WTI - $84,47 (-0,81%),

· Алюминий - $2445 (-0,31%),

· Золото - $1778,4 (+0,08%),

· Никель - $29400 (+1,94%).

Действия Уоррена Баффета и прогнозы Walmart обнадёжили американских инвесторов

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,6% в Dow Jones до 1,3% в NASDAQ. Позитивом для высокотехнологичного NASDAQ является возобновившееся снижение доходностей казначейских обязательств США. Утренний фон для американских акций наполнен позитивными сигналами. Легендарный Уоррен Баффет купил долю в тайваньской TSMC на $5 млрд. Walmart повысил свои финансовые ожидания на фоне более активных продаж. Плюс встреча президентов США и Китая дарит надежду, если не на нормализацию отношений, то, как минимум, на некоторое перемирие. Соответственно, американский рынок способен продолжить восхождение, а индекс Dow Jones вновь приблизиться к отметке начала бычьего рынка.